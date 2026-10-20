OTS: Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. / Europa will neue eigene ...

20.10.26 10:52 Uhr

Europa will neue eigene Bezahllösungen: Deutschland kennt sie kaum

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Berlin (ots) - Europa entwickelt eigene Antworten auf eine zunehmend digitale

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Zahlungswelt: Mit Wero steht eine europäische Alternative zu US-amerikanischen

Diensten bereit, der digitale Euro nimmt als Projekt der Europäischen

Zentralbank weiter Gestalt an. Doch in der deutschen Bevölkerung sind beide

Bezahllösungen kaum bekannt. Das zeigt die aktuelle, repräsentative Umfrage des

Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD) im Auftrag der Initiative Deutsche

Zahlungssysteme e.V. Beim digitalen Bezahlen fühlen sich die Menschen

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hierzulande im Vergleich mit den europäischen Nachbarn abgehängt.

Wero weitgehend unbekannt

Vor rund zwei Jahren ist mit Wero eine privatwirtschaftliche Zahlungslösung für

den europäischen Markt gestartet. Trotzdem hat die Mehrheit der Befragten (55

Prozent) noch nie von dem Bezahlsystem gehört. 45 Prozent kennen Wero, doch

selbst unter ihnen überwiegt die Zurückhaltung: Lediglich fünf Prozent haben das

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System bereits genutzt, weitere vier Prozent haben es immerhin freigeschaltet.

Circa die Hälfte (46 Prozent) der Wero-Kenner:innen kann sich eine Nutzung

grundsätzlich vorstellen, drei von zehn (30 Prozent) sagen, es sei nichts für

sie. Unter denjenigen, die von Wero zum ersten Mal gehört haben, lehnt eine

klare Mehrheit (61 Prozent) eine Nutzung ab. Nur 13 Prozent fänden es

interessant, das neue System kennenzulernen. Besonders groß ist die Skepsis

unter den älteren Befragten: Acht von zehn (80 Prozent) der über 60-Jährigen,

die Wero noch nicht kannten, sagen, es sei nichts für sie.

Digitaler Euro: Wenige wollen ihn nutzen

Etwas bekannter als Wero ist der digitale Euro: Mehr als die Hälfte der

Befragten (54 Prozent) hat vom digitalen Euro gehört. Jedoch erwächst aus dem

Wissen um die digitale Währung kaum Interesse: Nur sieben Prozent würden ihn

wahrscheinlich nutzen, weitere 23 Prozent könnten es sich zumindest vorstellen.

Demgegenüber schließt rund ein Drittel der Befragten (31 Prozent) die Nutzung

gänzlich aus. Jede:r Fünfte (20 Prozent) gibt an, sich eine Nutzung eher nicht

vorstellen zu können. Ebenso viele (20 Prozent) zeigten sich in der Befragung

unentschieden. Deutlich fallen die Unterschiede zwischen den Generationen aus:

Von den 16- bis 29-Jährigen würden 17 Prozent den digitalen Euro wahrscheinlich

nutzen, bei den über 60-Jährigen sind es nur zwei Prozent. In dieser

Altersgruppe schließt knapp die Hälfte (47 Prozent) eine Nutzung gänzlich aus.

Deutschland sieht sich beim digitalen Bezahlen abgehängt

Beim bargeldlosen Bezahlen spielt Deutschland nach Einschätzung der Befragten

nicht in der europäischen Spitzengruppe: Nur fünf Prozent halten das Land beim

bargeldlosen Bezahlen für führend in Europa. Vier von zehn (41 Prozent) meinen,

andere europäische Länder seien deutlich weiter vorn, drei von zehn (29 Prozent)

sehen sie zumindest etwas voraus. Besonders kritisch fällt das Urteil zu

Deutschlands Position bei denjenigen aus, die selbst bevorzugt mit Karte oder

Smartphone zahlen: Circa die Hälfte der Befragten (48 bzw. 49 Prozent) sieht

Deutschland klar abgehängt. Ob sich darin persönliche Erfahrungen mit der

Akzeptanz bargeldloser Zahlungen im Alltag widerspiegeln, lässt die Umfrage

offen.

girocard auch digital am weitesten verbreitet

Während neue Bezahllösungen noch um Aufmerksamkeit werben müssen, hat sich die

Debitkarte der Deutschen Kreditwirtschaft, die girocard, längst etabliert. 98

Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren besitzen eine girocard oder eine andere

Debitkarte - die Verbreitung reicht damit nahezu lückenlos über alle Einkommens-

und Altersgruppen hinweg. Über eine Kreditkarte verfügen nach eigenen Angaben 57

Prozent der Befragten. Beim Kartenbesitz zeigt sich ein deutlicher

Einkommenseffekt: In Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000

Euro besitzen lediglich 32 Prozent eine Kreditkarte, in Haushalten ab 4.000 Euro

sind es 71 Prozent.

Auch beim mobilen Bezahlen hat die girocard eine führende Rolle. Unter

denjenigen, die bereits mit einem Smartphone oder einer Smartwatch gezahlt

haben, haben drei Viertel (74 Prozent) ihre girocard hinterlegt. Eine digitale

Kreditkarte nutzen 33 Prozent, eine andere Debitkarte haben zehn Prozent mit

Smartphone oder Smartwatch verknüpft.

Bezahlen in fünf Jahren: Karte weiter vorn

Welche Zahlungsmittel werden die Menschen in fünf Jahren häufig nutzen? Die

Antworten zeichnen ein eindeutiges Bild: Die deutliche Mehrheit (78 Prozent)

erwartet, häufig per Karte zu zahlen - mit großem Abstand vor allen anderen

Optionen. Bargeld folgt mit 55 Prozent, das Smartphone liegt mit 49 Prozent auf

dem dritten Platz. Auf andere Zahlungslösungen wie Wero will jede:r Vierte

setzen (39 Prozent). Den digitalen Euro sehen nur zwölf Prozent als

Zahlungsmittel, das sie in fünf Jahren häufig nutzen werden. Krypto- oder

Digitalwährungen wie Bitcoin benennen die wenigsten Befragten (vier Prozent) als

ihr Zahlungsmittel der Zukunft.

Ingo Limburg, Vorsitzender der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V., ordnet

die Ergebnisse ein: "Die Zahlen belegen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher

beim Bezahlen vor allem eines suchen: Verlässlichkeit und Stabilität. Neue

europäische Bezahlwege können künftig eine wichtige Rolle spielen, doch das

Vertrauen der Verbraucher und Verbraucherinnen müssen sich Wero und der digitale

Euro erst erarbeiten. Die girocard zeigt, wie es geht: durch jahrzehntelange

Präsenz, nahezu lückenlose Akzeptanz und ein hohes Sicherheitsniveau. Das ist

der Maßstab, an dem sich neue Systeme messen lassen müssen."

Mehr Ergebnisse der Studie finden Sie im Exposé (https://www.initiative-deutsche

-zahlungssysteme.de/media/2026_idz_allensbach-studie_exposee.pdf) auf der

Website der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.

Zur Studie

Die Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der

Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. stützt sich auf insgesamt 1.039

Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahren.

Die Interviews wurden zwischen dem 1. Juli und 13. August 2026

mündlich-persönlich durchgeführt.

Zur Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.

Die Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. mit Sitz in Berlin versteht sich

als Netzwerk für Unternehmen und Institutionen, die die bargeldlosen

Bezahlverfahren der Deutschen Kreditwirtschaft akzeptieren oder die notwendige

Infrastruktur bereitstellen. Dazu gehört unter anderem auch die girocard als

meist genutzte Debitkarte Deutschlands. Als Verein bündelt die Initiative

Interessen von rund 80 Mitgliedern und vertritt sie gegenüber Politik und

Medien. Seit knapp 20 Jahren beschäftigt sich die Initiative Deutsche

Zahlungssysteme e.V. mit dem Bezahlen in Deutschland.

Über die girocard

Mit der Marke "girocard" bündelt die Deutsche Kreditwirtschaft ihr

eigenständiges, unabhängiges Debitkarten-Bezahlsystem und das Deutsche

Geldautomaten-System. Mit rund 100 Millionen Karten und rund 8,3 Milliarden

Transaktionen im Jahr 2025 ist sie das meistgenutzte Zahlungssystem in

Deutschland. Ob kontaktlos, mobil oder klassisch mit PIN - die girocard

garantiert einen sicheren, einfachen und schnellen Bezahlvorgang. Der Name und

das Logo girocard wurden 2007 von der Deutschen Kreditwirtschaft eingeführt.

Pressekontakt:

Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.

Pierre Du Bois

Tel.: +49 30 509313-305

mailto:pierre.dubois@initiative-dz.de

http://www.initiative-dz.de

Publik. Agentur für Kommunikation GmbH

Barbara König

Tel.: +49 621 9636 00 20

mailto:b.koenig@agentur-publik.de

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127450/6374557

OTS: Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.