OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von ...

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für Produktion von nachhaltigem

Flugzeugtreibstoff in Brasilien

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Frankfurt am Main (ots) -

- Verarbeitung von gebrauchtem Speiseöl und Pflanzenöl

- Abnahmeverträge nach Europa und Nordamerika

- Beitrag zur Rohstoffsicherung Europas und zur Dekarbonisierung der Luftfahrt

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle als Underwriter an der

Finanzierung einer Anlage zur Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff

("SAF" - Sustainable Aviation Fuel) in Bahia im Norden von Brasilien.

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Auftraggeber und Betreiber der Anlage ist Acelen Renewables. In einem Konsortium

von lokalen und internationalen Banken sowie

Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen ("DFIs" Development finance institutions)

trägt die KfW IPEX-Bank als Coordinating Lead Arranger und Underwriter

substanziell zum Gesamtfinanzierungsvolumen von 1,5 Mrd. USD bei.

Das SAF wird aus gebrauchtem Speiseöl ("UCO" - Used Cooking Oil) und

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Sojabohnenöl ("SBO" - Soy Bean Oil) gewonnen, das gemäß der gesetzlichen

Vorgaben zertifiziert ist. In einem späteren Stadium soll der Rohstoff

schrittweise durch lokal produziertes Macaúba-Öl ersetzt werden. Mittels einer

bereits etablierten Technologie namens HEFA (Hydrotreated Esters and Fatty

Acids) wird hieraus nachhaltiger Kraftstoff hergestellt, der für die Verwendung

als Beimischung im Flugbetrieb zugelassen ist.

Nach ihrer für 2029 geplanten Inbetriebnahme soll die Anlage rund 20.000 Barrel

pro Tag (20kbpd) SAF und Bio-Diesel ("HVO" - Hydrotreated Vegetable Oil)

produzieren. Ein großer Teil der Produktion ist bereits mit Lieferverträgen nach

Europa sowie in die USA und Kanada versehen.

"Wir freuen uns sehr, an dieser wegweisenden Finanzierung mitzuwirken", sagt Dr.

Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die

Produktion von SAF ist einer der entscheidenden Bausteine bei der Transformation

der Luftfahrt und für die Erreichung ihrer Klimaziele unverzichtbar. Für die

deutsche und europäische Industrie ist der langfristige Zugang zu diesen

modernen und nachhaltigen Treibstoffen von großem Wert."

"Die Strukturierung dieser Finanzierung belegt die technische, finanzielle sowie

ökologische und soziale Solidität des Projekts. Wir treten nun in eine neue

Phase der groß angelegter industrieller Umsetzung ein", sagte Luiz de Mendonça,

CEO von Acelen Renewables.

Pressekontakt:

Dela Strumpf

E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-2984

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6280347

OTS: KfW IPEX-Bank