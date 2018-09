OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Expo Real 2018, Märkte und Trends - ...

Expo Real 2018, Märkte und Trends - Statement Timo Tschammler, CEO JLL

Germany - Politischer Unsicherheiten zum Trotz zeigen globale

Immobilien weiterhin eine gute Performance

Frankfurt (ots) - Die Eskalation der politischen Spannungen in

London, Berlin, Moskau, Ankara, Washington, Teheran und überall dort,

wo die Zukunft der Welt von politischen Entscheidungen und realer

politischer Macht oder Ohnmacht abhängt, sorgt generell bei vielen

Menschen für ein Gefühl von Unwägbarkeit und Unsicherheit. Damit

einher geht die gleichzeitige Gefahr globaler Handelskonflikte, die

die Märkte weltweit belasten. Aber auch ein Ende der

Staatschuldenkrise ist nicht in Sicht. In Athen und Rom werden

aktuell möglicherweise weitere Kapitel dieser unendlichen Geschichte

geschrieben. Für Zündstoff nicht zuletzt in diesem Kontext sorgt

Deutschland durch den vom Ifo-Institut prognostizierten größten

Leistungsbilanzüberschuss weltweit. Donald Trump dürfte diese

Botschaft genauso wenig gefallen wie Frau Lagarde vom IWF. Aber auch

in Brüssel wird sich die Begeisterung über Deutschlands Bilanz und

das Leistungs-Gefälle innerhalb der EU-Staaten in Grenzen halten.

Sechs Prozent des BIP gelten bei den EU-Kommissaren als höchstes der

Gefühle. Deutschland bilanziert 2018 7,8 Prozent.

Unterschiede zeigen sich in der Geldpolitik der größten

Zentralbanken. Während die US Fed die Zinspolitik verschärft, gab die

EZB Pläne bekannt, das Programm zum Ankauf von Anleihen ab nächstes

Jahr einzustellen und dabei den Leitzins unverändert zu lassen.

EZB-Chef Mario Draghi sieht immer noch "keinen überzeugenden

Aufwärtstrend" der Inflation. Damit rechtfertigt er seine

fortgesetzte Nullzinspolitik bis mindestens 2019. Wenig Änderung

erwartet in nächster Zeit auch die Bank of Japan.

Ungeachtet dieser Faktoren zeigen die globalen Immobilienmärkte

weiterhin eine gute Performance, sowohl im Blick auf die Investment-

als auch auf die Vermietungsmärkte. Die Investoren-Nachfrage bleibt

robust, wobei eine zunehmende Anzahl von Akteuren ihre

Kapital-Allokation im Immobilien-Sektor aufgrund seiner defensiven

Qualitäten, den stabilen laufenden Erträgen und der relativen

Performance im Vergleich zu anderen Asset-Klassen erhöht. Die sich

verändernden demografischen und technologischen Entwicklungen

steigern das Interesse insbesondere im Logistiksektor und

alternativen Sektoren. Vor diesem Hintergrund geht JLL davon aus,

dass die globalen Investitionen in Gewerbeimmobilien im Gesamtjahr

2018 mit rund US$715 Mrd. in etwa auf dem Niveau des Vorjahres

bleiben werden.

Metropolen Gewinner des weltweiten Investment-Booms - Sonderrolle

in Deutschland

Alles in allem verspricht 2018 weltweit einmal mehr ein

exzellentes Immobilien-Investmentjahr zu werden. Bereits zur

Jahresmitte wurde das Vorjahresvolumen um 13% übertroffen und

bilanziert bei US$341 Mrd. Deutschland rangiert dabei hinter den USA

und Großbritannien mit einem Investment-Volumen von US$29,3 Mrd. auf

Position 3 des globalen Rankings, ein Plus von 23% gegenüber dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Zweifellos zählen die Metropolen zu den Gewinnern des weltweiten

Investment-Booms. Denn einen Sogeffekt der Anlegervorlieben zugunsten

der Metropolen liefert naturgemäß der Megatrend "Urbanisierung".

Durch seine föderale Struktur mit seinen immerhin sieben auch für

globale Investoren attraktiven Immobilienhochburgen gilt das

allerdings nur eingeschränkt für Deutschland. Deutschland als

sicherer Hafen kommt auf breiter Front mit Städten wie Berlin,

Frankfurt oder München für Investoren aus aller Welt eine attraktive

Sonderrolle zu. Wenn es um internationales Kapital geht, liegt

München 2018 bislang immerhin auf Platz 14 und Frankfurt auf Platz 18

unter den Top 20 Städten bei Cross-Border-Investments weltweit. Die

Attraktivität des deutschen Immobilienmarktes für international

agierende Investoren ist insofern unstrittig. Im nach wie vor äußerst

dynamischen Investmentmarkt werden zwar immer noch hochpreisige

Investments getätigt. Kapitalsicherheit wird dabei aber immer

wichtiger. Die Wertentwicklung basiert insofern verstärkt auf der

Mietpreisentwicklung. Auch hier stehen die Zeichen auf Zuwachs. Das

globale jährliche Mietpreiswachstum für erstklassige Büroflächen in

weltweit 30 von JLL analysierten Märkten bleibt mit 3,6% auch im 2.

Quartal 2018 auf Wachstumskurs. Im Gesamtjahr 2018 wird mit einem

globalen Mietpreiswachstum von 3,4% gerechnet - überdurchschnittlich

in Deutschland präsentiert sich dabei Berlin mit einem zweistelligen

Mietwachstum im Jahresvergleich in einer Größenordnung von 12,5%.

Generelle Mega-Themen

Ein Mega-Thema, das unsere Zukunft bestimmt wie kein zweites, ist

all das, was unter dem Stichwort Industrie 4.0 subsummiert wird. Die

Digitalisierung unserer Branche und - unter anderem damit verbunden -

die Flexibilisierung unserer Arbeits- und Geschäftswelt in umbauten

Räumen sind Herausforderungen, denen wir uns bei JLL in vielfältiger

Hinsicht seit vielen Jahren stellen. Dabei gehört der Umbruch im

stationären Handel durch den Online-Handel genauso zu den digitalen

Herausforderungen wie etwa auch die Veränderung der Logistikbranche

durch Automatisierung und Einsatz von Robotern mit einer potentiellen

Revolution der Logistik-Prozesse im Gefolge, sowie möglichen

Veränderungen bei der Bewertung von Objekten oder Mikro-Standorten.

Der Markt für Logistik-Immobilien gewinnt durch diese Veränderungen

eine unerhörte Eigendynamik, die Investoren und Nutzer in gleichen

Maßen mobilisiert.

Last not least: Zukünftiges Wohnen in Deutschland ist ein weiteres

Mega-Thema. Unter dem Titel "Living" beschäftigt sich JLL in

umfassender Art und Weise mit allen damit verbundenen Implikationen,

Fragestellungen und Problemlösungen.

OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL)

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62984

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62984.rss2

Pressekontakt:

Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.com