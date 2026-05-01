OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von ...

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KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von nachhaltigem
Flugzeugtreibstoff in Brasilien
Frankfurt am Main (ots) -
- Verarbeitung von gebrauchtem Speiseöl und Pflanzenöl
- Abnahmeverträge nach Europa und Nordamerika
- Beitrag zur Rohstoffsicherung Europas und zur Dekarbonisierung der Luftfahrt
Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle als Underwriter an der
Finanzierung einer Anlage zur Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff
("SAF" - Sustainable Aviation Fuel) in Bahia im Norden von Brasilien.
Auftraggeber und Betreiber der Anlage ist Acelen Renewables. In einem Konsortium
von lokalen und internationalen Banken sowie
Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ("DFIs" Development finance institutions)
trägt die KfW IPEX-Bank als Coordinating Lead Arranger und Underwriter
substanziell zum Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,5 Mrd. USD bei.
Das SAF wird aus gebrauchtem Speiseöl ("UCO" - Used Cooking Oil) und
Sojabohnenöl ("SBO" - Soy Bean Oil) gewonnen, das gemäß der gesetzlichen
Vorgaben zertifiziert ist. In einem späteren Stadium soll der Rohstoff
schrittweise durch lokal produziertes Macaúba-Öl ersetzt werden. Mittels einer
bereits etablierten Technologie namens HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty
Acids) wird hieraus nachhaltiger Kraftstoff hergestellt, der für die Verwendung
als Beimischung im Flugbetrieb zugelassen ist.
Nach ihrer für 2029 geplanten Inbetriebnahme soll die Anlage rund 20.000 Barrel
pro Tag (20kbpd) SAF und Bio-Diesel ("HVO" - Hydrotreated Vegetable Oil)
produzieren. Ein großer Teil der Produktion ist bereits mit Lieferverträgen nach
Europa sowie in die USA und Kanada versehen.
"Wir freuen uns sehr, an dieser wegweisenden Finanzierung mitzuwirken", sagt Dr.
Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die
Produktion von SAF ist einer der entscheidenden Bausteine bei der Transformation
der Luftfahrt und für die Erreichung ihrer Klimaziele unverzichtbar. Für die
deutsche und europäische Industrie ist der langfristige Zugang zu diesen
modernen und nachhaltigen Treibstoffen von großem Wert."
"Die Strukturierung dieser Finanzierung belegt die technische, finanzielle sowie
ökologische und soziale Solidität des Projekts. Wir treten nun in eine neue
Phase der groß angelegter industrieller Umsetzung ein", sagte Luiz de Mendonça,
CEO von Acelen Renewables.
Pressekontakt:
Dela Strumpf
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