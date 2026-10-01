OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / INNO INVEST übernimmt ...

01.10.26 10:07 Uhr

INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius

Vermögensverwaltung (FOTO)

Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Drei Fachleute wechseln geschlossen nach

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Darmstadt und stärken Vermögensverwaltung, Family Office und Haftungsdach

INNO INVEST baut das eigene Geschäft in der Vermögensverwaltung deutlich aus und

gewinnt das komplette Private-Banking-Team der Fabricius Vermögensverwaltung

GmbH aus Frankfurt am Main. Nesli Levent, Sebastian Zender und Daniel Szymoniak

wechseln geschlossen zu dem Darmstädter Vermögensverwalter. Der Schritt stärkt

zugleich das eigene Private Banking sowie das Haftungsdach-Geschäft.

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Nesli Levent und Sebastian Zender verstärken das Relationship Management und das

Portfoliomanagement des eigenen Private Bankings. Levent bringt ihren

ausgeprägten Fokus auf Kundenbeziehungen und die Gewinnung neuer Mandate ein.

Zender erweitert das Team mit seiner Expertise in der Betreuung von Stiftungen,

im Portfoliomanagement und im Financial Planning. Als Beratungsteam sollen sie

die Betreuung vermögender Kunden in Südhessen unter der Leitung des

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Geschäftsführers Marcel Moog gezielt ausbauen und weiterentwickelt.

Moog erklärt: "Wir wollen in Südhessen einer der sichtbarsten unabhängigen

Vermögensverwalter sein. Dafür verbinden wir persönliche Mandantenbetreuung mit

modernem Portfoliomanagement, Stiftungs-Know-how und Financial Planning. Nesli

Levent und Sebastian Zender geben diesem Ausbau zusätzliche Schlagkraft. Dabei

suchen wir weiter gezielt nach weiteren Private Bankern, um diese bei uns

einzustellen."

Private Banking und Haftungsdach wachsen gemeinsam

Daniel Szymoniak übernimmt als Partner-Manager schwerpunktmäßig Aufgaben für das

Haftungsdach (https://inno-haftungsdach.de) der INNO INVEST. Er betreut

gebundene Vermittler, unterstützt die Compliance-Funktion, übernimmt das

Projektmanagement komplexer Vorhaben und wirkt an der operativen

Weiterentwicklung der Depotbankanbindungen mit. Gleichzeitig stärkt er aus der

internen Organisation heraus das eigene Private Banking. Disziplinarisch wird er

von Geschäftsführer Stefan Schmitt geführt.

Mit der Verpflichtung des Fabricius-Teams erweitert INNO INVEST Kundenbetreuung,

Portfoliomanagement, Akquisition, Compliance und Projektmanagement in einem

Schritt. Das Unternehmen untermauert damit den Wachstumskurs und stellt sich

personell breiter auf: Neben der eigenen Vermögensverwaltung wächst auch die

Infrastruktur für die angeschlossenen Partnerinnen und Partner des

Haftungsdachs.

Stefan Schmitt, Geschäftsführer von INNO INVEST (https://inno-invest.de), sagt:

"Wir holen ein komplettes Team und besetzen damit mehrere Positionen auf einmal.

Nesli Levent und Sebastian Zender stehen für den konsequenten Ausbau unseres

eigenen Private Bankings. Daniel Szymoniak stärkt die Struktur, die unser

Wachstum im Haftungsdach und in der Vermögensverwaltung trägt. Das ist ein

gezielter Schritt in die nächste Wachstumsphase von INNO INVEST."

Über INNO INVEST

Als einer der modernsten Vermögensverwalter bietet INNO INVEST neben dem Private

Banking und der eigenen Vermögensverwaltung die gesamte Wertschöpfungskette des

Wealth Managements als Haftungsdach für externe Vermögensverwalter, Multi Family

Offices und Wertpapierberater an. INNO INVEST setzt bei Prozessen und im

Datenmanagement auf die eigenentwickelte Wealthtech-Plattform sowie auf

Künstliche Intelligenz (KI). Mit Anbindungen an renommierte Depotbanken wie

bspw. UBS (Schweiz), UBS (Deutschland), DAB BNP Paribas, V-Bank, Comdirect, FFB,

FNZ, die österreichische easybank oder Interactive Brokers LLC kooperiert INNO

INVEST auch mit innovativen Produktplattformen sowie mit ausgewählten Private

Equity-Häusern.

Pressekontakt INNO INVEST

Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit

Mail: mailto:presse@inno-invest.de

Telefon: +49 (6151) 493 716 0

Postanschrift

Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt

inno-invest.de | inno-haftungsdach.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6362776

OTS: Innovative Investment Solutions GmbH