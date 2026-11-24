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INSM-Berechnung: Geplante Belastungen übersteigen 2027 bei fünf von
sieben Beispielhaushalten die Entlastungen
Berlin (ots) - INSM-Chef Thorsten Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst
sparen, um Bürger zu entlasten."
Der in dieser Woche von der Koalition voraussichtlich verabschiedete
Bundeshaushalt wird für zahlreiche Bürger mehr Be- als Entlastungen zur Folge
haben. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hat in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Steuerzahlerinstitut (DSt) sieben Beispielhaushalte
durchgerechnet (https://www.insm.de/aktuelles/publikationen/beispiel-rechnung-fu
er-2027-hoehere-sozialbeitraege-zehren-die-steuerentlastung-auf). In fünf von
sieben Beispielen sind die geplanten Belastungen bei Einkommensteuern,
Verbrauchsteuern und Sozialabgaben höher als die Entlastungen. Eine
alleinverdienende Mutter zweier Kinder mit 90.000 Euro Jahresbrutto spart durch
Steuerreform und Stromsteuersenkung 461 Euro, allein ihre Sozialbeiträge steigen
um 695 Euro. Eine Agenturinhaberin mit 360.000 Euro Gewinn zahlt rund 1.840 Euro
mehr.
INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben erklärt: "Obwohl die Menschen unter
steigender Inflationsrate und die Industrie unter der längsten und schärfsten
Wirtschaftskrise seit Bestehen der Bundesrepublik leiden, gibt es nicht die
dringend notwendigen Entlastungen, sondern sogar überwiegend Belastungen." Es
ginge auch anders, so Alsleben: "Der Bund muss bei sich selbst sparen, um Bürger
entlasten zu können. Denn: Weniger Staat ist mehr für Dich."
Die Reform senkt die Einkommensteuer bei sechs der sieben Haushalte um 89 bis
663 Euro, die niedrigere Stromsteuer bringt 37 bis 99 Euro. Dagegen stehen bis
zu 982 Euro mehr Sozialbeiträge sowie die höhere Tabak- und Alkoholsteuer. Netto
entlastet werden in den Beispielen nur ein Angestellter mit 30.000 Euro
Jahresbrutto (um 93 Euro) und ein Freiberufler mit 240.000 Euro Gewinn (um 143
Euro).
Gegenüber einem vollen Ausgleich der kalten Progression (2,5 Prozent Inflation)
zahlen alle sieben Haushalte 23 bis 2.098 Euro mehr Einkommensteuer. Die
Rechnung unterstellt bis zu 80 Zigaretten und 0,4 Liter Spirituosen pro
Erwachsenen und Monat.
Pressekontakt:
Carl-Victor Wachs
Leiter Kommunikation & Pressesprecher
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