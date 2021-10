OTS: Interhyp AG / Corona-Pandemie lässt Immobilienpreise auch 2021 auf neue ...

Corona-Pandemie lässt Immobilienpreise auch 2021 auf neue Hochs

klettern und treibt Käufer von Metropolen in Mittel- und Kleinstädte

(FOTO)

München (ots) -

- Durchschnittlicher Immobilienpreis in Deutschland steigt um 9 Prozent auf

487.000 Euro

- 7 Metropolen im Vergleich: Spitzenreiter München mit 875.000 Euro

- Bauherren und Käufer weichen in Mittelstädte unweit der Metropolen aus - und

sorgen auch dort für sichtbaren Preisauftrieb

- Anteil der Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger hat sich gegenüber 2010 mehr

als verdoppelt

Die Corona-Pandemie hat die hohe Nachfrage nach Immobilien weiter angeheizt. In

den ersten acht Monaten des Jahres haben die Preise fast so stark zugenommen wie

im Gesamtjahr 2020. "Corona hat den Trend zur eigenen Immobilie verstärkt. Der

Wunsch nach Sicherheit und Homeoffice-Möglichkeiten hat viele bewogen, ihren

Traum vom eigenen Zuhause wahrzumachen. Auch als Kapitalanlage ist die Immobilie

als sichere Anlage weiter in den Fokus gerückt, zuletzt verstärkt durch die

jüngsten Diskussionen um die Inflation", sagt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender

bei der Interhyp AG, Deutschlands größtem Vermittler privater Baufinanzierungen.

Die Kaufpreise inklusive Nebenkosten in den meisten Großstädten sind auch in

2021 wie schon 2020 weiter gestiegen - und in der Folge hat sich der Trend zur

Flucht aus der Metropole hin in Mittel- und Kleinstädte weiter fortgesetzt. Das

hat Interhyp in einer Analyse von mehr als 180.000 Darlehensabschlüssen für

einen Bau oder Kauf einer Immobilie in den vergangenen zweieinhalb Jahre

festgestellt. "Der Preisanstieg macht den Erwerb für Immobilienkäuferinnen und

-käufer aber zunehmend schwieriger, auch in den Städten in der Nähe der

Metropolen", sagt Jörg Utecht. "Politische Weichenstellungen sind nötig, um

Hürden beim Eigentumserwerb abzubauen und den Wohneigentumserwerb gezielt zu

fördern. Hier sehen wir ein wichtiges Handlungsfeld der zukünftigen

Bundesregierung."

Preisanstieg in 2021 fast schon das Niveau des Gesamtjahrs 2020 erreicht

Der Preisauftrieb in 2021 war bisher ähnlich stark wie im Jahr 2020. Der

durchschnittliche Preis pro Objekt inklusive Nebenkosten beträgt Anfang

September in Deutschland rund 487.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung von

rund 9 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis von 2020 (rund 447.000 Euro) und

ist fast so hoch wie im Gesamtjahr 2020 gegenüber 2019, als die Steigerung etwas

mehr als 10 Prozent betragen hatte. "Das Interesse an Wohneigentum ist weiterhin

sehr groß. Das zeigt sich ebenso an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden.

Viele sind an einer Voraus-Beratung interessiert, also schon bevor ein konkretes

Objekt gefunden ist", sagt Jörg Utecht.

Stuttgart und Köln Spitzenreiter beim Preiszuwachs, Frankfurt mit kleinem Minus

Interhyp hat zudem sieben große Städte näher untersucht. Die höchsten Preise pro

finanzierter Immobilie (inklusive Nebenkosten) finden sich demnach aktuell in

München, gefolgt von Frankfurt am Main und Hamburg. Die deutlichsten

Steigerungen gegenüber dem Durchschnitt des Vorjahres mussten Immobilienerwerber

in Stuttgart (14 Prozent auf 614.000 Euro) und Köln (14 Prozent auf 574.000

Euro) hinnehmen. Tiefer in die Tasche greifen mussten Käuferinnen und Käufer

ebenso in Leipzig (+12 Prozent auf 340.000 Euro), in München (+10 Prozent auf

875.000 Euro), in Berlin (+8 Prozent auf 543.000 Euro) sowie in Hamburg (+5

Prozent auf 676.000 Euro). In Frankfurt am Main, wo die Preise von 2015 auf 2020

schon um 45 Prozent gestiegen waren, sind die Immobilienpreise in 2021 indes um

2 Prozent auf 684.000 Euro gesunken. Bei näherer Betrachtung zeigt sich zudem,

dass die Quadratmeterpreise auch in Frankfurt in 2021 weiter gestiegen sind, nur

die finanzierten Objekte sind etwas kleiner geworden. "In den meisten Metropolen

hat sich der Preistrend nach oben fortgesetzt und liegt im Bereich des

bundesweiten Durchschnitts oder etwas darüber", erklärt Jörg Utecht.

Flucht aus den Metropolen in Mittel- und Kleinstädte

Die hohen Immobilienkosten in Deutschlands Großstädten bleiben nicht ohne

Auswirkungen. In Gesamtdeutschland und in großen Städten beobachtet Interhyp

einen fortgesetzten Trend, beim Kauf in mittlere und kleinere Städte

auszuweichen. Interhyp hat dafür untersucht, wieviel Prozent der Menschen aus

Metropolen über 500.000 Einwohnern beim Kauf auch eine Immobilie in einer

Metropole wählen. "Ein Trend raus aus den Metropolen zeichnet sich schon seit

vielen Jahren ab", sagt Jörg Utecht. "Auch in der Corona-Krise hat sich dies

fortgesetzt." Bezogen auf Gesamtdeutschland kauften 2019, also vor der

Corona-Krise, noch 60 Prozent der Metropolbewohner in einer Metropole, 2021

waren es nur noch knapp 57 Prozent. Sie wichen zunehmend in Mittelstädte (19

Prozent 2021 versus 17 Prozent 2019) und Kleinstädte aus (15 Prozent 2021

gegenüber 13 Prozent 2019).

In den sieben betrachteten großen Städten ist die Metropolenflucht zum Teil

sogar deutlich größer ausgefallen. Im Jahr 2019 kauften noch 56 Prozent der

Hamburger in einer Metropole, 2021 waren nur noch 49 Prozent. In Frankfurt am

Main sank die Zahl binnen zweier Jahre von 45 Prozent auf 35 Prozent, in München

von 54 Prozent auf 51 Prozent, in Köln von 54 Prozent auf 49 Prozent und in

Stuttgart sogar von 50 Prozent in 2019 auf 36 Prozent in 2021. Nur in Berlin

sind die Zahlen unverändert geblieben (65 Prozent in 2019 und in 2021). Eine

Ausnahme bildet zudem Leipzig: 62 Prozent der Leipziger entschieden sich 2021

beim Kauf für eine Metropole, gegenüber 59 Prozent in 2019. In allen

betrachteten Städten war die Metropole der Wahl dann meist die des Wohnortes,

zum Teil aber auch eine andere Metropole in Deutschland. "Außer in Berlin und

Leipzig gibt es in den betrachteten Metropolen einen zunehmenden Trend, beim

Immobilienkauf in mittelgroße Städte auszuweichen", erläutert Jörg Utecht.

Ob Esslingen, Offenbach oder Halle: Preise ziehen deutlich an

Die Flucht aus den Metropolen treibt allerdings auch die Preise in den Städten

in ihrer Nähe in die Höhe - verbunden mit der gestiegenen Attraktivität von

Immobilien insgesamt. In den Städten in Metropolennähe verzeichnet Interhyp zum

Teil deutliche Preissteigerungen der durchschnittlichen Kaufpreise (inklusive

Nebenkosten) pro finanziertem Objekt - so zum Beispiel in Esslingen (573.000

Euro in 2021, +25 Prozent gegenüber dem Durchschnitt in 2020) und Tübingen in

der Nähe von Stuttgart (582.000 Euro in 2021, +9 Prozent) sowie in Offenbach am

Main (553.000 Euro, +27 Prozent). Auch in der Nähe von München haben die Preise

angezogen - in Augsburg auf mittlerweile durchschnittlich 481.000 Euro (+9

Prozent). Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ging es auf 983.000 Euro rauf

(+11 Prozent). Dort liegen die Preise über denen in der Stadt München, ebenso

wie in Starnberg, wo der durchschnittliche Kaufpreis pro Objekt schon 2020 bei

1.217.000 Euro lag und 2021 sogar 1.242.000 Euro erreicht hat, aber somit nur

noch wenig gestiegen ist (+2 Prozent). Eine Ausnahme ist Landsberg am Lech: Dort

sind die Preise auf 822.000 Euro in 2021 gegenüber 868.000 Euro in 2020 gesunken

(-5 Prozent), von 2019 (610.000 Euro) auf 2020 waren sie aber um 42 Prozent

gestiegen. In Pinneberg bei Hamburg sind die Preise auf 505.000 Euro in 2021

gestiegen (+12 Prozent gegenüber 2020), in Potsdam auf 609.000 Euro (+17

Prozent). In Düren im Raum Köln Bonn schnellten die Preise auf 425.000 Euro in

die Höhe (+22 Prozent). In Halle/Saale nahe Leipzig ging es in 2021 auf 360.000

Euro rauf (+20 Prozent gegenüber 2020).

Kaufende bringen im Schnitt 130.000 Euro Eigenkapital ein

Durch die Preissteigerungen wird der Weg in die eigenen vier Wände für

Normalverdienende trotz der niedrigen Zinsen bei Immobilienkrediten immer

beschwerlicher. Immobilienkäuferinnen und -käufer benötigen heute im

Durchschnitt 130.000 Euro Eigenkapital gegenüber 116.000 Euro im Vorjahr. Jörg

Utecht: "Der hohe Eigenkapitalbedarf aufgrund der hohen Kaufpreise ist eine

Hürde. Es braucht politische Weichenstellungen, um die Kaufnebenkosten zu

reduzieren und den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern." Der Anteil der

Menschen, die bei Interhyp eine Immobilie finanzieren, um ausschließlich selbst

darin zu wohnen und nicht zu vermieten, beträgt derzeit mehr als zwei Drittel

(68 Prozent).

Anfangstilgung bei Erstdarlehen nimmt etwas ab

Trotz finanzieller Herausforderungen setzen die Deutschen laut Interhyp

weiterhin auf solide Finanzierungsstrukturen. Die durchschnittliche Beleihung

liegt aktuell bei 81 Prozent und ist damit im Vergleich zu 2019 (83 Prozent)

sogar gesunken. Die anfängliche Tilgung ging von 3,3 Prozent in 2019 und 2020

auf 3,1 Prozent etwas zurück, wodurch sich der Schuldenabbau etwas verlangsamt.

Der Anteil von Kapitalanlegerinnen und Kapitalanlegern, die eine Immobilie

ausschließlich zur Vermietung kaufen, ist hingegen weiter gestiegen. So liegt

die Quote mittlerweile unter allen Abschlüssen bei 27 Prozent (2020: 25

Prozent). 2010 waren es noch 12 Prozent.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und

institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2020 ein

Finanzierungsvolumen von 28,8 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500

Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die

Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit

kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz

ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600

Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kunden

und Partner präsent.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807

München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de,

https://interhyp.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/5036646

OTS: Interhyp AG