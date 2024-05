OTS: KAISER+KRAFT / ratioform und kaiserkraft werden zu einer Marke (FOTO)

ratioform und kaiserkraft werden zu einer Marke (FOTO)

Stuttgart (ots) - Ab Mai 2024 wird ratioform, die führende Marke für

Verpackungsexpertise, in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter dem

Markendach von kaiserkraft am Markt geführt. Das ist die logische Konsequenz

vieler positiver Erfahrungen der vergangenen Monate, in denen ratioform und

kaiserkraft ihre Zusammenarbeit intensiviert und Synergien ausgelotet haben.

Perfektes Zusammenspiel der Sortimente

Bereits in der Vergangenheit haben ratioform und kaiserkraft erfolgreich an

gemeinsamen Kundenprojekten und an der Verschmelzung von Expertise gearbeitet.

Beide Unternehmen teilen dieselben Werte in Bezug auf lösungsorientierte

Beratung, Service und Nachhaltigkeit und ergänzen sich nun im Angebot und

Know-how. Schon im Sommer 2023 hat kaiserkraft in Zusammenarbeit mit dem

Schwesterunternehmen ratioform zudem sein Portfolio von Betriebs-, Büro- und

Lagerausstattung um Verpackungsbedarf erweitert.

"Unter dem neuen, gemeinsamen kaiserkraft Markendach bieten wir ein

außergewöhnlich großes Produktportfolio und das gebündelte Know-how aus beiden

Marken. Unser Gesamtangebot entlastet Kunden, vereinfacht ihre Prozesse und

ermöglicht zukunftsweisende Lösungen, die nicht nur den Kunden voranbringen. Sie

stärken auch unsere Position im Markt", so Sven Lauxmann, Geschäftsführung

KAISER+KRAFT GmbH und Vice President Sales Division Industrial & Packaging. Die

neue Marke kaiserkraft bündelt das Beste aus beiden Welten, Betriebsausstattung

und Verpackungsexpertise, und bietet so besonderen Mehrwert für Kunden,

Lieferanten und Partner. "Mit ratioform und kaiserkraft hatten wir zwei starke,

sehr bekannte Marken, die sich hervorragend ergänzen und erstklassige Services

bieten. Daraus eine Marke zu schaffen, die unsere Stärken und Werte vereint und

den Kunden noch mehr Vorteile aus einer Hand anbietet, war eine logische

Konsequenz. So entstand kaiserkraft, eine Marke, die sich den komplexen

Herausforderungen von heute und morgen stellt. Eine Instanz, die die Arbeitswelt

unserer Kunden mitgestaltet und nachhaltig zukunftsorientiert macht", sagt

Daniela Senkbeil, Vice President Category Management Division Industrial &

Packaging.

Das Gute beider Marken bleibt und wächst um neue Angebote und Synergien. Für die

ratioform-Kunden bleiben alle Rahmenbedingungen, die Teams, die Ansprechpartner,

Sortimente und Konditionen gleich. Die ratioform-Kunden werden zu

kaiserkraft-Kunden. Die gesamte Kundenmigration ist seit Ende April 2024

abgeschlossen.

Geteilte Werte, gemeinsame Leidenschaft

Die Vertriebsmarken kaiserkraft und ratioform waren bislang separat am Markt

aktiv. Die Organisationsstruktur der TAKKT AG, der Muttergesellschaft von

kaiserkraft und ratioform, wurde 2022 angepasst und hat ihre

Tochtergesellschaften auf drei operative und kundenorientierte Divisionen

aufgeteilt. Dabei setzt die Division Industrial & Packaging, kurz I&P, zu der

die Marken kaiserkraft und ratioform gehören, auf eine stärkere Vernetzung und

Synergien innerhalb der bisherigen Unternehmen. Kunden profitieren so von

umfassenden, ganzheitlich optimierten Lösungen aus einer Hand und einem breiten,

abgestimmten Produktportfolio. kaiserkraft bietet den kompletten Service, die

Kunden können sich auf ihr Business konzentrieren. Der konkrete Vorteil: ein

Ansprechpartner, weniger Schnittstellen, einfachere Bestellprozesse und somit

Zeit- und auch Ressourcenersparnisse für die Kunden.

"Wir sehen einen hohen Bedarf an einem komprimierten Lieferantennetzwerk bei

unseren Kunden. Durch die engere Zusammenarbeit der Unternehmen innerhalb der

I&P können wir ganzheitliche Lösungen und ein noch attraktiveres Portfolio

anbieten. Kunden können sowohl Produkte zur Geschäftsausstattung als auch

Verpackungslösungen aus einer Hand beziehen. Beide Marken gehen schon länger

Hand in Hand - der Zusammenschluss unter einem Markendach war der logische

Schritt in Richtung Zukunft", so Sonja Mechling, Geschäftsführung KAISER+KRAFT

GmbH und President Division Industrial & Packaging.

Mehrwert für Kunden - Alles aus einer Hand

Die Ratioform Verpackungen GmbH ist Deutschlands Marktführer im Handel mit

Transportverpackungen. Neben dem breiten und tiefen Sortiment an Artikeln

unterstützt ratioform Unternehmen als Lösungsfinder und Vordenker vorrangig

passgenauen Verpackungslösungen und bei der Optimierung von

Verpackungsprozessen. ratioform bringt jahrzehntelange Marktexpertise im

B2B-Handel für Transportverpackungen mit, von Standardverpackungen über

individuelle Sonderprojekte bis zur Integration von Packstraßen.

Der B2B-Omnichannelhändler kaiserkraft legt großen Wert auf einfache Abläufe

sowie eine zeitnahe Lieferung. Dank des bewährten Logistiknetzes können Produkte

schnellstmöglich geliefert werden. kaiserkraft ist zudem E-Procurement

Spezialist und sorgt für Transparenz im kompletten Beschaffungsprozess, für

einen optimalen Workflow und ist für Kunden und Partner ein zuverlässiger und

erfahrener Entwicklungspartner auf Augenhöhe. Auch ein Montage- und

Projektservice, 3D-Planungen, Sondermodelle sowie Inspektion und Wartung gehören

zum Service. kaiserkraft trägt als etablierter Experte für Büro-, Betriebs- und

Lagerausstattung mit einem breiten Sortiment, langlebigem Profi-Equipment und

umfassenden Serviceleistungen zum gemeinsamen Erfolg bei.

kaiserkraft-Kunden bekommen zu ihrem regulären Portfolio, das über 100.000

Artikel für die gesamte Geschäftsausstattung bereithält, rund 20.000 neue

Produkte und Verpackungslösungen von ratioform hinzu: Von einer vielfältigen

Karton-Auswahl und passendem Füllmaterial, über alles, was man zum Verpacken,

Verschließen und Kennzeichnen benötigt, bis hin zu komplexen Lösungen für den

Verpackungsprozess.

Kundenzufriedenheit auch beim Thema Nachhaltigkeit

kaiserkraft arbeitet bereits seit 2011 mit seinem SCORE-Programm an einer

nachhaltigen Strategie. Für seine nachhaltigen Aktivitäten wurde das Unternehmen

2024 erneut mit der Goldmedaille von EcoVadis ausgezeichnet. Die höchste

Punktzahl erreichte das Unternehmen mit Firmensitz in Stuttgart in den Bereichen

Environment, Labor & Human Rights sowie Sustainable Procurement. Auch in der

Kategorie Ethics konnte sich das Unternehmen von 50 auf 60 Punkte steigern.

Somit hat sich kaiserkraft in der Gesamtbewertung um 3 Punkte im Vergleich zum

Vorjahr, von 73 auf 76, verbessert.

Das Schwesterunternehmen ratioform hat zudem gemeinsam mit der Dachorganisation

Haniel ein eigenes Bewertungssystem entwickelt, das Enkelfähig-System, um

Nachhaltigkeit auf Produktebene transparent, vergleichbar und messbar zu machen.

Basierend auf den Kriterien Kreislauffähigkeit, Klimaschutz,

Umweltverträglichkeit, Innovation und Wirtschaftlichkeit wird für jedes Produkt

ein sogenannter Enkelfähig Score errechnet. Seit 2023 wird das Programm auch auf

die Produkte von kaiserkraft angewendet.

"Nachhaltigkeit spielt eine immer wichtigere Rolle. Wir merken die stärkere

Nachfrage nach ökologischen Produkten, aber auch nach einer

gesamtunternehmerischen Strategie. Wir setzen uns intensiv damit auseinander,

wie wir Produkte und die Prozesse unserer Kunden nachhaltiger gestalten können.

Bis Ende 2023 wurde unser gesamtes Sortiment mit ca. 120.000 Produkten mit dem

Enkelfähig-Ranking versehen. Ob Verpackungsmaterial oder Etagenwagen, Kunden

können direkt erkennen, wie nachhaltig ihr Wunschprodukt ist. Unser Ziel für

2023 mehr als 30 % unseres Firmenumsatzes mit Enkelfähig-Produkten zu machen,

haben wir erreicht und mit 35 % sogar noch erfolgreicher abgeschlossen als

geplant. Hier knüpfen wir 2024 gerade sehr erfolgreich an", so Daniela Senkbeil.

So soll es dieses Jahr zum Beispiel pro Artikelgruppe mindestens eine

nachhaltige Produktalternative für den Kunden als Kaufoption geben.

Gemeinsam stark und erfolgreich - das neue Markendach "kaiserkraft"

Die neue Marke kaiserkraft gibt Kunden, Partnern und Lieferanten das

Versprechen: "Empowered to work best". Sie ist ein Garant für Qualität und

Leistung, bietet ein außergewöhnlich großes Produktportfolio und das gebündelte

Know-how aus beiden Märkten. Der Kunde steht im Mittelpunkt, kaiserkraft agiert

als Partner auf Augenhöhe getreu dem neuen Claim "works". "Der neue Markenclaim

heißt "kaiserkraft works.", einfach und aussagekräftig. Damit wollen wir

ausdrücken: Wir machen es möglich. Dieser Slogan sagt alles aus, was wir als

Marke verkörpern. Wir arbeiten hart, um unsere Kunden zufriedenzustellen und

ihre Arbeitswelt zu gestalten. Wir setzen uns für nachhaltige Lösungen ein und

streben danach, ein Partner für unsere Kunden zu sein", sagt Sonja Mechling.

"Der Claim "kaiserkraft works." ist nicht nur ein Satz - er verkörpert unsere

tiefsten Überzeugungen und Werte. Mit diesem Slogan wollen wir neue

Arbeitswelten Wirklichkeit werden lassen und die Bedürfnisse unserer Kunden

erfüllen. Wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe, der vertrauensvoll mit

unseren Kunden zusammenarbeitet. Für uns bedeutet das, nicht nur Lösungen von

heute zu bieten, sondern auch die Ideen und Innovationen von morgen. Wir wollen

kreative Ideengeber sein und zusätzliche Werte für unsere Kunden schaffen. Es

geht uns darum, den Bedarf unserer Kunden gezielt zu erfüllen, weil wir

verstehen, was sie benötigen", führt Mechling fort.

Positiv gestimmt für die Zukunft

"Die Begeisterung für unsere Kooperation, intern und auch seitens der Kunden ist

überwältigend. Das zeigt das große Potenzial unserer Zusammenarbeit. In Zukunft

segeln wir nun unter der gemeinsamen Flagge kaiserkraft. Unser Versprechen ist

ein strahlendes Plus, das den großen Mehrwert unserer gemeinsamen Marke für den

Kunden symbolisiert. Ein Plus an Service, an Produktvielfalt und an

Lösungskompetenz", sagt Sven Lauxmann.

"Für mich persönlich ist offene und transparente Kommunikation der Schlüssel.

Ich kann es kaum glauben, was wir in den vergangenen Monaten alles erreicht

haben - es erforderte unermüdlichen Einsatz und eine wahre Leidenschaft jedes

einzelnen für unsere Kunden. Alle im Team haben einen wichtigen Beitrag

geleistet. Und das erfüllt mich mit großem Stolz und Dankbarkeit für alle, die

in unserem Transformationsprozess an Bord sind. Ich freue mich auf das, was

kommt", sagt Sonja Mechling abschließend.

