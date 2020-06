OTS: Initiativkreis Ruhr GmbH / Initiativkreis Ruhr erneuert in der ...

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX verabschiedet sich fester ins Wochenende -- Nach Aktiensturz: Wirecard-CEO tritt zurück - Gespräche mit Banken über Kreditlinien -- Telekom, Lufthansa, Knorr-Bremse, Deutsche Bank im Fokus

RWE: innogy-Übertragung bis Ende Juni abgeschlossen. BMW und Daimler gehen bei automatisiertem Fahren getrennte Wege. VW-Software-Einheit startet im Juli - Betriebssystem bis 2024. Sanofi und Regeneron erhalten in China Zulassung für Dupixent. KUKA will Krise ohne größeren Personalabbau meistern. Daimler-Betriebsrat befürchtet Personalabbau in der Produktion.