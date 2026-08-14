OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Thyssengas

14.08.26 09:25 Uhr

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Thyssengas

Frankfurt am Main (ots) -

- Finanzierung für Versorgungssicherheit mit Energie in Deutschland

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- Unterstützung der Wasserstoff-Transportinfrastruktur

Die KfW IPEX-Bank stellt Thyssengas 130 Mio. EUR im Rahmen einer revolvierenden

Kreditfazilität zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der anstehenden

Transformationsphase zur Verfügung. Die Finanzierung unterstützt die Thyssengas

bei der Weiterentwicklung seiner Infrastruktur und schafft eine langfristige

Finanzierungsbasis für Investitionen in Versorgungssicherheit und den

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schrittweisen Umbau des Netzes für den Transport von Wasserstoff. Damit ist die

KfW IPEX-Bank weiterhin zentraler Bankpartner von Thyssengas.

Thyssengas betreibt mit einer Leitungslänge von 4.400 Kilometern eines der

größten Ferngasnetze in Deutschland, das sich vor allem in Nordrhein-Westfalen

und teilweise in Niedersachsen befindet. Thyssengas ist im 100% Eigentum des

Macquarie Super Core Infrastructure Funds (MSCIF), einem Fonds, der von

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Macquarie Asset Management verwaltet wird. Das Unternehmen transportiert

jährlich rund sechs Milliarden Kubikmeter Erdgas und Biogas zu Stadtwerken,

Industrieanlagen und Kraftwerken. In den kommenden Jahren wird das Leitungsnetz

sukzessive für den Transport von Wasserstoff vorbereitet.

"Mit Thyssengas verbindet uns eine langjährige Geschäftsbeziehung" sagt Aida

Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir freuen uns, dass

wir mit unserer Finanzierung zur Versorgungssicherheit in Deutschland sowie zum

Erreichen der Klimaziele beitragen können."

Das Netz von Thyssengas ist an nationale und internationale

Fernleitungsnetzbetreiber angeschlossen und leistet damit einen großen Anteil

zur Absicherung der Versorgungssicherheit Deutschlands und seiner

Nachbarstaaten. Es gibt Verbindungspunkte zu Belgien, den Niederlanden und der

von Norwegen kommenden Nordsee-Pipelines. Zudem ist Thyssengas mit wichtigen

Speicheranlagen in Deutschland verbunden.

Perspektive Wasserstoff-Transportinfrastruktur

Für den Umbau der Gasnetze zur Wasserstoff-Transportinfrastruktur nimmt

Thyssengas eine zentrale Rolle ein, denn insbesondere am Industriestandort

Nordrhein-Westfalen befinden sich viele der CO2-Großemittenten, die auf

Wasserstoff umgestellt werden sollen. Für Wasserstoffimporte sowohl per Pipeline

(v.a. aus den Niederlanden und Norwegen), aber auch vorgelagert auf dem Seeweg

(v.a. über Rotterdam und später auf Wasserstoff umzurüstende LNG-Terminals in

Norddeutschland) betreibt Thyssengas eines der wichtigsten aufnehmenden Netze in

Deutschland. Der Anteil von Thyssengas am deutschen Wasserstoff-Kernnetz wird

über 12% betragen.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank GmbH

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 4009

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6333233

OTS: KfW IPEX-Bank