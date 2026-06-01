DAX24.949 +0,1%Est506.305 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3200 +2,3%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.935 -0,1%Euro1,1483 -0,2%Öl78,10 -0,7%Gold4.267 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Amazon, Chip-Aktien, VW im Fokus
Top News
Bernstein dreht auf – und Intel überrascht mich jetzt richtig: Trump macht die Foundry-Story zum Politikum! Bernstein dreht auf – und Intel überrascht mich jetzt richtig: Trump macht die Foundry-Story zum Politikum!
Die heimlichen Gewinner des KI-Booms – warum jetzt die Zulieferer kassieren! Die heimlichen Gewinner des KI-Booms – warum jetzt die Zulieferer kassieren!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

OTS: KfW / KfW erweitert Förderprogramm für Strom- und Wärmeerzeugung aus ...

18.06.26 11:14 Uhr

KfW erweitert Förderprogramm für Strom- und Wärmeerzeugung aus

erneuerbaren Energien

Frankfurt am Main (ots) -

- Start am 18. Juni 2026

- Förderkredite von bis zu 150 Millionen Euro pro Vorhaben für Unternehmen jeder

Größe

- Förderung für Vorhaben außerhalb des EEGs

Die KfW stärkt den marktbasierten Ausbau erneuerbarer Energien mit einem neuen

Förderangebot. Ab sofort ergänzt das Programm "Erneuerbare Energien Plus" die

bestehende Produktfamilie in diesem Bereich. Mit dem Angebot finanziert die KfW

Unternehmensinvestitionen in Anlagen zur Erzeugung von Strom, Wärme und Kälte

aus regenerativen Energiequellen sowie in Energiespeicher. Sowohl der Erwerb

neuer Anlagen als auch die Modernisierung bestehender Anlagen sind förderfähig.

Pro Vorhaben steht ein Kredithöchstbetrag von bis zu 150 Millionen Euro zur

Verfügung. Unternehmen jeder Größe können den Förderkredit ab dem 18. Juni 2026

über einen Finanzierungspartner ihrer Wahl beantragen.

Das Programm zielt darauf ab, insbesondere die Vermarktung von Strom über

sogenannte Direktlieferverträge zu unterstützen. Dabei ist der Verkauf des

erzeugten Stroms nicht durch staatliche Förderungen wie die Einspeisevergütung

aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) abgesichert, sondern ausschließlich

über Vereinbarungen zwischen Stromerzeugern und anderen Marktteilnehmern.

Insgesamt befindet sich der marktbasierte Ausbau noch in der Entwicklungsphase

und Finanzierungspartner sind mit mehr Komplexität konfrontiert als im

regulierten Marktsegment. "Erneuerbare Energien Plus" adressiert die dadurch

entstehenden Hemmnisse und schafft verlässliche Planungssicherheit.

Melanie Kehr, für die Inländische Förderung zuständige Vorständin der KfW, sagt:

"Mit attraktiven Finanzierungsbedingungen, insbesondere für Projekte mit

Stromvermarktung über Direktlieferverträge, sendet das neue Förderprogramm

'Erneuerbare Energien Plus' ein wichtiges Signal in den Markt und stärkt den

Zugang zu grünem Strom für Industrie und Mittelstand. Außerdem setzen wir klare

Anreize für den Einstieg in neue, nachhaltige Lösungen für Strom und Wärme sowie

die Modernisierung bestehender Anlagen. So machen wir die Energiewende für

Unternehmen finanzierbar und stärken zugleich die Wettbewerbsfähigkeit des

Standorts Deutschland."

Die Förderung ist an keinen Mindestkreditbetrag gebunden und kann in Summe oder

in Teilbeträgen abgerufen werden. Auch Globaldarlehen an Landesförderinstitute

oder die Kombination mit anderen Fördermitteln sind möglich. Davon ausgenommen

sind Anlagen, die bereits eine Förderung nach dem EEG, der Bundesförderung für

effiziente Wärmenetze, dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz oder eine vergleichbare

staatliche Förderung erhalten. Der Investitionsort der förderfähigen Maßnahmen

kann innerhalb der EU sowie im Vereinigten Königreich und Norwegen liegen.

Detaillierte Produktbedingungen und tagesaktuelle Zinskonditionen sind abrufbar

unter https://www.kfw.de/570 (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/E

nergie-und-Umwelt/F%C3%B6rderprodukte/Erneuerbare-Energien-%E2%80%93-Plus-(570-5

71)/?redirect=798656).

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Aenne Frankenberger,

Tel. +49 697431-5792

E-Mail: mailto:aenne.frankenberger@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6296995

OTS: KfW