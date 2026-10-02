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OTS: Innovative Investment Solutions GmbH / Zurückziehung: INNO INVEST ...

Zurückziehung: INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von

Fabricius Vermögensverwaltung

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Darmstadt/Frankfurt am Main (ots) - Bitte verwenden Sie die Medienmitteilung "

INNO INVEST übernimmt Private-Banking-Team von Fabricius Vermögensverwaltung "

vom 01.10 2026, 10:06 Uhr nicht.

Pressekontakt INNO INVEST

Sarah Grimm | Öffentlichkeitsarbeit

Mail: mailto:presse@inno-invest.de

Telefon: +49 (6151) 493 716 0

Postanschrift

Heidelberger Straße 44 | 64285 Darmstadt

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inno-invest.de | inno-haftungsdach.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/155199/6363593

OTS: Innovative Investment Solutions GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.