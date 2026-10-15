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OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für ...

KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für

Automatisierungsprojekt am Standort Wilhelmshaven

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Frankfurt am Main (ots) -

- 82 Millionen EUR für Projekt zur Pilotierung digitaler und autonomer

Terminalinfrastruktur am Standort Wilhelmshaven

- Stärkung deutscher und europäischer Exportinfrastruktur

- Projekt mit Perspektive für Rollout auf allen deutschen EUROGATE-Standorten

Die KfW IPEX-Bank stellt dem Terminalbetreiber EUROGATE ein Darlehen in Höhe von

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82 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel dienen einem Pilotprojekt zur Entwicklung

und Verifizierung von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen, die am

Containerterminal Wilhelmshaven getestet werden. Ziel ist es, die

Terminalprozesse durch den Einsatz moderner Software und autonomer Technologien

flexibler und effizienter zu gestalten.

"Gemeinsam mit EUROGATE setzen wir ein Signal für die Modernisierung der

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Hafenlogistik und die damit verbundene Stärkung des Standortes Deutschland",

sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

Im Pilotprojekt sollen autonome Terminal Trucks ("ATTs") Container zwischen Kaje

und Automated Stacking Cranes ("ASCs") bewegen. Dabei wird EUROGATE die eigene

Terminal-Software für den Betrieb von automatisierten Containerterminals weiter

entwickeln und zur Anwendungsreife bringen. Insgesamt zielt das Projekt auf

messbare Effizienzgewinne. Neben einer deutlichen Senkung des Verbrauchs von

fossilen Energieträgern durch die Elektrifizierung des Containerumschlags wird

auch eine Reduzierung der Produktionskosten durch den Einsatz automatischer

Umschlagssysteme angestrebt.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts in Wilhelmshaven werden maßgeblich in die

Gesamtbewertung der Einsatzreife des beabsichtigten, künftigen Umschlagssystems

einfließen und zur Entscheidung für einen Rollout, zunächst in Hamburg und

später an allen deutschen EUROGATE-Standorten, führen.

"Die KfW IPEX-Bank ist mit Ihrem profunden Verständnis unserer Branche und der

Innovationen des Projektes der ideale Finanzierungspartner, mit dem ein

maßgeschneidertes Finanzierungskonzept realisiert werden konnte", sagt Kristian

Ludwig, CFO der EUROGATE Gruppe.

Pressekontakt:

Philipp Kielbassa

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 6431

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6371601

OTS: KfW IPEX-Bank

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