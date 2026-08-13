OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update August: Bauzinsen stabilisieren sich ...

13.08.26 13:01 Uhr

Interhyp Zins-Update August: Bauzinsen stabilisieren sich bei 4

Prozent

München (ots) -

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- Die Zinsen für zehnjährige Darlehen bewegen sich seitwärts um die

4-Prozent-Marke

- Mehrheit des Zinspanels erwartet für die kommenden Wochen keine Veränderung

- Für den weiteren Jahresverlauf rechnet die Hälfte der Panel-Teilnehmer mit

einem moderaten Anstieg

Die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen zeigen sich Anfang August stabil und

verharren auf einem Plateau bei vier Prozent. Während sich die Seitwärtsbewegung

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kurzfristig fortsetzen dürfte, rechnet rund die Hälfte der befragten

Marktexperten bis Jahresende mit leicht steigenden Zinsen.

"Wir haben uns bei den Bauzinsen auf einem Niveau um vier Prozent eingependelt.

Das ist das Niveau, auf das sich Immobilienkäufer- und Käuferinnen auch in den

kommenden Wochen einstellen sollten", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender

der Interhyp AG. "Auch wenn die Zinsen deutlich höher liegen als in der

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Niedrigzinsphase, befinden wir uns historisch betrachtet immer noch auf einem

moderaten Niveau".

Experten-Panel: Seitwärtsbewegung ist das wahrscheinlichste Szenario

Das monatliche Interhyp-Bankenpanel stützt diese Einschätzung. Kurzfristig

(nächste ein bis zwei Monate) erwarten rund 67 Prozent der Befragten

gleichbleibende Zinsen. Knapp 33 Prozent halten leicht fallende Notierungen für

möglich.

Mit Blick auf das Jahresende wird das Panel jedoch vorsichtiger: 50 Prozent der

Experten rechnen mit steigenden Zinsen, während rund 33 Prozent eine Fortsetzung

der Seitwärtsbewegung erwarten. Lediglich knapp 17 Prozent gehen aktuell von

einem Sinken der Zinsen bis zum Jahreswechsel aus.

Zinsprognose: Inflation und Notenbanken im Fokus

Die Marktteilnehmer beobachten derzeit genau, wie die Europäische Zentralbank

(EZB) auf die anhaltenden Inflationsrisiken reagiert. Aus dem Panel heißt es

dazu: "Die deutlich erhöhte Inflation und die trotz erhöhter Energiepreise

bislang robuste Konjunkturentwicklung halten die Markterwartungen an weitere

Leitzinserhöhungen der EZB aufrecht. Die Kreditzinsen dürften damit weiter

seitwärts tendieren."

Ein weiterer Experte aus dem Panel ergänzt: "Die EZB dürfte die Zinsen wegen der

Inflationsrisiken ein weiteres Mal anheben. Eine weitere Leitzinserhöhung im

September wird an den Finanzmärkten als so gut wie sicher eingepreist. Es

erscheint somit plausibel, dass sich die zehnjährigen Hypothekenzinsen weiterhin

in der Nähe der Marke bei 4Prozent bewegen."

Während kurz- und mittelfristig eher mit Stabilität oder leichten Anstiegen zu

rechnen ist, richten einige Experten den Blick bereits weit in die Zukunft.

"Wenn die Inflation 2027 wieder fällt, wird die EZB den Leitzins wohl wieder auf

2 Prozent senken, das Niveau vor dem Iran-Krieg. Die Renditen zehnjähriger

Bundesanleihen und damit die Baufinanzierungszinsen sollten nach einem Ende des

Konflikts am Persischen Golf wieder fallen", so eine Einschätzung aus dem Panel.

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass der hohe Kapitalbedarf vieler Staaten

aufgrund großer Haushaltsdefizite einen schnellen Rückgang der Renditen bremsen

könnte.

Fazit für Immobilieninteressenten

Angesichts des aktuellen Marktumfelds rät Jörg Utecht Immobilieninteressenten zu

einem aktiven Vorgehen: "Gerade bei einem stabilen, aber im Vergleich zu den

Vorjahren anspruchsvolleren Zinsniveau sind ein umfassender Konditionsvergleich

und eine individuelle Beratung wichtiger denn je. Nur wer die verschiedenen

Angebote und Förderungen genau prüft, findet die optimale Finanzierungslösung,

die langfristig zur persönlichen Lebensplanung passt."

Über Interhyp:

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an

Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat

das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro

erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet

die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer

Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der

eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten

Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre

Kundinnen und Kunden und Partner präsent.

Pressekontakt:

Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,

August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:

presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/6332788

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