OTS: Kapital 1852 Beratungs GmbH / Kapital 1852 stärkt ...

Kapital 1852 stärkt Hospitality-Möbel-Anbieter MAY für die Zukunft

Düsseldorf (ots) -

- MAY ist ein führender Möbelanbieter im Hospitality-Segment mit breiter

Produktpalette in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, sowie für

Gesundheitsbetriebe und Büroeinheiten

- Hospitality-Aufschwung nach der Pandemie sowie veränderte Ansprüche an die

Ausstattung begünstigen das Marktpotenzial für Möbel- und Einrichtungsanbieter

- Zukünftig stehen die Ausweitung der Kundensegmente "Office" und "Health &

Care" sowie die Erschließung von neuen attraktiven Marktregionen im Fokus

Der von der Beteiligungsgesellschaft Kapital 1852 Beratungs GmbH ("Kapital

1852") verwaltete Fonds Kapital 1852 SCS SICAV-SIF Equity Invest IV "MidCapPlus"

hat sich mehrheitlich an der H. May GmbH & Co. KG (zukünftig May Design GmbH,

"MAY") beteiligt. MAY ist ein führender Anbieter von Hospitality-Möbeln mit

Standorten in Lehrte und Hamburg. Das vielfältige Produktsortiment besteht aus

Sitzmöbeln und Tischen für den Indoor- und Outdoorbereich von Gastronomie- und

Hotelleriebetrieben, aber auch für Büros sowie für Firmen im Gesundheitswesen.

Das Unternehmen bedient jährlich über 2.000 aktive Kunden mit dem Anspruch hoher

Designkompetenz und Qualität.

In Zeiten pandemiebezogener Lockerungen stellt der Gastronomie-Bereich innerhalb

des Hospitality-Segments den größten Umsatzanteil dar und findet zurück zum

Wachstumskurs. Die Kundensegmente Office und Healthcare verzeichnen ebenfalls

eine kontinuierlich steigende Nachfrage nach Hospitality-Möbeln verstärkt durch

Trends wie "New Work" oder steigende Designansprüche in Lounge-Bereichen. In

diesem Marktumfeld bieten sich erhebliche Wachstumspotentiale für MAY. Dabei

stehen insbesondere die Erschließung neuer Kundengruppen sowie die geografische

Expansion durch einen überregionalen Vertriebs-Rollout im Fokus. Für die

steigenden Kundenanforderungen an Produktdesign und Qualität ist MAY ideal

positioniert; der breite Kundenstamm und das attraktive Produktsortiment dienen

hierbei als Basis für das beschleunigte Wachstumspotenzial.

Von der nachhaltig erfolgreichen Positionierung des Unternehmens ist auch der

geschäftsführende Gesellschafter Jens-Uve May überzeugt und bleibt daher

zukünftig weiter signifikant an MAY beteiligt. "Mit Kapital 1852 haben wir einen

verlässlichen, unternehmerischen und langfristig orientierten Partner gefunden,

mit dem wir das Unternehmen zum Marktführer in Deutschland und zu einem starken

Player in Europa entwickeln wollen. Dabei ist unser gemeinsamer Antrieb, durch

die hohen Detail- und Qualitätsansprüche Maßstäbe in der Branche zu setzen",

sagt Jens-Uve May.

"Wir freuen uns, mit Jens-Uve May einen erfolgreichen und erfahrenen Unternehmer

als Partner zu haben, der die Branche über einen langen Zeitraum kennt und ein

tiefes Verständnis für die Produkte und Kundengruppen entwickelt hat. Wir werden

das MAY-Team künftig bei der Umsetzung der verschiedenen internen und externen

Wachstumsinitiativen aktiv unterstützen. Um unsere gemeinsamen Ziele zu

erreichen, werden wir zunächst vor allem in die Organisation und die

Digitalisierung von Unternehmensprozessen von MAY investieren", ergänzt Eberhard

von Strenge, Partner von Kapital 1852.

Kapital 1852 wurde bei dieser Transaktion von SJPP Schmidt-Jortzig Petersen

Penzlin (Recht), maconda (Markt-Due Diligence), Sancovia (Finanzen), Görg

(Steuern) sowie Deutsche Mittelstandmakler (Versicherung) beraten.

Verantwortlich für die Transaktion bei Kapital 1852 sind Eberhard von Strenge,

Lars Kuppe, Conrad Winnecken und Kira Thormeier. Die Verkäufer wurden bei der

Transaktion durch Corporate Finance Hannover (M&A) und Dittmar Notar &

Rechtsanwälte (Recht) beraten.

Über MAY:

Die May Design GmbH mit Sitz in Lehrte, Niedersachsen, wurde 1957 gegründet und

ist ein Anbieter für Hospitality-Möbel. Das Unternehmen beschäftigt rund 70

Mitarbeiter und hat sich zu einem der etabliertesten deutschen Möbelanbieter im

Hospitality-Segment entwickelt. Das Unternehmen bedient jährlich über 2.000

aktive Kunden und ist in Norddeutschland Marktführer. MAY bedient einen breiten

Kundenstamm und zeichnet sich durch hohe Designkompetenz, das vielfältige

Produktsortiment, den hohen Qualitätsanspruch sowie eine schnelle und

zuverlässige Lieferfähigkeit aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.may-kg.de

Über Kapital 1852:

Kapital 1852 ist der eigenständige Investmentmanager der Hauck Aufhäuser Lampe

Privatbank AG mit einem Direktinvestmentfonds im Bereich Private Equity sowie

Dachfonds im Bereich Venture Capital und Private Debt. Die

Direktinvestmentstrategie des Private Equity Bereichs der Kapital 1852 ist auf

die Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgen, die Übernahme

von Konzerngesellschaften sowie die Expansionsfinanzierung von kleinen und

mittelständischen Unternehmen fokussiert. Kapital 1852 verfolgt bei seinen

Direktinvestments einen unternehmerischen und konstruktiven

Wertsteigerungsansatz mit konsequenter Einbeziehung der Management-Teams. Der

Direktinvestmentfonds SCS SICAV-SIF Equity Invest IV "MidCapPlus" besteht seit

November 2020 und ist bereits vier Beteiligungen eingegangen. Zuletzt hatte sich

der Fonds mehrheitlich an der KÜBLER Holding beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.1852.capital/de

Pressekontakt:

Vincent Teichmann

Kapital 1852 Beratungs GmbH

Telefon: +49 69 2161-1429

Mobil: +49 172 3877-636

E-Mail: mailto:vincent.teichmann@hal-privatbank.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164141/5277452

OTS: Kapital 1852 Beratungs GmbH