OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen über alle Laufzeiten - jetzt bis

zu 3,50% Zinsen

Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank sendet erneut ein starkes Signal an

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Sparer: Mit sofortiger Wirkung erhöht die Bank ihre Zinssätze über alle

Festgeldlaufzeiten - von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Das geschieht zu einem

Zeitpunkt, an dem die Inflation im Euroraum im März 2026 wieder über das

2-Prozent-Ziel der EZB gestiegen ist - laut einer vorläufigen Schätzung von

Eurostat der höchste Stand seit Januar 2025.

Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Geburtstagsaktion der vergangenen Woche, in

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welcher der Mindestanlagebetrag zeitlich befristet von 5.000EUR auf 1.000EUR

reduziert wurde. Diese Maßnahme hatte bereits das Ziel, Festgeld für mehr

Menschen leichter zugänglich zu machen.

Mit der nun erfolgten flächendeckenden Zinsanhebung baut die Bank ihr Angebot

weiter aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach sicheren und planbaren

Anlageformen.

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Festgeldzinsen ab 16.04.2026 im Überblick:

6 Monate: 2,70 % p.a.

1 Jahre: 3,00 % p.a.

18 Monate: 3,10 % p.a.

2 Jahre: 3,20 % p.a.

3 Jahre: 3,20 % p.a.

4 Jahre: 3,20 % p.a.

5 Jahre: 3,20 % p.a.

7 Jahre: 3,20 % p.a.

10 Jahre: 3,50 % p.a.

Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank erklärt: "Mit der Zinsanhebung

setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Bereits in der

vergangenen Woche haben wir mit der Senkung der Mindesteinlage deutlich gemacht,

dass wir sichere Geldanlage für mehr Menschen zugänglich machen möchten. Die nun

erfolgte Erhöhung der Zinssätze über alle Laufzeiten ist der nächste logische

Schritt. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden attraktive Renditen zu

bieten - ganz gleich, ob sie mit 1.000EUR starten oder größere Beträge anlegen

möchten. Die aktuelle Zinsanpassung stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und

bestätigt unseren Anspruch, eines der besten Festgeldangebote am Markt

bereitzustellen."

Informationen zur J&T Direktbank finden Sie hier: https://www.jtdirektbank.de

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die

in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem

deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken

Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese

Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber

hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis

zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt

sind.

Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral-

und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung

für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie

Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur

Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den

Ratingausblick von stabil auf positiv an.

Pressekontakt:

Nils Rahe

J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

Franklinstraße 56

D-60486 Frankfurt am Main

E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6256259

OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland