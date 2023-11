OTS: KfW / 75 Jahre Förderbank im Auftrag des Bundes und der Länder: ...

75 Jahre Förderbank im Auftrag des Bundes und der Länder: Impulsgeber

- 18. November 1948: Das KfW-Gesetz tritt in Kraft

- Seit Gründung Finanzierungen von etwa 2,4 Billionen Euro bereitgestellt

- Mit über 8.000 Mitarbeitenden an rund 80 Standorten weltweit vertreten

- KfW-Vorstandsvorsitzender: "75 Jahre KfW geben uns die Zuversicht, auch in

Zukunft einen nachhaltigen Transformationsbeitrag zu leisten."

"75 Jahre Zukunft gestalten" lautet das Motto, unter dem die KfW in diesen Tagen

offiziell ihr 75-jähriges Jubiläum begeht. Am 18. November 1948 trat das "Gesetz

über die Kreditanstalt für Wiederaufbau" in Kraft und legte damit den Grundstein

für die Entwicklung der KfW zum weltweit aktiven Förderinstitut des Bundes mit

Hauptsitz in Frankfurt am Main, Niederlassungen und Tochtergesellschaften in

Berlin, Bonn, Frankfurt und Köln, rund 80 Standorten weltweit und mehr als 8.000

Mitarbeitenden.

Die "Bank aus Verantwortung" unterstützt Unternehmen, Gründer, Kommunen und

Privatpersonen mit langfristigen, günstigen Krediten, Tilgungs- und

Investitionszuschüssen. Damit fördert sie vor allem Investitionen in den

Bereichen Klima und Umwelt, Digitalisierung - und Innovation sowie Souveränität

und Resilienz von Wirtschaft und Gesellschaft. Zu ihren Kernaufgaben gehören

zudem die Exportförderung, die Bereitstellung von Risikokapital sowie die

finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern. Hier

engagiert sich die KfW bereits seit den späten 50er Jahren, um die

wirtschaftliche und soziale Lage der Entwicklungsländer dauerhaft zu verbessern.

Ihre Aktivitäten reichen von der Energie- und Wasserversorgung, dem Klimaschutz

und dem Aufbau verlässlicher Finanzsysteme bis zur Gesundheitsversorgung, der

Bildung und der sozialen Sicherung sowie dem Schutz natürlicher Ressourcen.

In den 75 Jahren ihres Bestehens hat die KfW ein Fördervolumen von rund 2,4 Bio.

EUR bereitgestellt. Dies entspricht gut 2 % der deutschen Wirtschaftsleistung in

diesen 75 Jahren beziehungsweise durchschnittlich 430 Euro pro Kopf der

Bevölkerung und Jahr.

Zur KfW gehören heute verschiedene Tochtergesellschaften mit klar umrissenen

Aufträgen. Hierzu zählt seit 2001 die DEG mit Sitz in Köln. Sie finanziert und

berät Unternehmen, die in Entwicklungsländern nachhaltig wirksame Investitionen

realisieren. Mit einem Portfolio von 9,9 Mrd. EUR, verteilt auf rund 700

Investitionsvorhaben in über 80 Ländern, gehört sie heute zu den größten

europäischen Entwicklungsfinanzierern für den Privatsektor.

Die KfW IPEX-Bank verantwortet seit ihrer Ausgründung 2008 als

Tochterunternehmen die Export- und Projektfinanzierung der KfW. Sie stellt

Finanzierungen zur Begleitung deutscher und europäischer Unternehmen auf den

globalen Märkten bereit und begleitet Wirtschaft und Gesellschaft im

Transformationsprozess. Mit einem Kreditvolumen von über 75 Mrd. EUR

erwirtschaftet sie einen wesentlichen Teil des Konzernergebnisses der KfW und

trägt damit zu deren Förderfähigkeit bei.

Die im Jahr 2018 gegründete KfW Capital investiert in deutsche und europäische

VC-Fonds, um die Finanzierungsbedingungen von Start-ups und innovativen

Technologieunternehmen zu stärken. Insgesamt hat KfW Capital bereits in über 100

VC-Fonds mit einem Volumen von mehr als 1,9 Mrd. EUR investiert - und darüber

insgesamt mehr als 1.900 Start-ups erreicht. KfW Capital leistet einen Beitrag

zur nachhaltigen und digitalen Transformation und der Entwicklung eines

wettbewerbsfähigen VC-Ökosystems in Deutschland.

In den vergangenen Jahren hat die KfW eine zunehmend wichtige Rolle bei der

Abfederung von Krisen gespielt. So hat sie in der Corona-Pandemie im Auftrag des

Bundes und in Zusammenarbeit mit der deutschen Kreditwirtschaft rund 162.000

Unternehmen mit Hilfskrediten im Umfang von über 59 Mrd. EUR unterstützt. Nach

dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die KfW im vergangenen Jahr im

Auftrag des Bundes mit Finanzierungen von 58,3 Mrd. zur Sicherung der

Energieversorgung in Deutschland beigetragen.

Eine zentrale Aufgabe der KfW in der Gegenwart und in den kommenden Jahren ist

die Unterstützung von Wirtschaft und Gesellschaft beim Erreichen der nationalen

und internationalen Nachhaltigkeitsziele. Im Mittelpunkt steht hier das

Erreichen der gesetzlich verankerten Treibhausgasneutralität Deutschlands bis

zum Jahr 2045. Der im Oktober 2021 angetretene KfW-Vorstandsvorsitzende Stefan

Wintels hat deshalb die Jahre bis 2030 zum "Jahrzehnt der Entscheidung" erklärt,

in dem die Weichen für eine lebenswerte und erfolgreiche Zukunft der

nachfolgenden Generationen gestellt werden müssen. Die KfW werde hierzu einen

wirkungsvollen Beitrag leisten, müsse sich dazu aber selbst zur digitalen

Transformations- und Förderbank fortentwickeln. Zugleich wünscht sich Wintels,

dass Wirtschaft und Gesellschaft die Herausforderungen gemeinsam annehmen: "Die

Transformation unserer Wirtschaft und Gesellschaft ist eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht darum, den Wandel zu einer nachhaltigen

Gesellschaft zu beschleunigen und Deutschland bzw. Europa als Industrie- und

Technologiestandort zu stärken. Das Ziel ist ein gutes Leben auch für künftige

Generationen. Mit der Bereitschaft, Veränderungen mitzutragen und Verantwortung

zu übernehmen, können wir dies erreichen." Wintels zeigt sich zuversichtlich,

dass dies gelingt: Die KfW agiert nah am Marktgeschehen und dort ist deutlich zu

erkennen: Es kommt etwas in Gang. Die Transformation in ein nachhaltiges,

wettbewerbsfähiges und resilientes Deutschland hat begonnen. Deutschland

erfindet sich gerade ein weiteres Mal neu. Gleichwohl bleibt der Handlungsdruck

sehr hoch, jetzt geht es darum, dass wir schnell in die Umsetzung kommen."

Schon 1948 kam die KfW schnell in die Umsetzung. Nach der Verabschiedung des

Gesetzes im November wurde die KfW am 21. Dezember konstituiert. Bereits im

Januar 1949 wurden die ersten Kreditanträge geprüft. Ein kleines Team an

Mitarbeitenden bewegte seinerzeit, vom ersten Dienstsitz im Frankfurter

Bahnhofsviertel aus, Millionen. Der pragmatische Ansatz spiegelte sich auch in

den Räumlichkeiten wider: erst Mitte der 60er Jahre zogen alle Mitarbeitenden

ins eigene Bürogebäude am heutigen Standort in Frankfurt Bockenheim.

Von den Banken und Sparkassen unterscheidet sich die KfW durch ihr

Geschäftsmodell. Sie hat keine Filialen, betreibt kein Einlagen-Geschäft und

bietet keine Girokonten an. In ihrem Fördergeschäft steht sie daher nicht in

Konkurrenz zu den Banken und Sparkassen, sondern agiert als "Bank hinter den

Banken", d.h. sie refinanziert in der Regel die durchleitenden Kreditinstitute,

die wiederum die günstigen KfW-Konditionen an die Kunden weitergeben.

Die KfW hat sich in den 75 Jahren ihres Bestehens zu einem der größten

Kapitalmarktakteure weltweit entwickelt. Aufgrund einer Garantie des Bundes

verfügt sie über eine exzellente Bonität und kann sich zu sehr günstigen

Konditionen am Kapitalmarkt refinanzieren. Sie tut dies heute nahezu vollständig

über die Begebung von Anleihen an den internationalen Kapitalmärkten in

verschiedenen Währungen und Laufzeiten. Das Gesamtvolumen der so aufgenommenen

Mittel lag in den letzten zwei Jahren bei jeweils rund 90 Mrd. EUR. Ein

zunehmendes Gewicht haben in den vergangenen Jahren so genannte "Green Bonds"

gewonnen: Die Mittel, die die KfW über Grüne Anleihen einsammelt - seit 2014

sind es über 60 Mrd. EUR -, werden mit Umwelt- und Klimaschutzprojekten

verknüpft. Auch in diesem Segment zählt die KfW zu den weltweit größten

Emittenten.

