OTS: Institute of Management Accountants (IMA) / Institute of Management ...

Institute of Management Accountants beruft Prof. Dr. Mike Schulze von

der CBS International Business School zum Honorary

Professor-in-Residence (FOTO)

Montvale (N.J.)/ Zürich (ots) - Kommender Honorary Professor IMA Europe nimmt

Tätigkeit ab Anfang September dieses Jahres auf / Hohe Kompetenz im Bereich

praxisorientierte Forschung

Das Institute of Management Accountants (IMA), einer der größten internationalen

Verbände für Management Accountants und Finanzfachleute, hat Prof. Dr. Mike

Schulze als kommenden Honorary Professor-in-Residence IMA Europe berufen. Mike

Schulze ist hauptberuflich Vizedekan und Professor für Controlling,

Rechnungswesen und Finanzmanagement an der CBS International Business School in

Mainz. Darüber hinaus ist er Senior Research Fellow an der EBS Universität für

Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel sowie Lecturer im Bereich der Executive

Education an der Frankfurt School of Finance and Management. Prof. Dr. Schulze

wird seine neue Honorarprofessur beim IMA am 1. September 2022 antreten.

In dieser Funktion gehört Schulze zu den akademischen Top-Ehrenamtlern beim IMA

und trägt maßgeblich zur Qualifizierung der nächsten Generation von

Finanzexperten und Management Accountants bei - ein Ziel, dem sich auch das CMA

(Certified Management Accountant) Scholarship Program von IMA verschrieben hat.

Es unterstützt Talente, indem sämtliche Gebühren für den Erwerb des

CMA-Zertifikats aufgehoben werden.

Der Schwerpunkt der Lehre und Forschung von Prof. Dr. Mike Schulze liegt vor

allem in den Bereichen Management Accounting/Controlling, Performance

Measurement, Nachhaltigkeitscontrolling sowie digitale Technologien. Aber auch

Energiemanagement und Integrated Reporting spielen eine wichtige Rolle.

Weiterhin verfügt er auch über ausgewiesene Kompetenzen in den Bereichen

Innovationscontrolling, Empirische Forschungsmethoden, Business/Management

Simulation Games sowie Business Projects in Kooperation mit

Unternehmenspartnern.

"Ich fühle mich geehrt, diese Funktion beim IMA übernehmen zu dürfen. Ich habe

mir zum Ziel gesetzt, Akademiker, Professionelle und Studierende beim Erwerb der

erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu unterstützen, damit sie die

Herausforderungen der digitalen Transformation in der Finanzwelt bewältigen

können - einer Entwicklung, die dem Berufsstand vor allem neue Perspektiven und

Chancen bietet. Ich freue mich, künftig zum IMA-Team zu gehören", erklärt Prof.

Dr. Mike Schulze.

"Wir haben großes Glück, Mike Schulze ab September in unserem Team begrüßen zu

dürfen. Mit seiner enormen Expertise und seiner großen Erfahrung wird er

entscheidend dazu beitragen, unseren Mitgliedern noch mehr wertvolle praktische

Insights zu vermitteln. Mike Schulze hat eine exzellente Reputation - und seine

aktuellen Forschungs- und Beratungsaktivitäten speziell im Hinblick auf

relevante Trends und Entwicklungen machen ihn zum idealen nächsten Honorary

Professor-in-Residence IMA Europe", ergänzt Bernardin Generalao, Director

Regional Partner Relations beim IMA.

Vor seinen Tätigkeiten an der CBS International Business School und der EBS

Universität für Wirtschaft und Recht war Prof. Dr. Schulze unter anderem auch

als Chefredakteur der Fachzeitschrift "REthinking Finance" von Handelsblatt

Fachmedien, Gastforscher an der Linköping University in Schweden sowie als

Freelancer und Seminar Manager an der Horváth Akademie in

Stuttgart/Oestrich-Winkel aktiv. Nicht zuletzt arbeitete er auch mehrere Jahre

als Finanzanalyst bei Ford in Köln. Schulze hat Abschlüsse als Diplom-Kaufmann

an der Universität der Bundeswehr in München, einen Master in Business

Consulting an der Hochschule Wismar sowie den Doktortitel Dr. rer. pol. an der

EBS Universität für Wirtschaft und Recht erworben. Er hat in den letzten Jahren

zahlreiche Publikationen veröffentlicht, darunter Bücher, Fachartikel in

akademischen wie auch in praxisorientierten Zeitschriften und Herausgeberbänden,

Studienreports sowie Konferenzbeiträge.

Über IMA® (Institute of Management Accountants)

Das IMA® (Institute of Management Accountants) ist einer der größten

internationalen Verbände für Buchhalter und Finanzfachleute. Das IMA®

unterstützt Buchhalter, Bilanzbuchhalter, CFOs, Wirtschaftsprüfer und andere

Experten im Finanzbereich durch Forschung sowie die international anerkannte

Fortbildung zum CMA (https://www.imanet.org/cma-certification?ssopc=1) ®

(Certified Management Accountant) und das CSCA®-Programm (Certified in Strategy

and Competitive Analysis). Gerade die Ausbildung zum CMA gilt als maßgeblicher

Faktor für eine Karriere im Bereich Finanzen. Weitere Fortbildungsangebote, ein

intensives Networking sowie das strikte Eintreten für ethische

Geschäftspraktiken gehören ebenfalls zu seinem Tätigkeitsbereich.

Das IMA verfügt über ein globales Netzwerk mit rund 140.000 Mitgliedern in 150

Ländern, davon rund 80.000 CMA-Träger. Vertreten sind hier auch 350

professionelle Chapter. Die Fachmagazine The Accountant/International Accounting

Bulletin haben das IMA als Berufsverband der Jahre 2017 und 2018 ausgezeichnet.

Mit Hauptsitz in Montvale/N.J., USA, bietet das IMA in allen globalen Regionen,

in denen das Institut aktiv ist (Nord- und Südamerika, Asien/Pazifik, Europa und

Naher Osten/Indien) lokal spezifizierte Dienstleistungen an. In Europa hat das

IMA derzeit über 3.000 Mitglieder und ist mit eigenen Büros in Amsterdam und

Zürich vertreten. (Stand: April 2022)

Weitere Informationen über IMA finden Sie unter http://www.imanet.org.

Pressekontakt:

FleishmanHillard Germany für IMA

Betty Lauerbach

mailto:betty.lauerbach@fleishman.com

Tel: +49- 69-405702 -461

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129518/5213772

OTS: Institute of Management Accountants (IMA)