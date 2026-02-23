OTS: International Investment Forum (IIF) / 18. International Investment ...

18. International Investment Forum (IIF) bündelt Zukunftsthemen - von

Rohstoffen über Dekarbonisierung bis hin zu digitalen Assets

Hannover (ots) - Am 25. Februar 2026 findet das International Investment Forum

(IIF) zum 18. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt Unternehmen aus

aller Welt mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Die

thematischen Schwerpunkte reichen von kritischen Rohstoffen und nachhaltiger

Energie über digitale Geschäftsmodelle und Tokenisierung bis hin zu

Biotechnologie und innovativen Industrielösungen.

Kritische Rohstoffe und Edelmetalle im Fokus

Mit Almonty Industries, Power Metallic Mines, Formation Metals, Globex Mining

Enterprises, Silver Viper Minerals und Desert Gold Ventures präsentieren sich

Rohstoffunternehmen, die Metalle für Industrie, Energiewende und Hightech

liefern. Vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach kritischen Mineralien und

geopolitischer Diversifizierung der Lieferketten bieten die Referenten Einblicke

in Projekte und Strategien aus erster Hand.

Dekarbonisierung, Energieinnovation und neue Technologien

Mit AHT Syngas Technology und dynaCERT stehen Unternehmen im Programm, die

Lösungen für Emissionsreduktion, alternative Energiegewinnung und industrielle

Effizienz entwickeln. Ob dezentrale Syngas-Anlagen oder wasserstoffbasierte

Nachrüstsysteme für Diesel-Flotten - die präsentierten Ansätze adressieren

zentrale Herausforderungen der globalen Klimastrategie.

Digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmarkt-Infrastruktur

Mit Aspermont, Verve Group, tick Trading Software und FINEXITY spiegelt das IIF

die fortschreitende Digitalisierung der Kapitalmärkte wider. Datengetriebene

Geschäftsmodelle, Programmatic Advertising, spezialisierte Handelsinfrastruktur

und die Tokenisierung von Vermögenswerten stehen exemplarisch für neue

Wachstumsfelder im Finanzmarktumfeld.

Biotechnologie und nachhaltige Innovation

Mit Marinomed und MustGrow Biologics sind zudem Unternehmen vertreten, die in

den Bereichen Biopharma und nachhaltige Agrartechnologie aktiv sind. Gesundheit,

Nachhaltigkeit und technologische Innovation greifen hier unmittelbar

ineinander.

"Die Themen unserer Februar-Ausgabe reichen von strategischen Rohstoffen über

Energie- und Klimainnovationen bis hin zu digitalen Kapitalmarktmodellen. Das

IIF bildet damit zentrale wirtschaftliche Transformationsfelder ab und liefert

allen Interessierten wertvolle Einblicke", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer

des Co-Veranstalters Apaton Finance GmbH.

Manuel Hölzle, CEO des Co-Veranstalters GBC AG, ergänzt: "Wir bringen

Unternehmen zusammen, die an entscheidenden Schnittstellen der globalen

Transformation arbeiten. Der direkte Dialog zwischen Management und Investoren

macht das IIF zu einer effizienten Plattform für Kapitalmarktkommunikation. Auch

Pressevertreter bekommen beim IIF Einblicke in spannende Themenfelder."

Unternehmensvertreter präsentieren jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten

Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Veranstalter.

18. International Investment Forum: Jetzt kostenfrei anmelden!

(https://ii-forum.com/timetable-18-iif/)

Über IIF - International Investment Forum

Das IIF - International Investment Forum findet am 25. Februar 2026 statt.

Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich

den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event

wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und

GBC AG organisiert.

