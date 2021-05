OTS: Interhyp AG / Zinsanstieg im Mai: Baudarlehen noch knapp unter ...

Zinsanstieg im Mai: Baudarlehen noch knapp unter Ein-Prozent-Marke

München (ots) - Impffortschritte sorgen für Konjunkturaufhellung und steigende

Renditen bei Staatsanleihen / Mehrheit der im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer

befragten Experten prognostiziert auf Jahressicht weiter steigende Zinsen

Die Fortschritte beim Impfen, optimistischere Konjunkturaussichten und steigende

Renditen bei den Staatsanleihen haben Immobiliendarlehen im Frühjahr etwas

verteuert. Nachdem die Konditionen im April nur noch marginal zugelegt haben,

zahlen Immobilieninteressenten Anfang Mai für ein Darlehen mit zehnjähriger

Zinsbindung im Durchschnitt 0,93 Prozent. "Die Zinsen bewegen sich noch unter

der Ein-Prozent-Marke. Trotzdem lohnt sich ein Zinsvergleich sowohl beim

Erstkredit als auch bei Anschlussfinanzierungen. Denn Kreditinstitute preisen

ihre Konditionsanpassungen unterschiedlich schnell ein", sagt Mirjam Mohr,

Vorständin Privatkundengeschäft bei der Interhyp AG. Im

Interhyp-Bauzins-Trendbarometer, einer monatlichen Befragung von Zinsexperten

deutscher Kreditinstitute, prognostiziert die Mehrheit ein vorerst

gleichbleibendes Zinsniveau, das auf Jahressicht weiter steigen könnte.

Aktuell sprechen laut Interhyp mehr Faktoren für gleichbleibende oder steigende

Zinsen als für nachgebende Konditionen. Nach Anlaufschwierigkeiten bei der

Bereitstellung und der Verteilung von Impfstoffen nimmt die Impfquote

mittlerweile in vielen Ländern zu. Mit den Impferfolgen steigt die Zuversicht

der Wirtschaft, was sich in höheren Börsenindizes und weltweit nach oben

angepassten Konjunkturprognosen widerspiegelt. Auch die in Gang kommende

Inflation bestimmt das Zinsumfeld. Im April lagen die Verbraucherpreise in

Deutschland 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch im Euro-Raum

zieht die Geldentwertung weiter an und viele Experten erwarten einen weiteren

Anstieg der Verbraucherpreise.

Gedeckelt werden zusätzliche Zinsphantasien durch die Zentralbanken. Sowohl die

europäischen Währungshüter der EZB als auch die amerikanische Fed haben bei

ihren jüngsten Sitzungen im April die ultralockere Geldpolitik bestätigt, indem

sie Leitzinsen und die massiven Anleihekäufe unangetastet ließen. Getrieben von

der Konjunkturentwicklung hat sich der Renditeanstieg bei den zehnjährigen

deutschen Bundesanleihen fortgesetzt. Diese liegen mit minus 0,2 Prozent

deutlich über dem Niveau der Vormonate.

Mit Forward-Darlehen das aktuelle Zinsniveau sichern

Unabhängig von der Höhe der Finanzierungskosten sollten Kreditnehmer ihren

Immobilienkauf solide und besonnen planen. Im historischen Kontext betrachtet

ist Baugeld weiterhin extrem günstig. Kreditnehmer sollten die

Finanzierungskosten und die Finanzierungsstruktur sowohl bei der

Erstfinanzierung als auch beim Anschlusskredit genau prüfen. "Auch diejenigen,

die bereits vor einigen Jahren eine Finanzierung abgeschlossen haben, sollten

ihre Kreditverträge prüfen", rät Mirjam Mohr. Eigentümer, die zwischen 2011 und

2014 gekauft haben, haben ihr Darlehen in der Regel zu Zinssätzen zwischen 2,5

und vier Prozent aufgenommen. Läuft ihr Kredit demnächst aus, kann ein

Forward-Darlehen oder eine Anschlussfinanzierung mit bereitstellungszinsfreien

Zeiten sinnvoll sein. "Ein möglicher Zinsaufschlag zwischen 0,02 und 0,03

Prozent pro Monat für ein Forward-Darlehen liegt sehr wahrscheinlich unter den

kommenden Zinssteigerungen", so Mirjam Mohr. Ein Anstieg der Forward-Zinsen sei

derzeit nicht erkennbar. "Wer kann, sollte sich die derzeit noch niedrigen

Zinsen absichern."

