OTS: Interhyp AG / Zinsen für Immobilienkredite wieder fast auf Allzeittief ...

Zinsen für Immobilienkredite wieder fast auf Allzeittief (FOTO)

München (ots) -

- Corona-Auswirkungen: Unsicherheiten und Zinspolitik drücken Konditionen für

zehnjährige Darlehen auf unter 1 Prozent

- Bestzinsen unter 0,5 Prozent möglich

- Verlängerung des Baukindergeldes kann Einstieg in Wohneigentum unterstützen

Anfang Oktober liegen die Bauzinsen fast wieder auf dem Allzeittief vom März

2020, berichtet Interhyp, Deutschlands größter Vermittler privater

Baufinanzierungen. "Über den Sommer sind die Zinsen infolge der wirtschaftlichen

Unsicherheiten der Corona-Krise und der Niedrigzinspolitik der Notenbanken

leicht gesunken", erklärt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft

bei der Interhyp AG. Bei guter Bonität und günstigen

Finanzierungskonstellationen sind laut Interhyp derzeit Bestkonditionen unter

0,5 Prozent pro Jahr für zehnjährige Darlehen möglich, im Mittel liegen

Angebotszinsen deutlich unter einem Prozent. Im Interhyp-Bauzins-Trendbarometer,

einer monatlichen Umfrage unter Experten von zehn deutschen Kreditinstituten,

geht die Mehrheit kurzfristig von anhaltend günstigen Zinsen aus. Als weiterer

Pluspunkt bei der Finanzierung erweist sich laut Interhyp die kürzlich

beschlossene Verlängerung des Baukindergeldes um zunächst drei Monate bis Ende

März 2021. "Die verabschiedete Verlängerung des Baukindergeldes trifft auf das

Bedürfnis vieler Familien nach Fördermitteln, die den Erwerb von Wohneigentum

erleichtern", sagt Mirjam Mohr.

Das Baukindergeld mit 12.000 Euro pro Kind über zehn Jahre lässt sich laut

Mirjam Mohr beispielsweise über Sondertilgungen in die Finanzierung einbringen.

"Insbesondere bei Familien mit mehreren Kindern kann das Baukindergeld den Kauf

oder Bau des eigenen Zuhauses spürbar erleichtern. Wir merken in der Beratung,

dass viele Familien gezielt nach Fördermitteln wie dem Baukindergeld fragen."

Kreditnehmer profitieren derzeit vom anhaltend günstigen Zinsniveau, an dem sich

laut Interhyp-Bauzins-Trendbarometer zunächst kaum etwas ändern dürfte. Die vom

Baufinanzierungsvermittler befragten Experten prognostizieren angesichts der

Pandemie und weiterer Unsicherheiten - wie dem Ausgang der US-Wahl oder dem

Brexit - kurzfristig gleichbleibend niedrige Konditionen. Ein Institut hält

sogar sinkende Zinsen für wahrscheinlich. Auf Halbjahres- oder Jahressicht

prognostizieren einige Banken etwas höhere Zinsen, besonders wenn ein Impfstoff

gefunden wird und eine breite wirtschaftliche Erholung einsetzt.

"Es scheint, als ob die milliardenschweren Hilfsprogramme der Regierungen eine

noch schlimmere Rezession bisher verhindern konnten. Die Märkte bleiben aber

volatil. Wie unberechenbar der Pandemieverlauf und seine Folgen auf die

Konjunktur sind, hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt", sagt

Mirjam Mohr mit Blick auf die derzeit steigenden Infektionszahlen.

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private

Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an

den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und

institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein

Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500

Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die

Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit

kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz

ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600

Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich

mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße 34, 80807

München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp.de,

https://interhyp.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12620/4728471

OTS: Interhyp AG