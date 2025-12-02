OTS: International Investment Forum (IIF) / 17. International Investment ...

17. International Investment Forum (IIF) vereint Zukunftsbranchen -

von KI über Tokenisierung bis hin zu kritischen Rohstoffen

Hannover (ots) - Am 3. Dezember 2025 findet das International Investment Forum

(IIF) zum 17. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt erneut

internationale Unternehmen mit Investoren, Analysten und Medienvertretern

zusammen. Die thematischen Schwerpunkte reichen von Industrie 4.0 und KI über

Tokenisierung regulierter Vermögenswerte bis hin zu Batterietechnologie,

kritischen Rohstoffen sowie Innovationen in den Bereichen Gesundheit, Ernährung

und Bildung.

Kritische Rohstoffe und Versorgungssicherheit

Die Ausrichtung auf Versorgungssicherheit bleibt ein zentrales Thema des IIF.

Mit Unternehmen wie Almonty Industries (Wolfram), Power Metallic Mines (Nickel,

Kupfer, Platinmetalle), Formation Metals und Laurion Mineral Exploration

(Gold-Polymetalle) sowie Globex Mining (Projektgenerator und

Rohstoff-Beteiligungsgesellschaft) stehen mehrere Unternehmen im Fokus, die

strategische Rohstoffe für Industrie und Hightech liefern. Die Nachfrage nach

kritischen Mineralien wie Nickel, Graphit und Wolfram steigt weltweit -

gleichzeitig wächst der geopolitische Druck, Lieferketten außerhalb Chinas

auszubauen. Die Referenten des IIF bieten hierzu Hintergründe und Informationen

aus erster Hand.

Tokenisierung, digitale Assets und neue Investmentkultur

Mit coinIX präsentiert das IIF ein Unternehmen, die den Wandel hin zu digitalen

Vermögenswerten aktiv mitgestaltet. Die EU-weite Regulierung MiCA schafft

erstmals einen klaren rechtlichen Rahmen für tokenisierte Assets und

Krypto-Finanzprodukte. CoinIX steht für professionelle, transparente Zugänge zu

Blockchain-basierten Investments - ein Segment, das sowohl institutionelle als

auch private Investoren zunehmend anspricht.

Industrie 4.0, KI und digitale Transformation

Mit MS Industrie AG, UMT United Mobility Technology AG und Planethic Group AG

stehen drei Unternehmen für unterschiedliche Facetten der digitalen

Transformation. Während MS Industrie Lösungen für moderne Antriebstechnologien

und industrielle Ultraschallfertigung bietet, fokussiert UMT sich mit der

KI-gestützten Plattform UMS Vision AI auf Prozessautomatisierung und effiziente

Workflows. Die Planethic Group kombiniert Technologie und nachhaltige Ernährung

- ein Beispiel dafür, wie digitale und ökologische Innovationen zusammenwachsen.

Batterietechnologie und Dekarbonisierung

Die Energiewende treibt Investitionen in Batterietechnologie und

CO2-reduzierende Mobilitätslösungen an. NEO Battery Materials entwickelt

Silizium-Anodenmaterialien, die Ladezeiten verkürzen und Reichweiten erhöhen

können. dynaCERT setzt mit seiner HydraGEN-Technologie auf eine innovative

Wasserstofflösung, um Emissionen bestehender Diesel-Flotten signifikant zu

senken - ein praxisnaher Ansatz, der die Zeit bis zu einer vollständigen

Elektrifizierung überbrückt.

Biotechnologie und medizinische Innovationen

VIDAC Pharma steht für neue Ansätze innerhalb der Onkologie. Das Unternehmen

entwickelt Wirkstoffe, die den Stoffwechsel von Tumorzellen gezielt beeinflussen

- ein Bereich, der global zu den forschungsintensivsten zählt. Moderne

Biotechnologie bleibt entsprechend ein Kernelement des IIF.

Immobilienentwicklung und Bildung als Standortfaktoren

Auch die Instone Real Estate Group sowie die International School Augsburg

werden sich präsentieren. Instone entwickelt großflächige Wohn- und

Quartierslösungen in einem herausfordernden Marktumfeld, das von steigenden

Baukosten und steigender Wohnraumnachfrage geprägt ist. Die International School

Augsburg trägt als internationale Bildungseinrichtung zur Attraktivität des

Wirtschaftsstandorts Augsburg bei - insbesondere im Wettbewerb um Fachkräfte und

deren Familien.

"Die Themen unserer Dezember-Ausgabe reichen von kritischen Rohstoffen über

digitale Plattformen bis hin zu Gesundheits- und Bildungsthemen. Was alle

präsentierenden Unternehmen jedoch eint, ist der gemeinsame Fokus auf innovative

Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit", erklärt Mario Hose,

Geschäftsführer der Apaton Finance GmbH, Co-Veranstalter des IIF. Manuel Hölzle,

CEO des Researchhauses GBC AG und ebenfalls Veranstalter des IIF ergänzt: "Das

IIF bringt Unternehmen zusammen, die an entscheidenden Schnittstellen der

globalen Transformation arbeiten. Dieses weite Themenfeld und der direkte Draht

zu Entscheidern machen die Veranstaltungsreihe aus."

Unternehmensvertreter präsentieren beim IIF jeweils in 30-minütigen Slots und

beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der

Co-Veranstalter. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, zur

Anmeldung und zum Terminplan finden Sie unter http://www.ii-forum.com.

17. International Investment Forum: Jetzt kostenfrei anmelden! (https://us06web.

zoom.us/webinar/register/WN_qM0OjM-4TW63wOUNKiMUcw#/registration)

Über IIF - International Investment Forum

Das IIF - International Investment Forum findet am 3. Dezember 2025 statt.

Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich

den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event

wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und

GBC AG organisiert.

Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)

Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft

Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten.

Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen

Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von

Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.

Über GBC AG (Co-Veranstalter)

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden unabhängigen Research-

und Beratungshäuser für mittelständische, börsennotierte Unternehmen. Seit 2001

veranstaltet sie erfolgreich Investorenkonferenzen - darunter die renommierte

physische MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz in München (

https://mkk-konferenz.de/ ) sowie das innovative digitale International

Investment Forum (IIF), http://www.ii-forum.com. In den vergangenen 20 Jahren

der Konferenzhistorie haben zahlreiche Small- & Mid-Cap-Emittenten diese

Plattformen bereits genutzt. Zielgruppe sind Investoren, Analysten und

Finanzjournalisten. Ergänzt wird das Angebot durch die GBC Kapital GmbH im

Bereich Corporate Finance.

