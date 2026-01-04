OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

Frankfurt am Main (ots) - Drei wichtige Abteilungen der KfW IPEX-Bank stehen im

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Rahmen einer befristeten Job-Rotation ab 01.04.2026 unter neuer Leitung. Dies

gab die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank in Frankfurt bekannt. Die Rotation

erfolgt im Rahmen von befristeten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Dauer

von 15 Monaten.

Alexander Jacobs , bisheriger Leiter der Strukturierungsberatung, übernimmt die

Abteilung Energie.

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Peter Purkl, bislang Leiter der Abteilung Energie, führt zukünftig die

Abteilung Kreditrisikomanagement im bestehenden Co-Head mit Melanie Abels.

Thomas Brehler, bislang Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement, übernimmt

künftig die Leitung der Strukturierungsberatung.

"Die Rotation ist Ausdruck unseres zukunftsgerichteten Personalmanagements und

dient der Verbreiterung unseres Kompetenzportfolios" kommentiert Belgin Rudack,

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CEO der KfW IPEX-Bank. "Es geht um das Setzen neuer Impulse: Die

Abteilungsleiter bringen ihr in anderen Segmenten erworbenes Know-how in für sie

neue Tätigkeitsfelder ein, und können so frische Ideen und neue Impulse in das

zunehmend kompetitive Export- und Projektfinanzierungsgeschäft setzen."

Die drei Abteilungen gehören zu den Schlüsselbereichen der Bank:

- Die Sparte Energie trug im Geschäftsjahr 2025 mit 6,7 Mrd. EUR mehr als ein

Viertel zum Neuzusagevolumen von insgesamt 24,2 Mrd. EUR bei.

- Das Kreditrisikomanagement bewertet als Marktfolgeeinheit unabhängig und

zukunftsorientiert Adress- und Branchenrisiken sowie transaktionsspezifisch

die Geschäfte der Bank. Damit trägt es zur Nachhaltigen Sicherung des Erfolgs

der Bank bei.

- Die Strukturierungsberatung berät sowohl intern als auch extern zur

Strukturierung von Export- und Projektfinanzierungen sowie

Fördermittelkrediten. Daneben umfasst das Tätigkeitsspektrum der Abteilung die

Übernahme von Agentenrollen in Konsortialfinanzierungen.

Pressekontakt:

Dela Strumpf

E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-2984

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6247005

OTS: KfW IPEX-Bank