OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank unterstützt Wärmewende in Berlin

KfW IPEX-Bank unterstützt Wärmewende in Berlin

Frankfurt am Main (ots) -

- Langfristige Finanzierung für das größte Fernwärmenetz Westeuropas

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- Wichtiger Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in der Hauptstadt

Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich in führender Rolle mit 200 Mio. EUR an einer

Konsortialfinanzierung für die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH, bei der

insgesamt neun Banken der Wärme- und Energieversorgerin insgesamt rund 1 Mrd.

EUR zur Verfügung stellen.

Die Mittel dienen insbesondere dem Ausstieg aus der Steinkohle durch die

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Finanzierung moderner Erzeugungsanlagen wie unter anderem

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und Großwärmepumpen sowie dem Ausbau und der

Ertüchtigung des größten Fernwärmenetzes Westeuropas.

Damit unterstützt die Finanzierung den Transformationsplan der BEW, dessen Ziel

es ist, die Fernwärmeversorgung der Hauptstadt ab 2045 klimaneutral zu

gestalten.

Die Konsortialfinanzierung setzt zur Refinanzierung die zinsgünstigen Mittel der

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Förderbank KfW aus den KfW-Programmen "Investitionskredit Kommunale und Soziale

Unternehmen" und "Klimaschutzoffensive für Unternehmen" ein.

"Mit dieser Finanzierung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur

Transformation der Wärmeversorgung in Berlin", sagt Dr. Velibor Marjanovic,

Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Die BEW ist eine

Schlüsselakteurin der Wärmewende in der Hauptstadt. Indem wir ihre Investitionen

in moderne, zukunftsfähige Erzeugungsanlagen und den Netzausbau unterstützen,

unterstreichen wir unseren Anspruch, die Energiewende und nachhaltige

Infrastruktur in Deutschland aktiv zu begleiten."

"Wir danken der KfW IPEX-Bank und den beteiligten Banken für ihr Vertrauen in

die Transformationsstrategie der BEW", sagt Axel Pinkert, Geschäftsführer

Finanzen der BEW. "Diese Finanzierung ist ein starkes Signal für die Wärmewende

in Berlin. Sie schafft eine wichtige Grundlage, um die Transformation unserer

Wärmeversorgung konsequent voranzubringen und zentrale Projekte unseres

Dekarbonisierungsfahrplans umzusetzen."

Pressekontakt:

Dela Strumpf

E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-2984

http://www.kfw-ipex-bank.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6302778

OTS: KfW IPEX-Bank