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OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über ...

KfW IPEX-Bank übernimmt führende Rolle bei Darlehen über 1,5 Mrd. USD

für Trafigura zur Sicherung der Gasversorgung in Deutschland

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Frankfurt am Main (ots) -

- Zusage der KfW IPEX-Bank über 300 Mio. USD

- KfW IPEX-Bank übernimmt eine führende Rolle als Facility Agent sowie als

Koordinator und Agent der Exportkreditversicherung (ECA) für den ungebundenen

Finanzkredit (UFK) über 1,5 Mrd. USD der deutschen ECA Euler Hermes

- Die Finanzierung unterstützt die Lieferung eines Gesamtvolumens von mehr als

150 TWh Erdgas von Trafigura an SEFE Securing Energy for Europe

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- Die erste Gaslieferung ist für den 1. November 2026 vorgesehen

Als Teil eines Konsortiums aus neun Banken übernimmt die KfW IPEX-Bank eine

führende Rolle als Facility Agent sowie als Koordinator und Agent der

Exportkreditversicherung (ECA). Darüber hinaus beteiligt sie sich mit einer

Zusage über 300 Mio. USD an einer durch eine Garantie für ungebundene

Finanzkredite (UFK; über den deutschen Exportkreditversicherer Euler Hermes)

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abgesicherten Finanzierung über 1,5 Mrd. USD für Trafigura.

Die Finanzierung ermöglicht es Trafigura, wie vereinbart SEFE Securing Energy

for Europe in den kommenden fünf Jahren mit einem Gesamtvolumen von mehr als 150

TWh Erdgas zu beliefern, das für Deutschland bestimmt ist. Trafigura wird SEFE

in erster Linie aus seinem globalen Gasportfolio versorgen. Die erste

Gaslieferung ist bereits für den 1. November 2026 vorgesehen.

Die Transaktion soll dazu beitragen, rückläufige Gaslieferungen auszugleichen

und leistet damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur

Widerstandsfähigkeit der Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa.

"Wir freuen uns sehr, maßgeblich an dieser Finanzierung für unseren langjährigen

Kunden Trafigura beteiligt zu sein. Trafigura spielt eine entscheidende Rolle

bei der Lieferung von Rohstoffen nach Deutschland und Europa", sagt Dr. Velibor

Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die Transaktion

zeigt, wie gezielte Finanzierungen kritische Lieferketten stärken und die

Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft unterstützen können."

Trafigura ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Rohstoffbranche mit

Aktivitäten in den Bereichen Energie, Metalle und Mineralien, Infrastruktur

sowie Logistik.

Pressekontakt:

Antje Schlagenhaufer

Corporate Communications

KfW IPEX-Bank

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

T: +49 69 7431 4009

mailto:antje.schlagenhaufer@kfw.de

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6380018

OTS: KfW IPEX-Bank

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