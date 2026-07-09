OTS: INTERHYP AG / Interhyp Zinsupdate: Erneute Iran-Eskalation schürt ...

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Interhyp Zinsupdate: Erneute Iran-Eskalation schürt Unsicherheit am
Zinsmarkt
München (ots) -
- Bauzinsen für zehnjährige Darlehen sind in den vergangenen Wochen zunächst
gesunken
- Erneute Eskalation im Iran-Konflikt lässt Anleihen-Renditen steigen
- Interhyp-Leistbarkeitsstudie: Eigenkapitalaufbau dauert meist doppelt so lange
wie von Kaufinteressierten geplant
Die vorübergehende leichte Entspannung bei den Bauzinsen wurde maßgeblich von
der Hoffnung auf eine dauerhafte friedliche Lösung im Iran-Konflikt getragen.
Die erneute militärische Eskalation zwischen den USA und Iran sorgt nun jedoch
für eine neue Dynamik an den Finanzmärkten.
Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe, zur aktuellen Lage:
"Nach dem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran waren die Bauzinsen zunächst
spürbar unter die Marke von 4 Prozent gesunken. Doch die jüngste Eskalation im
Nahen Osten dürfte diese Entwicklung nun stoppen. Die Renditen der
Staatsanleihen haben bereits wieder spürbar angezogen - und in der Folge dürften
auch die Bauzinsen bald wieder anziehen. Für Immobilieninteressenten bedeutet
das: Die kurzzeitige Phase der Marktentspannung scheint bereits wieder vorüber.
Ein detaillierter Vergleich der Anbieter ist nun lohnenswert, da die
Kreditinstitute in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf die neue
Nachrichtenlage reagieren."
Bankenpanel: Ein Stimmungsbild unmittelbar vor der Eskalation
Die monatliche Befragung des Interhyp-Bankenpanels verdeutlicht, wie sehr der
Markt bis zuletzt auf eine Stabilisierung gesetzt hatte. In der Erhebung, die
unmittelbar vor den jüngsten militärischen Angriffen stattfand, rechneten noch
alle befragten Institute kurzfristig mit einer Seitwärtsbewegung der Zinsen.
Langfristig gingen 60 Prozent von einem stabilen Niveau aus, während 40 Prozent
einen leichten Anstieg für möglich hielten.
Wunsch vs. Wirklichkeit - Der unterschätzte Zeitfaktor beim Eigenkapital
Unabhängig von kurzfristigen weltpolitischen Entwicklungen zeigt die
Interhyp-Leistbarkeitsstudie 2026, dass für einen erfolgreichen Immobilienkauf
vor allem eine langfristige Planung entscheidend ist. Gerade was die Ansparphase
angeht, gibt es häufig zu optimistische Annahmen:
- 54 % der Kaufinteressierten glauben, dass sie in maximal fünf Jahren genug
Eigenkapital für ihren Traum vom Eigenheim ansparen können.
- Die Realität: 65 % der tatsächlichen Käufer haben länger als fünf Jahre
gebraucht, 33 % sogar zehn Jahre oder länger.
Jörg Utecht ordnet diese Erwartungslücke strategisch ein:
"Viele Kaufinteressenten unterschätzen den Zeitfaktor beim Eigenkapitalaufbau.
Während über die Hälfte der Planer glaubt, in fünf Jahren startklar zu sein,
zeigt die Erfahrung realer Käufer, dass der Weg oft deutlich länger dauert.
Gerade in volatilen Zinsphasen ist Eigenkapital jedoch der wichtigste Hebel für
die Leistbarkeit. Ich kann daher nur dazu raten, frühzeitig mit dem Ansparen zu
beginnen, um sich eine solide und unabhängige Basis für die Finanzierung zu
schaffen."
Über Interhyp:
Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private
Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an
die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an
Einzelvermittlerinnen und -Vermittler und institutionelle Partner wendet, hat
das Unternehmen 2025 ein Finanzierungsvolumen von 26,4 Milliarden Euro
erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet
die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer
Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der
eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten
Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre
Kundinnen und Kunden und Partner präsent.
Pressekontakt:
Valeria Honal, Senior Unternehmenssprecherin, Interhyp AG,
August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1281, E-Mail:
presse@interhyp.de; https://www.interhyp.de
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