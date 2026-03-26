OTS: Innomotics GmbH / Innomotics ist Marktführer für ...

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Innomotics ist Marktführer für Turbinenersatztechnologiefinanz (FOTO)
Nürnberg (ots) -
- Innomotics gewinnt mehrere Aufträge zur Lieferung von Motor- und
Antriebstechnologie für Turbinenersatzprojekte mit einem Gesamtvolumen im
hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich
- Ökologische, operative und finanzielle Vorteile für zahlreiche Branchen und
industrielle Anwendungen
- Geografische Diversität unterstreicht das Marktpotenzial
Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und großen
Antriebssystemen, hat mehrere bedeutende Aufträge für Turbinenersatzprojekte auf
nahezu allen Kontinenten gewonnen. Das Gesamtvolumen aller Aufträge liegt im
hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Mit der zunehmenden Elektrifizierung industrieller Anwendungen lassen sich durch
den Ersatz bestehender Turbinen durch elektrische Antriebssysteme - die
sogenannte Turbinenersatztechnologie - erhebliche Effizienzgewinne bei
Betriebskosten sowie eine Reduktion von CO?-Emissionen erzielen. Diese
Technologie kann sowohl in Hochgeschwindigkeits-Pumpenanwendungen
(Kreiselpumpen) als auch in leistungsstarken Kompressorsystemen in Raffinerien,
der Petrochemie sowie in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden.
Insbesondere der Bedarf, großskalige, turbinengetriebene Speisewasserpumpen in
Kraftwerken mit Hochspannungsmotoren auszurüsten, gewinnt zunehmend an
Bedeutung, da dadurch Energieverbrauch, CO?-Emissionen und Betriebskosten
erheblich gesenkt werden können.
Der Übergang zu elektrischer Antriebstechnologie für rotierende Anlagen ist ein
wichtiger Bestandteil der umfassenden Elektrifizierungs- und
Dekarbonisierungsstrategie von Industrieanlagen, da er den Einsatz
kostenintensiver und umweltschädlicher fossiler Brennstoffe reduziert.
Wird die Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne oder Wasserkraft
bezogen, können CO?-Emissionen nahezu vollständig vermieden werden. Dies ist
insbesondere für energieintensive Industrien und Anwendungen relevant. Neben
ökologischen Aspekten bietet der Einsatz von Hochgeschwindigkeitsmotoren
erhebliche Vorteile für Kunden, darunter eine höhere Effizienz, geringere
Betriebskosten und Wartungsanforderungen sowie eine einfache Installation und
Inbetriebnahme.
"Der Ersatz bestehender Gas- und Dampfturbinen durch elektrische Motor- und
Antriebssysteme ist eine komplexe Aufgabe. Dank unseres hochmotivierten und
qualifizierten Teams ist Innomotics seit über 25 Jahren Vordenker und Taktgeber
in der Turbinenersatztechnologie und hat weltweit mehr als 70 Projekte
realisiert. Unser herausragendes Portfolio setzt Maßstäbe: Die Zuverlässigkeit
und Verfügbarkeit unserer fortschrittlichen
Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotorsysteme ist aufgrund unseres
einzigartigen Rotor-Designs konkurrenzlos. Darüber hinaus umfasst unsere
Mittelspannungs-Antriebstechnologie erweiterte Redundanzmaßnahmen wie
Zell-Bypass-Systeme für maximale Verfügbarkeit", sagt Michael Reichle, CEO von
Innomotics.
Betreiber turbinengetriebener Systeme stehen derzeit vor hohen Betriebskosten,
die durch Turbinenersatztechnologie erheblich reduziert oder sogar vollständig
eliminiert werden können. So konnten beispielsweise in einem Projekt mit Repsol
in Spanien jährlich 68.000 Tonnen CO? eingespart und der Energieverbrauch um
rund 25 Prozent gesenkt werden.
Kürzlich gewonnene Turbinenersatzprojekte
Elektrischer Antriebsumbau für die INA-Raffinerie in Kroatien:
INA modernisiert seine Raffinerie in Rijeka, um Effizienz zu steigern und
Emissionen zu reduzieren. Dabei werden Dampfturbinen, die Kompressoren
antreiben, durch elektrische Antriebssysteme ersetzt. Dies reduziert die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, senkt den Wartungsaufwand und erhöht die
Zur Umsetzung innerhalb einer laufenden Raffinerie arbeitet INA mit Innomotics
und Siemens Energy zusammen. Das Projekt umfasst vier elektrische
Antriebsstränge mit HV- und HS-Modyn-Motoren von 1,8 MW bis 6 MW sowie Perfect
Harmony GH180 Frequenzumrichtern.
Die Lösung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit durch redundantes Systemdesign und
ermöglicht eine schnelle Installation auf bestehenden Fundamenten mit minimalem
Bauaufwand. Dadurch konnte INA die CO?-Emissionen um 96.000 Tonnen reduzieren,
die Betriebskosten senken, die Hochdruckdampferzeugung um etwa 25 % verringern
und die Anlagenverfügbarkeit verbessern.
Turbinenersatztechnologie für den Repsol-Industriekomplex in Spanien:
Repsol hat einen Gaskompressor in seinem Industriekomplex in Puertollano
elektrifiziert, indem eine Dampfturbine durch eine Elektromotorlösung von
Innomotics ersetzt wurde. Dieses Upgrade steigert die Energieeffizienz um 25
Prozent und reduziert die CO?-Emissionen um rund 68.000 Tonnen pro Jahr. Die
Lösung umfasst einen Hochspannungsmotor in Kombination mit einem Perfect Harmony
GH180 Mittelspannungsumrichter mit einer Leistung von 8,25 MW bei 5.800 U/min.
Das System ist auf hohe Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Betrieb ausgelegt
und ermöglicht Wartungsintervalle von bis zu fünf Jahren. Mit diesem
Elektrifizierungsprojekt stärkt Repsol sein Engagement zur Erreichung von
Netto-Null-Emissionen bis 2050 und verbessert gleichzeitig deutlich die
betriebliche Effizienz sowie die Anlagenverfügbarkeit.
Turbinenersatztechnologie für Chemiepark in den Niederlanden :
Der Betreiber eines Chemieparks in den Niederlanden will die Energiewende in der
chemischen Industrie beschleunigen und innerhalb von zehn Jahren
Netto-Null-Emissionen erreichen. Innomotics erhielt den Auftrag für ein
Turbinenersatzprojekt in einer Propylenanlage.
Der Auftrag umfasst einen 25-MW- sowie einen
8,6-MW-Hochgeschwindigkeits-Induktionsmotor sowie zwei
Mittelspannungs-GH150-Umrichter und zusätzliche Serviceleistungen.
Turbinenersatztechnologie für Kraftwerke in Südkorea:
Ein koreanischer Energieversorger beauftragte Innomotics mit dem Ersatz
bestehender Turbinen durch einen elektrischen
Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotor (12,5 MW) und Mittelspannungsumrichter.
Das Ergebnis: mindestens 20 % höhere Energieeffizienz, entsprechende
Energieeinsparungen und reduzierte CO?-Emissionen. Die Lösung unterstützt direkt
die Net-Zero-Strategie des Kunden. Der parallele Betrieb von drei Umrichtern
sorgt zudem für eine besonders stabile und unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Turbinenersatz für eine Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in Spanien:
Ein deutscher Chemie- und Kunststoffkonzern verfolgt das Ziel
"Netto-Null-Emissionen bis 2050". Eine Maßnahme ist der Ersatz von
Dampferzeugung durch Wärmepumpen und elektrisch betriebene Kompressoren.
Am spanischen Standort wurde daher ein Turbinenersatzprojekt gestartet. Der
Auftrag für Innomotics liegt im zweistelligen Millionenbereich und umfasst einen
23,3-MW-Hochgeschwindigkeits-Hochspannungs-Induktionsmotor, einen
Mittelspannungsumrichter sowie einen Umrichtertransformator.
Turbinenersatz für indisches Erdgasunternehmen:
Innomotics erhielt außerdem einen Pilotauftrag eines staatlichen
Energieunternehmens im Bundesstaat Madhya Pradesh (Indien) zum Ersatz einer von
acht installierten Gasturbinen.
Die Lösung setzt neue Maßstäbe, da statt eines
Hochgeschwindigkeits-Hochspannungsmotorsystems ein Hochspannungs-HV-Motor mit
Getriebe und Mittelspannungsumrichter eingesetzt wird.
Weitere Materialien zur Turbinenersatztechnologie:
Whitepaper zu Turbinenaustausch (https://assets.innomotics.com/image/upload/v172
7649034/TurbineReplaceWhitePaperV3_df9ms8.pdf)
Expertenvideo zu Turbinenaustausch (https://assets.innomotics.com/video/upload/v
1732883328/IN_TurbineReplacement_Interview_241122_01_pu9msg.mp4)
Rechner für betriebliche Einsparungen, Referenzprojekte und Erfolgsgeschichten (
https://www.innomotics.com/hub/en/applications/turbine-replacement?mtm_source=li
nkedin)
Podcastfolge auf Spotify (https://open.spotify.com/episode/5cySUtJRCJXSqQtqP9fiz
3?si=KoNI7zGeQcyO3p5GSL_3XQ)
3D-Visualisierung in unserer virtuellen Welt: Innomotics Electrosphere
(https://www.innomotics.com/hub/en/trends/electrosphere)
Für weitere Informationen besuchen Sie: Turbine Replacement | Innomotics
(https://www.innomotics.com/hub/de/applications/turbine-replacement)
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