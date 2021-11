OTS: KfW Capital / Nachhaltiger Erfolg nur mit effektiver ESG-Strategie

Nachhaltiger Erfolg nur mit effektiver ESG-Strategie

- KfW Capital und BCG veröffentlichen Report zur Bedeutung von ESG (Environment,

Social, Governance) bei VC-Fonds und Start-ups

- Befragung zeigt deutliche Diskrepanz in der Einschätzung von ESG bei VC-Fonds

und Start-ups

- Drei Viertel der VC-Fonds und zwei Drittel der Start-ups glauben, dass ESG

dauerhaften Mehrwert bringt

KfW Capital und Boston Consulting Group haben gemeinsam eine Befragung zur

Bedeutung von ESG (Environment, Social, Governance)bei Venture Capital

(VC)-Fonds und Start-ups durchgeführt, deren Ergebnisse jetzt in dem Report "

Growing the Seeds of ESG: Venture Capital, Start-Ups and the Need for

Sustainability vorliegen. Im Fokus des Reports, der von dem Deutschen

Start-up-Verband unterstützt wurde, steht die Analyse, wie und in welchem Maß

ESG bereits im VC- und Start-ups-Ökosystem verankert ist.

70 % der 76 für den Report befragten VC-Fonds gaben an, dass sie bereits eine

ESG-Strategie eingeführt haben. Von den 109 befragten Start-ups meldeten jedoch

nur rund ein Drittel die Implementierung einer entsprechenden Strategie. Diese

deutliche Diskrepanz spiegelt sich auch bei der Einschätzung einer ESG-Strategie

auf die Unternehmensentwicklung wider: Auf Seiten der VC-Fonds gehen drei

Viertel der Befragten davon aus, dass ESG einen dauerhaften Mehrwert für ihre

Geschäftstätigkeit bringen wird. Auf Seiten der Start-ups sind bisher nur rd.

zwei Drittel davon überzeugt, dass das Thema einen Mehrwert darstellt. An der

Befragung nahmen 76 europäische VC-Fonds und 109 Start-ups teil.

"Wir sehen eine auch für uns überraschend große Diskrepanz bei der Einschätzung

der Bedeutung von ESG bei VCs und Start-ups. Was es dringend braucht, ist ein

gemeinsame Verständnis dieses grundlegenden Themas", sagt Oliver Dany, Senior

Partner und Finanzexperte Boston Consulting Group. "Nachhaltiger Erfolg wird

sich künftig sowohl auf VC- als auch auf Start-up-Ebene nur einstellen, wenn

eine belastbare ESG-Strategie vorliegt, deren Implementierung regelmäßig

gemessen und 'reported' wird. Anderenfalls wird es zunehmend schwieriger,

insbesondere auch institutionelle Investoren, Family Offices oder öffentliche

Kapitalgeber zu gewinnen. Wir sehen vor allem auch bei der Kommunikation

Optimierungsbedarf", sagt Dr. Jörg Goschin, Geschäftsführer von KfW Capital. So

gaben nur 36 % der traditionellen VC-Fonds an, einen regelmäßigen Dialog mit

ihren Portfoliounternehmen zum Thema ESG zu führen; alle anderen Start-ups

wurden bislang von ihren VC-Fonds nur unregelmäßig oder gar nicht auf das Thema

angesprochen.

Erwartungsgemäß zeigte sich bei befragten Impact-Fonds (22 % der befragten

Fonds) ein anderes Bild: Fast 90 % der Impact-Fonds gaben an, einen regelmäßigen

Austausch mit ihren Portfoliounternehmen zum Thema ESG zu führen, 10 % sprechen

hierzu wenigstens unregelmäßig mit ihren Portfoliounternehmen.

Hinweis:

Weitere Ergebnisse der nicht-repräsentativen Befragung finden Sie im

vollständigen Report "Growing the Seeds of ESG: Venture Capital, Start-Ups and

the Need for Sustainability" unter: http://www.kfw-capital.de/#news (engl.).

Eine Zusammenfassung in deutscher Sprache finden Sie ebenfalls dort.

Im zweiten Teil des Reports stellen KfW Capital und BCG zudem einen gemeinsam

entwickelten ESG-Ansatz vor, den sowohl Start-ups, VC-Fonds und LPs als

Ausgangslage für weitere Überlegungen nutzen können, um ESG in ihre Prozesse zu

integrieren.

