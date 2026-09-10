OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes
KfW IPEX-Bank finanziert Ausbau des Berliner Stromnetzes
Frankfurt am Main (ots) -
- 250 Mio. EUR für Investitionen in das Berliner Stromverteilnetz
- Finanzierung unterstützt Energiewende und Klimaziele des Landes Berlin
Die KfW IPEX-Bank stellt der BEN Berlin Energie und Netzholding GmbH eine
Finanzierung von bis zu 250 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel sind für
umfangreiche Investitionen in das Berliner Stromnetz geplant, das von der
Tochtergesellschaft Stromnetz Berlin GmbH betrieben wird.
Mit der Finanzierung leistet die KfW IPEX-Bank einen wesentlichen Beitrag zur
Modernisierung und zum bedarfsgerechten Ausbau des Berliner Stromnetzes. Die
Mittel ermöglichen gezielte Investitionen in Netzverstärkung und Netzausbau, und
damit den Anschluss von erneuerbaren Energien, Datenzentren und
Elektromobilität. Bis 2030 plant der BEN-Konzern Investitionen von rund 3,6 Mrd.
EUR in den Ausbau und die Verstärkung der Netzinfrastruktur.
Seit der Rekommunalisierung der Stromnetz Berlin GmbH im Jahr 2021 ist dies
bereits die zweite Finanzierung der BEN durch die KfW IPEX-Bank. Dies
unterstreicht die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
"Wir freuen uns, das Land Berlin dabei zu unterstützen, sein Stromnetz
konsequent für die Anforderungen der Energiewende und der Digitalisierung
auszurichten", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der
KfW IPEX-Bank. "So wird die Grundlage für eine zuverlässige und klimafreundliche
Energieversorgung der Hauptstadtregion geschaffen und der Standort Berlin im
europäischen Energiesystem weiter gestärkt."
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten.
Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie
den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen
Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.
Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und
Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und
bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.
Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den
wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
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T: +49 69 7431 59638
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