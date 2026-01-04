OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene

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KfW IPEX-Bank: Job-Rotation auf Direktoren-Ebene
Frankfurt am Main (ots) - Drei wichtige Abteilungen der KfW IPEX-Bank stehen im
Rahmen einer befristeten Job-Rotation ab 01.04.2026 unter neuer Leitung. Dies
gab die Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank in Frankfurt bekannt. Die Rotation
erfolgt im Rahmen von befristeten Personalentwicklungsmaßnahmen für die Dauer
von 15 Monaten.
Alexander Jacobs, bisheriger Leiter der Strukturierungsberatung, übernimmt die
Abteilung Energie.
Peter Purkl, bislang Leiter der Abteilung Energie, führt zukünftig die
Abteilung Kreditrisikomanagement im bestehenden Co-Head mit Melanie Abels.
Thomas Brehler, bislang Leiter der Abteilung Kreditrisikomanagement, übernimmt
künftig die Leitung der Strukturierungsberatung.
"Die Rotation ist Ausdruck unseres zukunftsgerichteten Personalmanagements und
dient der Verbreiterung unseres Kompetenzportfolios" kommentiert Belgin Rudack,
CEO der KfW IPEX-Bank. "Es geht um das Setzen neuer Impulse: Die
Abteilungsleiter bringen ihr in anderen Segmenten erworbenes Know-how in für sie
neue Tätigkeitsfelder ein, und können so frische Ideen und neue Impulse in das
zunehmend kompetitive Export- und Projektfinanzierungsgeschäft setzen."
Die drei Abteilungen gehören zu den Schlüsselbereichen der Bank:
- Die Sparte Energie trug im Geschäftsjahr 2025 mit 6,7 Mrd. EUR mehr als ein
Viertel zum Neuzusagevolumen von insgesamt 24,2 Mrd. EUR bei.
- Das Kreditrisikomanagement bewertet als Marktfolgeeinheit unabhängig und
zukunftsorientiert Adress- und Branchenrisiken sowie transaktionsspezifisch
die Geschäfte der Bank. Damit trägt es zur Nachhaltigen Sicherung des Erfolgs
der Bank bei.
- Die Strukturierungsberatung berät sowohl intern als auch extern zur
Strukturierung von Export- und Projektfinanzierungen sowie
Fördermittelkrediten. Daneben umfasst das Tätigkeitsspektrum der Abteilung die
Übernahme von Agentenrollen in Konsortialfinanzierungen.
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Dela Strumpf
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