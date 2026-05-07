OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner ...

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KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner
Verkehrs-Betriebe zur Verfügung
Frankfurt am Main (ots) -
- 50 Mio. EUR für E-Mobilität im ÖPNV
- Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 268 (Investitionskredit
Nachhaltige Mobilität)
- Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Personennahverkehr in Deutschland
Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) als
durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 50 Mio. EUR zur
Verfügung. Die KVB beschafft, im Rahmen des KfW-Programms 268
"Investitionskredit Nachhaltige Mobilität" 78 Elektrobusse sowie investiert in
die elektrische Ladeinfrastruktur inklusive Ausbau des Stromnetzes. Ein kleiner
Teil des Darlehens fließt zudem in die Modernisierung der schienengebundenen
Infrastruktur.
"Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors in Deutschland ist uns ein großes
Anliegen", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.
"Es ist deshalb eine besondere Freude für uns, dass wir den Kölner
Verkehrs-Betrieben den KfW-Förderkredit zugänglich machen können."
Die Kölner Verkehrs-Betriebe sind ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln.
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten.
Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie
den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen
Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.
Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und
Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und
bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.
Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den
wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 59638
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