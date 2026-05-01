OTS: KfW / Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW ...

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Karsten Hardraht wird neuer Bereichsleiter der Compliance der KfW
Bankengruppe - Stephan Lauer gibt die Leitung des Bereiches aus
persönlichen Gründen ab
Frankfurt am Main (ots) - Der Chefsyndikus der KfW Bankengruppe, Dr. Karsten
Hardraht, übernimmt im Benehmen mit der BaFin zum 11.05.2026 in der KfW auch die
Leitung des Bereichs Compliance. Zeitgleich wird Karsten Hardraht damit unter
anderem auch Geldwäschebeauftragter der KfW sowie Beauftragter für
Finanzsanktionen und Wertpapier-Compliance.
Karsten Hardraht ist seit 2006 in der KfW und hat seitdem verschiedene
Führungsaufgaben übernommen. Er wird die Compliance durch den geplanten
Transformationsprozess begleiten. "Wir freuen uns sehr, dass Karsten Hardraht
mit seiner großen Führungserfahrung und seinem tiefen Fachwissen bereit ist, die
Compliance der KfW in der aktuellen Veränderungsphase in die Zukunft zu führen.
Er übernimmt diese Verantwortung dankenswerterweise zusätzlich zu seinen
bisherigen Aufgaben als Leiter des Bereiches Recht", sagt Dr. Stefan Peiß,
Risikovorstand der KfW Bankengruppe.
Hardraht folgt auf Dr. Stephan Lauer, der aus persönlichen Gründen eine Auszeit
nehmen und deshalb seine Funktion als Bereichsleiter abgeben wird. Lauer
verantwortet den Bereich Compliance seit Juli 2024. Zuvor hatte er die
Konzernrevision der KfW Bankengruppe erfolgreich neu aufgestellt und über sechs
Jahre geleitet.
Dazu sagt KfW-Risikovorstand Dr. Stefan Peiß: "Stephan Lauer hat als
Bereichsleiter ein neues konzernweites Bewusstsein für die Compliance-Aufgaben
geschaffen und wichtige richtungsweisende Impulse gesetzt. Für seinen
persönlichen Einsatz und sein Engagement dankt ihm der gesamte Vorstand ganz
besonders."
Die Abberufung Stephan Lauers steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den
Präsidial- und Nominierungsausschuss des KfW-Verwaltungsrates.
Hinweis: Die KfW stellt im KfW Bildarchiv Fotos von Karsten Hardraht sowie von
Stephan Lauer zum Download bereit.
Karsten Hardraht: /?doi=kfw-dam-328241 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/New
sroom/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-
328241)
Stephan Lauer: /?doi=kfw-dam-248014 (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsro
om/Pressematerial/Grafiken-und-Bilder/Bildarchiv/Bildarchiv.html?doi=kfw-dam-248
014)
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