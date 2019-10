OTS: Jones Lang LaSalle SE (JLL) / Noch läuft der Büro-Vermietungsmarkt rund ...

Noch läuft der Büro-Vermietungsmarkt rund - Büroflächenumsatz zum

Dreivierteljahr bei über 3 Millionen Quadratmeter

Frankfurt (ots) - Es kriselt. Nicht nur auf geopolitischer Ebene,

sondern mittlerweile auch fundamental und spürbar in Deutschland. Als

exportorientierte Wirtschaftsnation leidet Deutschland besonders

unter den globalen Handelsbeschränkungen, die einerseits durch den

quälenden Handelskonflikt zwischen China und den USA immer manifester

werden und andererseits auch durch politisch motivierte Sanktionen

Donald Trumps. Die Wirtschaft in Deutschland ist wie erwartet auch im

zweiten Quartal geschrumpft und auch der Start in das dritte Quartal

fiel enttäuschend aus. Woher auch sollen derzeit Wachstumsimpulse

kommen? Unternehmen fahren Investitionen zurück, in der Industrie

wird sowohl über Kurzarbeit als auch über Personaleinsparungen

diskutiert und in Folge dessen wird nun auch die bislang sehr starke

Binnenkonjunktur immer mehr in Mitleidenschaft gezogen, obwohl der

private Konsum mit einem prognostizierten Wachstum von 1,6 Prozent

immer noch das Zugpferd in diesem Jahr bleiben wird. Insgesamt soll

die deutsche Wirtschaft laut Consensus Economics 2019 nur noch um 0,6

Prozent wachsen und nächstes Jahr dann um 1,2 Prozent. "Doch

angesichts der nicht abflauenden Risikofaktoren und weiteren

politischen Konflikten wie z.B. die Unruhen in Hongkong sind jegliche

Prognosen aktuell mit einem großen Fragezeichen versehen. Besonders

aus der Industrie kommen weiterhin keine guten Signale, und speziell

die Autoindustrie leidet unter der schrumpfenden Nachfrage aus China

und den immer noch kleinen Entwicklungsschritten in Bezug auf die

Elektromobilität", erläutert Timo Tschammler, CEO JLL Germany.

Was bleibt? Der Arbeitsmarkt zeigt sich nach wie vor robust,

wenngleich auch hier ein Wendepunkt erreicht sein dürfte und es nicht

verwunderlich wäre, wenn in den nächsten Monaten ein Anstieg der

Arbeitslosenquote zu verzeichnen wäre. Und gerade die Beschäftigung

und als Proxy hierfür das ifo-Beschäftigungsbarometer hat sich für

den deutschen Bürovermietungsmarkt in der Vergangenheit als sehr

zuverlässiger Indikator erwiesen.

Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany, analysiert: "Rein

statistisch gesehen gilt folgender Zusammenhang: Verliert der Index

fünf Prozent, sinkt der Flächenumsatz um zehn Prozent. Und

tatsächlich ist das ifo-Beschäftigungsbarometer in der ersten

Jahreshälfte um rund fünf Prozent gefallen, so stark wie seit 2009

nicht mehr. An den Büro-Vermietungsmärkten ist von der sinkenden

Einstellungsbereitschaft der Unternehmen allerdings bislang noch

nichts zu spüren. Das hängt auch damit zusammen, dass der

Büro-Vermietungsmarkt mit einem Nachlauf von ungefähr einem

Dreivierteljahr reagiert." Und Timo Tschammler prognostiziert: "Für

2020 erwarten wir daher einen etwas deutlicheren Rückgang der

Nachfrage nach Büroflächen. Die rezessiven Tendenzen schlagen dann

auch auf den Dienstleistungssektor durch, also auf die Branchen, die

im Schnitt für rund 85 Prozent des gesamten Büroflächenumsatzes in

den Big 7 verantwortlich sind."

Umsatzvolumen zieht weiter an - Berlin und Stuttgart mit stärksten

Wachstumsraten

Der Büro-Vermietungsmarkt in den sieben Hochburgen zeigt im

laufenden Jahr weiterhin wachsende Umsätze. Insgesamt wurden in den

ersten drei Quartalen 3,05 Mio. m² vermietet oder an Eigennutzer

verkauft. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht

das einem Anstieg um fünf Prozent. Dieser zunächst vermeintliche

Widerspruch zu den konjunkturellen Eintrübungen lässt sich zum einen

mit dem beschriebenen zeitlichen Effekt erklären, zum anderen gibt es

aufgrund des signifikanten Angebotsmangels im aktuellen Zyklus noch

Umzugs-Überhänge, die deshalb nicht realisiert werden konnten, weil

es keine verfügbaren Flächen gegeben hat. Mit Blick auf die einzelnen

Märkte zeigt sich allerdings eine starke Schwankung. So weisen

Stuttgart (+58 % auf 257.000 m²) und Berlin (+26 % auf 759.000 m²)

die höchsten Zuwächse auf, während in Frankfurt (-15 % auf 389.000

m²) und in München (-12 % auf 605.000 m²) die Vorjahreswerte

unerreicht geblieben sind.

"Mit dem starken dritten Quartal im Rücken erwarten wir für das

Gesamtjahr 2019 ein gegenüber dem Vorjahr stabiles Umsatzvolumen in

Höhe von fast 4 Mio. Quadratmetern. Damit läge der der 2019 Umsatz

immer noch um rund fünf Prozent über dem Fünfjahresschnitt.

Gleichwohl dürfte der Ausblick für 2020 etwas getrübter ausfallen,

sollten sich die schlechten konjunkturellen Daten weiter

verfestigen", so Timo Tschammler.

Derzeit überlagern sich mehrere Effekte/Trends am

Büroimmobilienmarkt mit jeweils verschiedenen Einflüssen auf den

Flächenumsatz. Erstens, die starke konjunkturelle Entwicklung der

letzten Jahre bedeutet für viele Nutzer immer noch Expansion und

Flächenaufbau (Wachstum des Flächenumsatz). Zweitens, die sich nun

abkühlende Konjunktur wird ausgehend von der Industrie ihre

Auswirkungen auch auf den Dienstleistungssektor ausüben (abflauendes

Wachstum bis hin zur abflauenden Nachfrage). Und drittens, die gerade

in den Toplagen vorherrschenden Flächenengpässe entziehen der

Nachfrage das Potenzial für Flächenumsatz.

Eines in diesem Mix derzeit stark diskutiertes Thema ist die

Entwicklung der Betreiber für flexible Büroflächenkonzepte. Die

Expansion von Flexible Office Space-Betreibern war in den drei

vergangenen Jahren exorbitant. Auch in den ersten drei Quartalen hat

das Wachstum in den Big 7 angehalten: rund 190.000m² wurden neu

angemietet, davon allein über 70.000 m² in Berlin. Damit ist in der

Hauptstadt bereits fast die Größenordnung des gesamten Vorjahres

erreicht. In Frankfurt, Düsseldorf und München wurden jeweils rund

30.000 m² registriert. Größter Abschluss im dritten Quartal war

WeWork mit 20.000 m² in Düsseldorf, JLL hatte den Mietvertrag

vermittelt. Für das Gesamtjahr 2019 werden insgesamt bis zu 250.000

m² erwartet.

Leerstand sinkt weiter

Das kurzfristige Büroflächenangebot geht weiter zurück. Insgesamt

stehen den flächensuchenden Unternehmen in den Big 7 nur noch 3 Mio.

m² zur Verfügung. Vor nur fünf Quartalen waren es eine Million

Quadratmeter mehr. Der Rückgang ist allerdings nicht mehr so stark

wie in den Vorquartalen. Wurde der Leerstand in den vergangenen vier

Quartalen um durchschnittlich 250.000 m² pro Quartal abgebaut, waren

es in den Monaten Juli bis Ende September nur noch 25.000 m². Den

stärksten Rückgang der Leerstandsquote zum Vorquartal gab es in

Düsseldorf und in Hamburg mit jeweils -0,3 Prozentpunkte auf 550.000

m² bzw. 472.000 m². Bei Ausdehnung des Betrachtungszeitraumes auf ein

Jahr zeigen alle sieben Märkte einen Rückgang des Leerstands zwischen

sechs Prozent (Stuttgart auf 189.000 m²) und 31 Prozent (Köln auf

185.000 m²). In Berlin wurde zum Ende des dritten Quartals erneut die

Zwei-Prozent-Marke unterschritten (1,9 % auf 396.000 m²). Die

höchsten Leerstandsquoten finden sich nach wie vor in Düsseldorf und

Frankfurt (696.000 m²) mit jeweils sechs Prozent. "Angesichts der

extremen Knappheit in manch anderen Hochburgen erscheinen diese

Quoten mittlerweile nicht mehr als Malus, bedeuten sie doch eine

gewisse Flächenauswahl für die Nutzer", so Helge Scheunemann.

Die über die Big 7 aggregierte Leerstandsquote notiert Ende

September bei knapp 3,2 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte unter dem

Vorjahresquartal. Bis Ende des Jahres werden die Leerstandsquoten

nochmals leicht nachgeben auf eine durchschnittliche Leerstandsquote

von 3,1 Prozent. Trotz der anziehenden Neubautätigkeit ist laut

Scheunemann auch für 2020 noch keine Trendwende in Sicht.

Das Bauvolumen bleibt über der 4-Mio.-m²-Marke

Es tut sich (endlich) was an der Neubaufront: In den ersten drei

Quartalen 2019 wurden in den Big 7 insgesamt 800.000 m²

fertiggestellt. Das sind 50 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Bis Jahresende werden weitere 440.000 m² erwartet, allerdings sind

davon derzeit bereits 85% vermietet oder an Eigennutzer verkauft.

Auch wenn das Gesamtvolumen mit 1,24 Mio. m² das höchste seit 2009

ist: der Markt könnte derzeit durchaus noch mehr vertragen.

Im kommenden Jahr werden Bürofertigstellungen in den Big 7 mit

einem Volumen von über 1,9 Mio. m² erwartet. Davon sind aus aktueller

Sicht noch ein Drittel verfügbar - in Stuttgart und Hamburg

allerdings nur noch 15 Prozent bzw. 17 Prozent. München (370.000 m²)

und Berlin (260.000 m²) zeigen sich am "entwicklungsstärksten". In

diesen beiden sehr nachfragestarken Märkten liegt demnach der Anteil

der noch freien Flächen an den Projektentwicklungen nur zwischen 11

Prozent in der Hauptstadt und 14 Prozent in der bayerischen

Metropole.

Mit 4,3 Mio. m² bewegt sich das gesamte, derzeit im Bau

befindliche Bürovolumen auf einem hohen Niveau. Das gilt insbesondere

für Berlin (1,5 Mio. m² im Bau) und München (865.000 m² im Bau).

"Beides sind Märkte mit sehr geringen Leerständen, so dass wir kein

Überangebot erwarten", sagt Helge Scheunemann. Und Scheunemann

ergänzt: "Die Leerstände dürften insbesondere ab 2021/2022 wieder

zulegen und damit den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten bieten. Aus

deren Sicht insofern eine positive Entwicklung."

Mietpreise ziehen weiter an - Köln mit signifikantem Anstieg

Die Mietpreise kennen weiterhin nur eine Richtung: nach oben. Ende

des dritten Quartals 2019 verzeichnen alle Big 7 Märkte gegenüber dem

Vergleichszeitraum des Vorjahres einen Anstieg der Spitzenmieten (von

Düsseldorf 1,8 % bis Köln 13 %). Der JLL-Spitzenmietpreisindex (als

Mittelwert der Spitzenmieten in den Big 7) ist im Jahresvergleich (Q3

2018) um 6,8 Prozent gestiegen und notiert aktuell bei 216 Punkten,

dem höchsten Wert seit 1992. Bis Ende des Jahres wird ein weiterer

Anstieg erwartet: ein Plus von 6,6 Prozent könnte notiert werden.

"Auch für 2020 rechnen wir mit weiter steigenden Mietpreisen. In der

Aggregation über alle sieben Hochburgen sollte sich dieses Wachstum

allerdings auf dann rund zwei Prozent deutlich abschwächen. Abseits

der Spitzenlagen werden allerdings auch im letzten Quartal 2019 und

im nächsten Jahr teilweise deutlich höhere Wachstumsraten erreicht

werden", so Timo Tschammler.

