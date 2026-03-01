OTS: JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH / Cyber-Resilienz als ...

Cyber-Resilienz als Wettbewerbsvorteil: Wie JRC Capital sich auf die

Zukunft des algorithmischen Handels vorbereitet (FOTO)

Berlin (ots) - Algorithmischer und hochfrequenter Handel sind zu zentralen

Bestandteilen der modernen Finanzmärkte geworden. Handelsentscheidungen werden

zunehmend automatisiert, datengetrieben und in Maschinengeschwindigkeit

ausgeführt. Dies ermöglicht zwar höhere Effizienz und Liquidität, bringt jedoch

zugleich neue Formen digitaler Risiken mit sich. Cyberbedrohungen,

Systemstörungen und Probleme bei der Datenintegrität können sich direkt auf die

finanzielle Performance und die Stabilität der Märkte auswirken.

In diesem Umfeld ist Cyber-Resilienz längst nicht mehr nur eine IT-Frage,

sondern eine unternehmenskritische Kernkompetenz. Finanzinstitutionen müssen

sicherstellen, dass ihre digitalen Infrastrukturen auch unter widrigen

Bedingungen zuverlässig, sicher und anpassungsfähig bleiben. Dazu gehören nicht

nur technische Schutzmechanismen, sondern auch organisatorische Reife,

kontinuierliche Überwachung sowie die Fähigkeit, auf Vorfälle schnell und

effektiv zu reagieren.

JRC Capital (https://jrconline.com/), ein forschungsorientiertes

Investmenthaus, begegnet diesen Herausforderungen durch die aktive Teilnahme an

der europäischen Forschungsinitiative CyberAId (https://cyberaidproject.eu/).

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt JRC Capital seine praktische Expertise

aus den Finanzmärkten ein und erhält zugleich Zugang zu innovativen Ansätzen im

Bereich Cyber-Resilienz, digitales Risikomanagement und den Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) in sicherheitskritischen Prozessen.

Statt Cybersecurity ausschließlich als defensive Maßnahme zu verstehen, verfolgt

CyberAId einen ganzheitlichen Ansatz: systemische Risiken zu erkennen, die

operative Robustheit zu stärken und Entscheidungsprozesse unter Unsicherheit zu

verbessern. Ein zentraler Aspekt ist dabei die Nutzung von KI, um komplexe

Datenmengen auszuwerten, Muster frühzeitig zu erkennen und fundierte

Entscheidungsgrundlagen für das Management zu schaffen. Für JRC Capital bedeutet

dies, Cyber-Resilienz und KI fest in der strategischen Ausrichtung und der

operativen Unternehmenskultur zu verankern.

Der Mehrwert der Beteiligung an CyberAId zeigt sich vor allem in drei

strategischen Dimensionen. Die erste ist die strategische Vorausschau. JRC

Capital profitiert von frühen Einblicken in neue und aufkommende Cyberrisiken im

Finanzsektor sowie von KI-gestützten Analysen, die helfen, Trends,

Abhängigkeiten und potenzielle Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren.

Dadurch kann JRC Capital zukünftige Herausforderungen antizipieren und seine

langfristigen Technologie, Governance und Investitionsstrategien gezielt

ausrichten. Cyber-Resilienz wird so von einer reaktiven Notwendigkeit zu einer

proaktiven Fähigkeit.

Die zweite Dimension ist Innovation und Lernen. CyberAId schafft ein

kollaboratives Umfeld, in dem Finanzinstitutionen, Forschungseinrichtungen und

Technologieexperten ihr Wissen austauschen und neue Resilienzansätze entwickeln.

Der Einsatz von KI eröffnet dabei neue Möglichkeiten, etwa bei der intelligenten

Analyse von Risiken, der Simulation von Störszenarien oder der Unterstützung von

Entscheidungsprozessen. JRC Capital erhält dadurch Zugang zu fortschrittlichen

Konzepten, Methoden und Best Practices, die über klassische

Cybersecurity-Modelle hinausgehen und kontinuierliches organisatorisches Lernen

fördern.

Die dritte Dimension ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Die aktive Beteiligung

an einer europäischen Forschungsinitiative sowie der verantwortungsvolle Einsatz

von KI im Kontext von Cyber-Resilienz signalisieren ein klares Bekenntnis zu

digitaler Verantwortung, Transparenz und operativer Exzellenz. Dies stärkt die

Positionierung von JRC Capital als zukunftsorientierter Marktteilnehmer, der

systemische digitale Risiken ernst nimmt und moderne Technologien gezielt nutzt,

um die Stabilität und Integrität des Finanzsystems zu unterstützen.

In einer zunehmend vernetzten Finanzwelt wird Resilienz damit zu einem echten

Wettbewerbsvorteil. JRC Capital, die frühzeitig in das Zusammenspiel von

Cyber-Resilienz und KI investieren, sind besser in der Lage, Stabilität zu

sichern, Anlegerinteressen zu schützen und auch in volatilen Marktphasen

nachhaltig zu agieren.

Durch das Engagement in CyberAId stärkt JRC Capital nicht nur die eigene

Cyber-Resilienz, sondern leistet zugleich einen Beitrag zu einem breiteren

Ökosystem, das darauf abzielt, die Finanzmärkte insgesamt robuster,

intelligenter und zukunftsfähiger zu gestalten.

