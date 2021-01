OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Kapitaldruck schlägt Rezession - ...

Kapitaldruck schlägt Rezession - Immobilien auch im Krisenjahr 2020

Fels in der Brandung

Frankfurt (ots) - Neben der alles überschattenden Corona-Pandemie gab es

zumindest zwei weitere Ereignisse, die nicht nur die Gemüter, sondern auch ganze

Gesellschaften, Politik und Wirtschaft bewegten: Die amerikanische

Präsidentschaftswahl und der endlich vollzogene Brexit. Wenn der neue

US-Präsident die Regierungsgeschäfte am 20. Januar 2021 übernimmt, dürfte in den

Dialogen mit der noch immer größten Volkswirtschaft der Welt wieder mehr

Verlässlichkeit und Kooperationswille einkehren. Und dass kurz vor Jahresende

2020 doch noch eine Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien zum Brexit

zustande gekommen ist, beendet schier endlose Debatten und bringt Klarheit in

die politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten Europas.

"Gerade für die exportorientierte und auf einen funktionierenden globalen Handel

ausgerichtete deutsche Wirtschaft sind das Hoffnungsschimmer am Ende des

Tunnels", so Jan Eckert, Head of Capital Markets JLL Germany, Austria and

Switzerland. Eckert weiter: "Dennoch bleibt die Großwetterlage angesichts der

aktuellen Corona-Lockdowns in vielen Ländern zunächst noch labil. Deshalb werden

Regierungen und Notenbanken rund um den Globus in einer Kombination aus extrem

niedrigen Zinsen und enormen Ausgabenprogrammen die Konjunktur anzukurbeln

versuchen. Erst nach einer realen Eindämmung des Infektionsgeschehens werden

diesseits und jenseits des Atlantiks die Konjunkturpakete zurückgefahren.

Trotzdem werden die Notenbanken die Phase extrem niedriger Zinsen auch dann noch

fortführen, weil sich zunächst ein nachhaltiger konjunktureller

Stabilisierungseffekt eingestellt haben muss, um Rückschläge zu verhindern.

Insofern bleibt abzuwarten, wie stark dieser Cocktail aus niedrigen Zinsen und

wieder erstarkender Wirtschaft wirken wird, Nachholeffekte in Bezug auf

Investitions- und Konsumausgaben der Verbraucher und Unternehmen mit zumindest

temporär wieder anziehenden Inflationsraten nicht ausgeschlossen."

"In der Rückschau auf 2020 bleibt festzuhalten, dass sich Anlagen in Immobilien

als stabiles Investment für private und institutionelle Investoren erwiesen

haben. Ob das auch 2021 so bleiben wird, muss zumindest mit einem Fragezeichen

versehen werden", so Jan Eckert. Der Investmentexperte weiter: "Wir gehen aber

auch 2021 von einer soliden Liquidität der Transaktionsmärkte aus. Das

extrapolierte Mietpreiswachstum der Vor-Covid-Zeit, vor allem im Büro- und

Einzelhandelssektor, dürfte sich allerdings nicht mehr im Pricing von

Transaktionen abbilden lassen. Die derzeitige Nachfrage und

Mietpreisbereitschaft von Mietern sowie steigende Leerstände, führt bei

Investoren zu einer gewissen Skepsis und Zurückhaltung bei der Bewertung von

Potentialen. Wir sind aber optimistisch, dass sich die konjunkturellen

Rahmendaten in der zweiten Jahreshälfte soweit aufhellen werden, dass

Unternehmen Umzugs- und Expansionspläne wieder aufnehmen und so die Tendenz

sinkender Vermietungsumsätze gestoppt werden wird."

Transaktionsvolumen im Jahresvergleich nur leicht im Minus

Die schon zum Ende des dritten Quartals ausgemachte rege Aktivität auf dem

deutschen Investmentmarkt hat sich auch im letzten Quartal fortgesetzt. " Mit

einem gesamten Transaktionsvolumen* in Höhe von rund 81,6 Mrd. Euro (inklusive

Living) schließt das 'Krisenjahr' 2020 nur um rund 11 Prozent unter dem

Vorjahreswert", so Jan Eckert. Und Helge Scheunemann, Head of Research JLL

Germany, ergänzt: "Dennoch lässt der Blick auf die die einzelnen Quartale

erkennen, dass der traditionelle Jahresendspurt sich zwar bemerkbar gemacht hat,

aber weniger dynamisch ausgefallen war."

Das Transaktionsvolumen der Monate Oktober bis Dezember summierte sich zwar

immerhin auf 23,2 Mrd. Euro und damit auf über 28 Prozent des Jahresergebnisses,

reichte aber nicht an das vierte Quartal des Vorjahres und auch nicht an das

Auftaktquartal 2020 heran, beide jeweils noch von der Pandemie unbelastet.

Bemerkenswert ist, dass 2020 mit über 1.700 erfassten Einzel- und

Portfoliotransaktionen mehr Abschlüsse generiert wurden als 2019. Das

durchschnittlich investierte Volumen ist damit mit rund 48 Mio. Euro pro

Transaktion zwar nahezu konstant geblieben. Die Analyse zeigt aber auch, dass

vor allem große Transaktionen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich um 35

Prozent in Bezug auf Anzahl und Volumen signifikant gesunken sind, eher

geschuldet einem geringeren Angebot in diesem Größensegment als einem mangelnden

Käuferinteresse.

"Kapitaldruck schlägt Rezession", bringt Scheunemann das Investmentjahr 2020 auf

den Punkt und fährt fort: "Zusammen mit den langfristig niedrigen Zinsen ist der

anhaltende Kapitaldruck nach wie vor die Triebfeder für Immobilien-Investments.

Hinzu kommt, dass zahlreiche institutionelle Investoren ihre jeweiligen

Immobilienquoten erhöht haben und hieraus zusätzliche Nachfrage generiert wurde.

Und vor allem Portfolios waren begehrt, ca. 37,6 Mrd. Euro wurden in

Paketverkäufe oder Unternehmensübernahmen investiert und damit sogar 7 Prozent

mehr als noch 2019."

Insbesondere Core-Investments laufen nach wie vor gut. Diese Produkte finden

auch trotz weiter steigender Preisen genügend Abnehmer. "Dagegen gilt bei Value

Add - und Core plus - Produkten zunächst die Maxime: Abwarten. Denn hier erweist

sich die Nachfrage als schwierig. Oftmals passt das Pricing zwischen Verkäufer

und Käufer nicht oder es wird von Seiten der Banken keine Finanzierung

bereitgestellt. Banken sind diesbezüglich grundsätzlich restriktiver, sie

stellen höhere Anforderungen an Eigenkapital und verlangen entsprechende

Vorvermietungsquoten bei Projekten, was angesichts der Nachfrageschwäche am

Büro-Vermietungsmarkt immer schwerer zu realisieren ist", erläutert Jan Eckert.

Living mit höchstem Transaktionsvolumen - Investments in Büroimmobilien ziehen

wieder an - Logistik etabliert sich als werthaltige Assetklasse

Risiken werden derzeit eher gemieden - der Fokus richtet sich in Bezug auf die

Segmente mehr und mehr auf krisenresistente Assets (Living, Logistik,

Core-Offices, Einzelhandelsimmobilien mit Lebensmittelgeschäften). "Hinzu kommt

ein erhöhtes Interesse an alternativen Nutzungsarten wie Datencenter oder

Gesundheitsimmobilien. Diese sind und werden aber Nischen bleiben und sind nicht

für alle Investoren eine Option", so Helge Scheunemann.

Mit ca. 25,2 Mrd. Euro (31 %) floss das Gros des investierten Kapitals in die

Assetklasse Living mit demgrößten Einzelabschluss des Jahres, die bereits im

ersten Quartal vollzogene 90-prozentige Übernahme des Wohnungskonzerns Adler

durch Ado. Knapp hinter Living liegen die Büroimmobilien mit einem Anteil von 30

Prozent (24,5 Mrd. Euro). "Hier hat sich der Jahresendspurt besonders bemerkbar

gemacht. 41 Prozent des Jahresvolumens wurden allein in den letzten drei Monaten

generiert, unter anderem mit den Verkäufen des Silberturms und des

Trading-Centers in Frankfurt mit zusammen rund 1,2 Mrd. Euro", erläutert

Scheunemann und fährt fort: " Ist das ein Zeichen von uneingeschränktem

Vertrauen in diese Assetklasse? Oder schlicht die Nutzung von guten

Kaufgelegenheiten? Aus unserer Sicht wird sich eine Antwort erst im

Jahresverlauf 2021 zeigen, wenn in den Unternehmensetagen zum einen die Weichen

gestellt werden, um hybride Arbeitsmodelle zu implementieren, je nach Branche

und Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Resultaten. Und wenn zum anderen die

aktuelle Nachfragedelle an den Vermietungsmärkten zumindest ihren Boden gefunden

haben wird. Klar ist aber: das Büro wird weiterleben. Ein Mehr an Home Office

oder Remote Working geht nicht zwangsläufig mit weniger benötigten Quadratmetern

in Bürogebäuden einher. Qualitative Ausstattungs- und Wohlfühlmerkmale erlangen

zudem eine höhere Bedeutung. Diese Qualitätsoffensive wird die Preise für

Büroimmobilien zumindest stabil halten. Und für ausgewählte Top-Lagen rechnen

wir sogar mit weiter sinkenden Renditen."

Steigende Preise kennzeichnen auch nach wie vor Immobilien der stark

nachgefragten Logistikimmobilien. Hier wurden 2020 mehr als 8,7 Mrd. Euro

investiert, der Anteil dieser Assetklasse stieg damit auf rund 11 Prozent und

übertraf damit das Vorjahresvolumen um 2 Mrd. Euro. Selbst der bisherige

Rekordwert aus dem Jahr 2017 konnte knapp übertroffen werden. "Dahinter stehen

mittel- und langfristig stabile Nutzermärkte sowie zusätzlich verstärkend

wirkende strukturelle Trends wie Digitalisierung und Wachstum des

Online-Handels.

Der Trend zu mehr Online-Shopping hat sich auch im letzten Quartal weiter

verfestigt und treibt die Nachfrage von Händlern und E-Commerce-Anbietern nach

regionalen und lokalen Verteilungszentren. Wir schätzen, dass für jede Milliarde

mehr an Online-Umsätzen zusätzliche Logistikfläche von 70.000 m² benötigt wird.

Der größte Abschluss des Jahres ist mit über 500 Mio. Euro der Erwerb eines

deutschlandweiten Portfolios mit 14 Objekten durch AEW Europe von der Patrizia

AG", erläutert Helge Scheunemann.

Mit über 10 Prozent Anteil und investierten 8,5 Mrd. Euro erfreuen sich

mischgenutzte Immobilien oder Portfolios einer immer größer werdenden

Beliebtheit bei Investoren. "Sie erfüllen den Wunsch der Investoren nach

Differenzierung und sind Spiegelbild des Trends von "Working, Living und

Consumption" unter einem Dach oder innerhalb eines zusammenhängenden Quartiers",

so Eckert.

Für Hotel- und Einzelhandelsimmobilien bleibt das Umfeld bis weit in das nächste

Jahr hinein dagegen herausfordernd. Insbesondere die nochmals verstärkten

Reisebeschränkungen und die jüngsten Lockdown-Maßnahmen setzen den Unternehmen

dieser Sektoren deutlich zu. Für die betroffenen Immobilien werden

Alternativnutzungen gesucht und unterstützen den Trend hin zu hybriden

Immobilien. Der Anteil am gesamten Transaktionsvolumen liegt für Hotelimmobilien

mit rund 2 Mrd. Euro bei nur etwas über 2 Prozent. Das Transaktionsvolumen für

Einzelhandels-immobilien erreichte in der Jahresbilanz immerhin 10,4 Mrd. Euro,

der Rückgang gegenüber dem Vorjahr lag bei lediglich 5 Prozent. Innerhalb des

Sektors gibt es eine starke Differenzierung, die auch durch die aktuellen sehr

positiven Einzelhandelsumsatzzahlen des Statistischen Bundesamts für 2020

untermauert wird. Nach wie vor der überwiegende Teil entfällt mit 5,7 Mrd. Euro

auf Fachmärkte, Fachmarktzentren oder Supermärkte und Discounter.

Transaktionsvolumen in den Big 7 sinkt, nur Hamburg im Plus

In der Aggregation entfällt ein Transaktionsvolumen von knapp 40 Mrd. Euro auf

die Big 7 (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München. Köln und Stuttgart).

Das ist ein Anteil von 49 Prozent am gesamtdeutschen Transaktionsvolumen und ein

Minus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahresvolumen. Das relative Minus hat sich

damit im letzten Quartal 2020 noch einmal vergrößert, was andererseits bedeutet,

dass das Interesse für Produkte und Investitionen außerhalb der etablierten

Hochburgen weiter zugenommen hat. Und das zeigt sich auch in den Zahlen: 41,7

Mrd. Euro wurden 2020 nicht in einer der Big 7 investiert, das entspricht einem

Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Weiterhin als einzige der sieben Hochburgen liegt Hamburg im Vergleich zum

Vorjahr im Plus. Rund 5,6 Mrd. Euro wurden in der Hansestadt investiert und

damit 24 Prozent mehr als noch 2019. In allen anderen Städten lag das Minus

zwischen 18 Prozent in Düsseldorf und 57 Prozent in Stuttgart.

Spitzenrenditen differenzieren sich weiter aus

Auch in den letzten drei Monaten des Jahres hat sich bei den Renditen wenig

verändert; es zeigen sich weiterhin nur vereinzelt Tendenzen zu steigenden

Renditen. "Dies betrifft vor allem die Sektoren und Bereiche, wo angesichts der

Pandemie Mietausfälle drohen und in der Folge Wertkorrekturen zu erwarten sind",

erläutert Scheunemann. Und weiter: "So zeigen sich leichte Aufwärtstendenzen

bei den Renditen für innerstädtische Geschäftshäuser. Diese liegen in der

Aggregation der Big 7 nun bei 2,91 Prozent und damit sieben Basispunkte höher

als noch vor einem Jahr. Für absolute Top-Objekte in den allerbesten Lagen

sollten die Renditen 2021 zumindest stabil bleiben, bei allen anderen Produkten

sehen wir einen weiteren Renditeanstieg, der umso ausgeprägter sein dürfte, je

länger der stationäre und nicht-systemrelevante Einzelhandel geschlossen bleibt.

Das gilt auch für Shopping-Center, deren Spitzenrenditen im Jahresverlauf 2020

um 35 Basispunkte auf nun 4,85 Prozent zugelegt haben".

Der "andere" und weiterhin geöffnete Einzelhandel zeigt allerdings ein ganz

anderes Bild. Hier stehen die Renditen nach wie vor unter Druck: für Discounter

sanken die Renditen weiter auf aktuell 4,60 Prozent, das sind im Vergleich zum

dritten Quartal nochmals 20 Basispunkte weniger. Noch teurer sind Supermärkte,

hier liegen die Spitzenrenditen bei nach wie vor 4,00 Prozent.

Im Bürobereich liegt die gemittelte Spitzenrendite zum Jahresende bei 2,81

Prozent und damit um 12 Basispunkte niedriger als Ende 2019. "In allen

Hochburgen außer Berlin gaben die Spitzenwerte in den vergangenen zwölf Monaten

nochmals leicht nach und sind damit Spiegelbild der Investorennachfrage nach

vollvermieteten Core-Immobilien. Hier sehen wir auch für 2021 keine

Aufwärtstendenzen, im Gegenteil, bei anhaltend hoher Nachfrage könnten sich die

Renditen sogar um nochmals 10 Basispunkte reduzieren", so Helge Scheunemann.

Den erwartet größten Renditesprung im Jahr 2020 vollzogen Logistikimmobilien.

Im 12-Monatsvergleich sanken die Renditen um 37 Basispunkte auf nun 3,38 Prozent

im Mittel über alle Big 7 Regionen, Tendenz für 2021 weiter fallend.

Jan Eckert abschließend: "Was bleibt als Fazit? Der Immobilieninvestmentmarkt

hat das Krisenjahr 2020 in Summe weitestgehend unbeschadet überstanden. Die

Fremdfinanzierung wurde herausfordernder, die Banken müssen eine gesteigerte

Risikovorsorge betreiben und entsprechend mehr Kapital hierfür zurückhalten. Das

mindert die Möglichkeiten der Finanzierung insbesondere risikobehafteter

Engagements. Im Hinblick auf die Investorennachfrage wird sich die begonnene

Ausdifferenzierung zwischen den Assetklassen und auch innerhalb der Assetklassen

bei Betrachtung des individuellen Risikos einer Investition 2021 fortsetzen.

Aber dank des hohen Kapitaldrucks und des niedrigen Zinsniveaus werden

Investoren unverändert stark nach Anlagegelegenheiten auf dem deutschen

Immobilienmarkt suchen."

* Das Transaktionsvolumen umfasst Büro-, Einzelhandels-, Logistik - und

Industrieimmobilien, Hotels, Grundstücke, Spezialimmobilien, gemischt genutzte

Immobilien sowie die Asset-Klasse Living mit Mehrfamilienhäusern und

Wohnportfolios ab 10 Wohneinheiten und 75 Prozent Wohnnutzung, Verkauf von

Unternehmensanteilen (ohne Börsengänge), Appartementhäuser, Studentenwohnen,

Senioren-/Pflegeimmobilien und Kliniken

