OTS: J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland / J&T Direktbank erhöht ...

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J&T Direktbank erhöht Festgeldzinsen über alle Laufzeiten - jetzt bis
zu 3,50% Zinsen
Frankfurt am Main (ots) - Die J&T Direktbank sendet erneut ein starkes Signal an
Sparer: Mit sofortiger Wirkung erhöht die Bank ihre Zinssätze über alle
Festgeldlaufzeiten - von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Das geschieht zu einem
Zeitpunkt, an dem die Inflation im Euroraum im März 2026 wieder über das
2-Prozent-Ziel der EZB gestiegen ist - laut einer vorläufigen Schätzung von
Eurostat der höchste Stand seit Januar 2025.
Die Anpassung erfolgt im Rahmen der Geburtstagsaktion der vergangenen Woche, in
welcher der Mindestanlagebetrag zeitlich befristet von 5.000EUR auf 1.000EUR
reduziert wurde. Diese Maßnahme hatte bereits das Ziel, Festgeld für mehr
Menschen leichter zugänglich zu machen.
Mit der nun erfolgten flächendeckenden Zinsanhebung baut die Bank ihr Angebot
weiter aus und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach sicheren und planbaren
Anlageformen.
Festgeldzinsen ab 16.04.2026 im Überblick:
6 Monate: 2,70 % p.a.
1 Jahre: 3,00 % p.a.
18 Monate: 3,10 % p.a.
2 Jahre: 3,20 % p.a.
3 Jahre: 3,20 % p.a.
4 Jahre: 3,20 % p.a.
5 Jahre: 3,20 % p.a.
7 Jahre: 3,20 % p.a.
10 Jahre: 3,50 % p.a.
Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank erklärt: "Mit der Zinsanhebung
setzen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Bereits in der
vergangenen Woche haben wir mit der Senkung der Mindesteinlage deutlich gemacht,
dass wir sichere Geldanlage für mehr Menschen zugänglich machen möchten. Die nun
erfolgte Erhöhung der Zinssätze über alle Laufzeiten ist der nächste logische
Schritt. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden attraktive Renditen zu
bieten - ganz gleich, ob sie mit 1.000EUR starten oder größere Beträge anlegen
möchten. Die aktuelle Zinsanpassung stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit und
bestätigt unseren Anspruch, eines der besten Festgeldangebote am Markt
bereitzustellen."
Informationen zur J&T Direktbank finden Sie hier: https://www.jtdirektbank.de
Die J&T Direktbank auf einen Blick:
Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka, die
in erster Linie klassische Anlageprodukte wie Festgeld und Tagesgeld auf dem
deutschen Markt anbietet. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken
Prozessen und einer etablierten technischen Plattform kann die Bank diese
Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weitergeben. Darüber
hinaus profitieren die Kunden von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis
zu 100.000 Euro pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt
sind.
Die J&T Banka bietet ein umfangreiches Angebot von Dienstleistungen in Zentral-
und Osteuropa an. Dazu gehören Privat- und Retailbanking, Vermögensverwaltung
für Privatkunden und Institutionen, Investmentbanking sowie
Projektfinanzierungen. Im April 2025 bestätigte die internationale Ratingagentur
Moody's das langfristige Einlagenrating der J&T Banka mit Baa2 und hob den
Ratingausblick von stabil auf positiv an.
Pressekontakt:
Nils Rahe
J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland
Franklinstraße 56
D-60486 Frankfurt am Main
E-Mail: mailto:presse@jtdirektbank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168876/6256259
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