OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE ...
KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE in Nürnberg
zur Verfügung
Frankfurt am Main (ots) -
- 150 Mio. EUR für Strom- und Fernwärmenetz 2026/2027
- Einsatz von KfW-Programmen 293 und 148 zur Unterstützung der Energiewende in
Deutschland
- Stärkung kommunaler Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit in der
Metropolregion Nürnberg
Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden N-ERGIE Aktiengesellschaft als
durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 150 Mio. EUR zur
Verfügung. Finanziert werden Investitionen in das Stromverteilnetz und das
Fernwärmenetz für die Jahre 2026 und 2027 - darunter Netzausbau,
Netzerneuerungen und Umspannwerke im Großraum Nürnberg und weiten Teilen
Mittelfrankens.
Die Mittel werden über die KfW-Programme 293 "Klimaschutzoffensive für
Unternehmen" sowie 148 "Investitionskredit kommunale und soziale Unternehmen"
bereitgestellt. Die aktuelle Finanzierung erfolgt als bilaterale
Einzelfinanzierung zwischen der KfW IPEX-Bank und der N-ERGIE.
Die Finanzierung zahlt direkt auf die regionale Energiewende ein. Die
Investitionen fließen vor allem in die Modernisierung und Verstärkung der Netze,
um mehr erneuerbare Energie aufzunehmen und die Elektrifizierung von Wärme und
Verkehr zu unterstützen - etwa durch den Ausbau der Infrastruktur für
Elektromobilität und Wärmepumpen.
"Wir unterstützen die N-ERGIE dabei, Strom- und Fernwärmenetze gezielt für die
Anforderungen der Energie- und Wärmewende auszubauen", sagt Dr. Velibor
Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Damit stärken wir
kommunale Infrastruktur, fördern eine klimafreundliche Energieversorgung in
Deutschland und leisten einen Beitrag zur Investitionskraft eines wichtigen
Stadtwerkeverbunds."
Hintergrund N-ERGIE
Die N-ERGIE ist der kommunale Energie- und Wasserversorger der Stadt Nürnberg.
Über ihre Tochter N-ERGIE Netz GmbH versorgt sie große Teile Mittelfrankens mit
Strom und Gas sowie die Stadt Nürnberg zusätzlich mit Trinkwasser und Fernwärme.
"Für unser Investitionsprogramm sind verlässliche, langfristige Finanzierungen
entscheidend", erklärt Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE
Aktiengesellschaft. "Die Zusammenarbeit mit der KfW IPEX-Bank im Rahmen der
KfW-Programme gibt uns die finanzielle Kraft, unsere Netze konsequent zu
modernisieren und die Energieversorgung in Nürnberg und der Region nachhaltig
weiterzuentwickeln."
Über die KfW IPEX-Bank
Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und
Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger
Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen
und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt
unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf
den globalen Märkten.
Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie
den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen
Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.
Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und
Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und
bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein.
Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den
wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.
Pressekontakt:
Birte Kock
Corporate Communications
KfW IPEX-Bank GmbH
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main
T: +49 69 7431 59638
http://www.kfw-ipex-bank.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6340684
OTS: KfW IPEX-Bank