OTS: ING Deutschland / ING Deutschland stärkt Marktposition und stellt ...

- Gewinn vor Steuern trotz hoher Risikovorsorge bei 1,04 Mrd. Euro (2021: 1,17

Mrd. Euro)

- Ab 8. März: Bank verdoppelt Tagesgeldzins für alle Kunden von 0,3 auf 0,6

Prozent p. a.

- Nachhaltige Option für Girokonto ab Frühjahr

- Cost-Income-Ratio auf 47,2 Prozent verbessert (2021: 51,2 Prozent)

Die ING Deutschland hat ihre Marktposition im Geschäftsjahr 2022 gestärkt und

erneut einen Vorsteuergewinn von mehr als 1 Mrd. Euro erzielt. Trotz einer hohen

Risikovorsorge von 460 Mio. Euro (2021: 113 Mio. Euro) - überwiegend für

Engagements mit Russlandbezug - gelingt der Bank ein starkes Ergebnis von 1,04

Mrd. Euro vor Steuern (2021: 1,17 Mrd. Euro). Wesentlich zu diesem Ergebnis

beigetragen haben gestiegene Zinseinnahmen im zweiten Halbjahr 2022.

"Die Vorzeichen für das Bankgeschäft haben sich binnen weniger Monate

grundlegend geändert. Damit unsere Kundinnen und Kunden zügig von der Zinswende

profitieren, verdoppeln wir den Zins ab März für alle 7,5 Mio. Tagesgeldkonten

auf 0,6 Prozent", sagt Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland.

"Wir haben mit unseren Sparzinsen im vergangenen Jahr früh Akzente gesetzt. Mit

der Zinswende im Rücken wollen wir diesen Kurs fortsetzen und unsere Position im

deutschen Bankenmarkt weiter ausbauen."

Mit Blick auf das zurückliegende Geschäftsjahr ergänzt Norman Tambach,

Finanzvorstand der ING in Deutschland: "Das starke Ergebnis ist ein weiterer

Beleg dafür, dass wir als Universalbank mit unserem Angebot für Privat-,

Geschäfts-, und Unternehmenskunden sehr gut aufgestellt sind. Wir haben wieder

gezeigt, dass wir uns schnell an neue Rahmenbedingungen anpassen können."

ING Deutschland wird für immer mehr Kundinnen und Kunden zur Hausbank

Die Anzahl der Hausbankkunden, die neben dem Girokonto mit monatlichem

Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen, stieg 2022 um

155.000 auf 2,41 Mio. (2021: 2,26 Mio.). Die Gesamtzahl der Kundinnen und Kunden

lag mit 9,1 Mio. ungefähr auf Vorjahresniveau (2021: 9,09 Mio.).

Girokonten und Kundeneinlagen wachsen

Die Anzahl der Girokonten ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Per Ende

2022 führte die Bank 3,12 Mio. Girokonten und damit 149.000 mehr als im Vorjahr

(2,97 Mio.). Das Girokonto war auch 2022 wieder ein wichtiges Einstiegsprodukt

und Grundlage für eine vertiefte Kundenbeziehung.

Die Einlagen auf Sparprodukten und Girokonten stiegen um ein Prozent auf 135

Mrd. Euro (2021: 134 Mrd. Euro).

"Die Einführung des Verwahrentgelts hat im ersten Halbjahr zu einem planmäßigen

Einlagenrückgang geführt. Mit der Zinswende war es für uns ein logischer

Schritt, das Verwahrentgelt abzuschaffen und unseren Kundinnen und Kunden wieder

nennenswerte Zinsen zu zahlen. Dadurch sind uns im zweiten Halbjahr 7,7 Mrd.

Euro an Einlagen zugeflossen, vor allem in Sparbriefen und auf Tagesgeldkonten",

erläutert Norman Tambach.

Girokonto wird um nachhaltige Option erweitert

Die ING Deutschland möchte ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

stärker auch mit Produktangeboten für Privatkunden nachkommen. Im Frühjahr wird

die Bank daher ihr Girokonto um eine nachhaltige Option erweitern. Dabei

verpflichtet sie sich, den Kundeneinlagen auf entsprechenden Girokonten ein

Portfolio in gleicher Höhe gegenüberzustellen, das sich auf Kredite für

energieeffiziente Immobilien, nachhaltige Unternehmenskredite sowie grüne und

soziale Anleihen verteilt. Die nachhaltige Verwendung der Kundeneinlagen basiert

auf eigenen ING-Kriterien. Diese berücksichtigen die UN-Prinzipien für

verantwortungsvolles Banking und sind inhaltlich angelehnt an die EU-Taxonomie.

Der Kriterienkatalog wird zum Start des Produkts auf der Webseite der Bank

veröffentlicht.

Nick Jue: "Mit dem neuen Angebot bieten wir für ein gesellschaftliches Umdenken

zukünftig auch bei täglichen Bankgeschäften eine Option. Wir vereinen die

Interessen unserer Kundinnen und Kunden mit unserer Zielsetzung, das Kreditbuch

bis 2050 auf Netto-Null-Emissionen zu steuern."

Wertpapier-Sparpläne weiterhin stark gefragt

Kundinnen und Kunden der ING Deutschland besparten per Ende 2022 1,6 Mio.

Wertpapier-Sparpläne (2021: 1,32 Mio.). Aufgrund der vermehrten

Sparplanausführungen stieg die Gesamtzahl der ausgeführten

Wertpapiertransaktionen auf einen neuen Rekordwert von 34,75 Mio. (2021: 34,03

Mio.).

Die durchschnittliche Sparplanrate lag bei 135 Euro. Besonders beliebt waren

Sparpläne auf ETFs, gefolgt von Einzelaktien.

Die Anzahl der Depots wuchs um 238.000 auf 2,29 Mio. (2021: 2,05 Mio.).

Kreditvolumen im Privatkundenbereich steigt

Bei den Konsumentenkrediten erzielte die Bank 2022 ein leichtes Wachstum von

einem Prozent und kam auf ein Bestandsvolumen von knapp 9,74 Mrd. Euro (2021:

9,62 Mrd. Euro).

In der Baufinanzierung stieg das Bestandsvolumen um sieben Prozent auf 91,28

Mrd. Euro (2021: 85,44 Mrd. Euro) und erreichte damit einen neuen Rekordwert.

Das Neugeschäft lag mit 13,14 Mrd. Euro 25 Prozent unter dem Rekordjahr 2021

(17,61 Mrd. Euro).

Das vermittelte Volumen der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler

privater Baufinanzierungen, ging im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent auf 29

Mrd. Euro zurück (2021: 34,17 Mrd. Euro).

Positive Entwicklung im Business Banking fortgesetzt

Der Bereich Business Banking, in dem Kredite digital an kleine und mittlere

Unternehmen vergeben werden, verzeichnete ein deutliches Wachstum. Das

Bestandsvolumen legte 2022 um 66 Prozent auf 286 Mio. Euro zu (2021: 172 Mio.

Euro). Das Neugeschäft stieg auf über 230 Mio. Euro (2021: 120 Mio. Euro). Nach

der vollständigen Integration von Lendico im Geschäftsjahr 2022 wird die Bank

den Fokus darauf legen, das Angebot im Bereich Business Banking sukzessive

auszubauen und weiter zu wachsen.

Wholesale Banking setzt Fokus auf deutsches Geschäft und Nachhaltigkeit

Das Firmenkundengeschäft der ING Deutschland ("Wholesale Banking") stand 2022 im

Zeichen des Ukrainekriegs und herausfordernder wirtschaftlicher

Rahmenbedingungen. Das Kreditvolumen betrug Ende 2022 29,36 Mrd. Euro (2021:

31,00 Mrd. Euro). Ausschlaggebend für den Rückgang waren insbesondere die

Ausgliederung des Österreichgeschäfts, ein Rückgang im Kreditportfolio aus dem

TLTRO-Programm der Europäischen Zentralbank und die Reduzierung des Geschäfts

mit Russland-Bezug.

Die ING Deutschland trieb die Diversifikation der Ertragsquellen im Wholesale

Banking voran und steigerte das Provisionsergebnis um 31 Prozent auf 61 Mio.

Euro (2021: 46 Mio. Euro). Wesentlich hierfür war ein starkes

Kapitalmarktgeschäft: Mit einem Volumen von 3,6 Mrd. Euro war die ING

Deutschland gemäß Rankings des Informationsdienstleisters "Bloomberg"

drittstärkste Bank in Deutschland in der Begleitung von Emissionen von

Unternehmensanleihen. 1,9 Mrd. Euro oder rund 50 Prozent dieses Volumens

entfielen auf nachhaltige Anleihen. Damit war die ING Deutschland 2022 führend

und schrieb ihre Erfolgsgeschichte in puncto Nachhaltigkeit fort.

Das Volumen nachhaltiger Finanzierungen und Transaktionen, an denen die ING

Deutschland beteiligt war, stieg um fast das Doppelte auf insgesamt mehr als 20

Mrd. Euro. Die ING Deutschland zählt in diesem Bereich namhafte deutsche

Unternehmen wie ZF Friedrichshafen, Vonovia und METRO zu ihren Kunden.

Bedingt durch eine hohe Risikovorsorge fiel das Ergebnis vor Steuern auf 37 Mio.

Euro (2021: 331 Mio. Euro). Die Anzahl der deutschen Kunden stieg von 200 auf

230.

Zinsergebnis steigt, hohe Risikovorsorge belastet Ergebnis vor Steuern

Aufgrund der Zinswende der EZB sowie gestiegener Kundeneinlagen in der zweiten

Jahreshälfte hat die Bank ihr Zinsergebnis um 14 Prozent auf 2,25 Mrd. Euro

gesteigert (2021: 1,97 Mrd. Euro).

Das Provisionsergebnis ging dagegen um neun Prozent auf 496 Mio. Euro zurück

(2021: 543 Mio. Euro). Ursächlich hierfür war zum einen das geringere Volumen an

vermittelten Baufinanzierungen durch die Interhyp AG. Zum anderen führte die

gesunkene Anzahl gebührenpflichtiger Wertpapiertransaktionen sowie das

durchschnittlich geringere Handelsvolumen pro Transaktion zu niedrigeren

Provisionseinnahmen.

Die Aufwendungen für Personal und Verwaltung blieben im Vergleich zum Vorjahr

nahezu unverändert. Der Personalaufwand betrug 685 Mio. Euro und damit ein

Prozent weniger als im Vorjahr (691 Mio. Euro). Der sonstige Verwaltungsaufwand

betrug 656 Mio. Euro (Vorjahr: 657 Mio. Euro).

Die Risikovorsorge erhöhte sich vor allem aufgrund von Engagements mit

Russlandbezug deutlich auf 460 Mio. Euro (2021: 113 Mio. Euro). Vor Steuern

erzielte die ING Deutschland damit einen Gewinn von 1,04 Mrd. Euro (2021: 1,17

Mrd. Euro). Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich um vier Prozentpunkte auf

47,2 Prozent (2021: 51,2 Prozent).

2023: Weichen stellen für weiteres Wachstum

Die ING Deutschland wird 2023 die Weichen für weiteres Wachstum und eine

stärkere Skalierbarkeit ihres Geschäfts stellen.

Dazu wird die Bank in ihre technische Infrastruktur investieren, um mehr

Geschäft abwickeln und nahtlose digitale Prozesse anbieten zu können. Zudem wird

im April 2023 das Telebanking mit der App verknüpft, um die telefonische

Erreichbarkeit zu verbessern. Der telefonische Kundenservice ist dann direkt aus

der App erreichbar, ohne zusätzliche Authentifizierung durch eine

Telebanking-PIN.

"Wir werden unsere Prozesse weiter verbessern und die Bank in den kommenden

Monaten noch fitter für effizientes Wachstum machen", sagt Nick Jue.

