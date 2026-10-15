OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zins-Update Oktober: Bauzinsen stabilisieren sich ...

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Interhyp Zins-Update Oktober: Bauzinsen stabilisieren sich auf
erhöhtem Niveau
München (ots) -
- Bauzinsen für zehnjährige Darlehen liegen aktuell bei rund 4,4 Prozent
- Kurzfristig erwartet die große Mehrheit des Interhyp-Bankenpanels
gleichbleibende Zinsen
- Langfristig überwiegt die Erwartung leicht sinkender Konditionen
Die Bauzinsen bleiben auf einem hohen Niveau. Zehnjährige Darlehen liegen im
Schnitt aktuell bei rund 4,4 Prozent. Auch in den kommenden Wochen dürften sich
die Zinsen weiterhin auf diesem Niveau bewegen.
"Solange sich die Lage rund um den Iran-Konflikt nicht beruhigt, ist nicht mit
einem substanziellen Rückgang bei den Bauzinsen zu rechnen. Und auf eine
Entspannung in Nahost deutet gerade wenig hin", sagt Ingo Foitzik,
Vertriebsvorstand bei Interhyp. "Kaufinteressierte sollten deshalb mit dem
aktuellen Niveau kalkulieren."
Bankenpanel: Kurzfristig zeichnet sich eine Seitwärtsbewegung ab
Für die kommenden ein bis zwei Monate rechnen 80 Prozent der befragten Institute
mit gleichbleibenden Bauzinsen. 20 Prozent erwarten fallende Konditionen. Mit
einem kurzfristigen Anstieg rechnet derzeit niemand im Panel.
Hinter der erwarteten Stabilisierung steht auch die Einschätzung, dass die
Finanzmärkte mögliche weitere Zinsschritte der Notenbanken bereits weit
vorweggenommen haben. Ein Panel-Teilnehmer formuliert es so: "Die Finanzmärkte
haben mittlerweile mehrere EZB-Zinserhöhungen eingepreist. Bis zu vier. Es ist
nicht davon auszugehen, dass die EZB wirklich so viele Zinsschritte liefern
wird."
Langfristiger Ausblick bleibt geteilt
Auf längere Sicht bleibt das Bild uneinheitlich: 60 Prozent der Institute
erwarten fallende Bauzinsen, 40 Prozent rechnen mit einem weiteren Anstieg. Die
Prognosen zeigen damit vor allem eines: Eine eindeutige Richtung ist am Markt
derzeit nicht erkennbar.
Ein Panel-Teilnehmer verweist auf fortbestehende Belastungsfaktoren: "Bei den
Anleiherenditen im Euroraum und damit den Baufinanzierungszinsen dominieren die
Aufwärtsrisiken. Denn in vielen Staaten sind die Haushaltsdefizite viel zu hoch,
ohne Aussicht auf notwendige Haushaltskorrekturen."
"Zinsen sind ein wichtiger Bestandteil einer Finanzierung, aber eben nur einer",
sagt Foitzik. "Auch die gewählte Tilgungsrate, die Zinsbindungsdauer oder die
Einbindung von Fördermitteln haben einen Einfluss auf die monatliche Rate.
Kaufinteressierte sollten daher immer die gesamte Finanzierungsstruktur in den
Blick nehmen."
Empfehlung für Kaufinteressierte
Angesichts der aktuellen Marktlage lohnt es sich Kaufpreise zu verhandeln.
Gerade bei Bestandsimmobilien sind Abschläge bei den Preisen möglich. Zudem
sollten Kaufinteressierte so viel Eigenkapital einbringen wie möglich. Je mehr
Eigenkapital eingebracht wird, desto geringer ist das Risiko für die Bank und
desto besser der Zinssatz. Vorgezogene Erbschaften oder auch kleinere
Schenkungen können hier viel bewirken. Wenn möglich, lohnt sich daher ein
Gespräch mit Eltern oder Verwandten über eine finanzielle Unterstützung.
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro
erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.400 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
Kundinnen und Kunden und Partner präsent.
Pressekontakt:
Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,
August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:
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