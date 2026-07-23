OTS: INTERHYP AG / EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend ...

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EZB hält Leitzinsen stabil: Bauzinsen nach Aufwärtstrend in
Seitwärtsbewegung
München (ots) -
- EZB bestätigt Zinspause
- Bauzinsen stabilisieren sich nach Anstieg um 4-Prozent-Marke
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Leitzinsen wie erwartet bei 2,25
Prozent belassen. Die Notenbank nimmt damit eine abwartende Haltung ein - und
auch bei den Bauzinsen zeichnet sich nach dem jüngsten Anstieg eine
Stabilisierung ab.
Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, ordnet die Lage ein:
"Die Entscheidung der EZB für eine Zinspause im Juli war vom Markt erwartet
worden. Auf die Bauzinsen hat die EZB-Entscheidung keine direkten Auswirkungen.
Wir haben zuletzt gesehen, wie sensibel die Bauzinsen auf geopolitische
Spannungen im Nahen Osten reagiert haben: Die steigenden Renditen für
Staatsanleihen haben die Zinsen für zehnjährige Darlehen wieder in Richtung der
Marke von 4 Prozent steigen lassen. Mittlerweile beobachten wir eine
Seitwärtsbewegung auf dem aktuellen Niveau, die in den kommenden Wochen anhalten
dürfte."
Drei Empfehlungen für die aktuelle Marktphase:
1. Den Blick auf die Renditen schärfen: Kaufinteressierte sollten weniger auf
die EZB als vielmehr auf die 10-jährigen Bundesanleihen und Swap-Sätze
achten. An deren Entwicklung lässt sich auch die Entwicklung der Bauzinsen
frühzeitig ablesen.
2. Zinsvorteile durch Anbieter-Vergleich sichern: Gerade in Phasen, in denen
sich der Markt neu sortiert, reagieren Banken unterschiedlich schnell. Ein
detaillierter Marktvergleich ist daher wichtig, um die optimale Finanzierung
aufzustellen.
3. Eigenkapital als Zins-Turbo: In einem Umfeld von knapp vier Prozent Zinsen
ist das Eigenkapital ein sehr wichtiger Faktor. Bereits kleine Erhöhungen der
Eigenkapitalquote können den Beleihungsauslauf so verbessern, dass Banken
günstigere Konditionen gewähren. Käuferinnen und Käufer sollten alle
verfügbaren Mittel prüfen, um die Zinslast langfristig zu senken.
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp und Prohyp hat das
Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro erfolgreich
bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Die Interhyp Gruppe
beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140
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