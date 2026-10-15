OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für ...

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KfW IPEX-Bank stärkt EUROGATE mit Finanzierung für
Automatisierungsprojekt am Standort Wilhelmshaven
Frankfurt am Main (ots) -
- 82 Millionen EUR für Projekt zur Pilotierung digitaler und autonomer
Terminalinfrastruktur am Standort Wilhelmshaven
- Stärkung deutscher und europäischer Exportinfrastruktur
- Projekt mit Perspektive für Rollout auf allen deutschen EUROGATE-Standorten
Die KfW IPEX-Bank stellt dem Terminalbetreiber EUROGATE ein Darlehen in Höhe von
82 Mio. EUR zur Verfügung. Die Mittel dienen einem Pilotprojekt zur Entwicklung
und Verifizierung von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen, die am
Containerterminal Wilhelmshaven getestet werden. Ziel ist es, die
Terminalprozesse durch den Einsatz moderner Software und autonomer Technologien
flexibler und effizienter zu gestalten.
"Gemeinsam mit EUROGATE setzen wir ein Signal für die Modernisierung der
Hafenlogistik und die damit verbundene Stärkung des Standortes Deutschland",
sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.
Im Pilotprojekt sollen autonome Terminal Trucks ("ATTs") Container zwischen Kaje
und Automated Stacking Cranes ("ASCs") bewegen. Dabei wird EUROGATE die eigene
Terminal-Software für den Betrieb von automatisierten Containerterminals weiter
entwickeln und zur Anwendungsreife bringen. Insgesamt zielt das Projekt auf
messbare Effizienzgewinne. Neben einer deutlichen Senkung des Verbrauchs von
fossilen Energieträgern durch die Elektrifizierung des Containerumschlags wird
auch eine Reduzierung der Produktionskosten durch den Einsatz automatischer
Umschlagssysteme angestrebt.
Die Ergebnisse des Pilotprojekts in Wilhelmshaven werden maßgeblich in die
Gesamtbewertung der Einsatzreife des beabsichtigten, künftigen Umschlagssystems
einfließen und zur Entscheidung für einen Rollout, zunächst in Hamburg und
später an allen deutschen EUROGATE-Standorten, führen.
"Die KfW IPEX-Bank ist mit Ihrem profunden Verständnis unserer Branche und der
Innovationen des Projektes der ideale Finanzierungspartner, mit dem ein
maßgeschneidertes Finanzierungskonzept realisiert werden konnte", sagt Kristian
Ludwig, CFO der EUROGATE Gruppe.
Pressekontakt:
Philipp Kielbassa
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 6431
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