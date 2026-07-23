OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank finanziert Containerschiff-Neubauflotte ...

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KfW IPEX-Bank finanziert Containerschiff-Neubauflotte für MPC
Container Ships ASA
Frankfurt am Main (ots) -
- 100 Mio. USD Beteiligung der KfW IPEX-Bank an der Finanzierung einer
10-Schiff-Neubauflotte
- Wesentlicher Beitrag zum Flottenerneuerungsprogramm des marktführenden
europäischen Tonnageanbieters MPCC
- Langfristige Time-Charter mit Hapag-Lloyd
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich als Mandated Lead Arranger mit einem Anteil von
100 Mio. USD führend an der Finanzierung von insgesamt zehn
Containerschiffneubauten für eine deutsche Tochtergesellschaft der MPC Container
Ships ASA (MPCC). Das Gesamtfinanzierungsvolumen beläuft sich auf ca. 375 Mio.
USD, bei Gesamtinvestitionskosten von rund 535 Mio. USD. Active Bookrunner und
Agent der Konsortialfinanzierung ist Société Générale, weitere internationale
Banken sind ebenfalls Teil dieser Landmark-Finanzierung.
Die finanzierte Neubauflotte wird Schiffe mit Kapazitäten von 3.700 bzw. 4.500
TEU umfassen, die voraussichtlich zwischen Januar 2028 und Mai 2029 abgeliefert
werden. Alle zehn Schiffe sind langfristig an die deutsche Hapag-Lloyd AG
verchartert. Die Motoren wurden von europäischen Herstellern designed und
wesentliche Teilkomponenten der Schiffe werden von europäischen Herstellern
zugeliefert und auf den chinesischen Werften in die Schiffe verbaut. Damit
leistet die Transaktion einen Beitrag zur Stärkung deutscher und europäischer
Zulieferketten in der globalen Schifffahrt.
MPCC ist einer der größten Tonnage Provider im intraregionalen
Containerschiffsmarkt mit einer Flotte von 67 Schiffen (rd. 210.000 TEU) und
verfolgt aktuell ein umfangreiches Flottenerneuerungs- und Retrofitprogramm von
über 1,8 Mrd. USD.
Die Beteiligung der KfW IPEX-Bank an dieser Flottenfinanzierung ist ein
wichtiger Baustein zur Umsetzung des Modernisierungsprogramms von MPCC und dient
u.a. auch der Stärkung der Zusammenarbeit von deutschen und europäischen
Partnern in der Handelsschifffahrt und Containerlogistik.
Pressekontakt:
Philipp Kielbassa
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
http://www.kfw-ipex-bank.de
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