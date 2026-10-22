OTS: KfW / KfW-Mittelstandspanel 2026: Deutscher Mittelstand ist gut ...

22.10.26 10:32 Uhr

KfW-Mittelstandspanel 2026: Deutscher Mittelstand ist gut

positioniert, den Aufschwung mitzutragen (FOTO)

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Frankfurt am Main (ots) -

- Kapitalausstattung beweist Resilienz, auch wenn nachhaltiges Wachstum der

Umsätze noch aussteht

- Basis für ein Anspringen der mittelständischen Investitionen ist da,

Unternehmen zögern allerdings noch

- Hohe Preise, unsichere wirtschaftliche Entwicklung und Bürokratie werden als

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große Investitionshemmnisse wahrgenommen

Deutschland befindet sich im wirtschaftlichen Aufschwung - und die

mittelständischen Unternehmen sind gut aufgestellt, diesen nachhaltig mit

voranzutreiben. Denn trotz der zahlreichen Herausforderungen der vergangenen

Jahre zeigt sich der deutsche Mittelstand widerstandsfähig. Zwar stiegen die

Umsätze im Jahr 2025 nur um magere 1,5 Prozent auf 5,3 Billionen Euro.

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Preisbereinigt war dies sogar ein Minus von 1,5 Prozent zum Vorjahr. Jedoch

blieb mehr Gewinn bei den Unternehmen hängen: Die Gewinnmargen stiegen um 0,5

Prozentpunkte auf durchschnittlich 7,5 Prozent. Das heißt, dass ein Unternehmen

mit jedem Euro Umsatz 7,5 Cent Gewinn erwirtschaftete. Im historischen Vergleich

bewegt sich die Rentabilität damit wieder auf dem Vor-Corona-Niveau.

Das sind Ergebnisse des KfW-Mittelstandspanels, der einzigen repräsentativen

Erhebung für den gesamten deutschen Mittelstand. Dafür werden Unternehmen mit

einem Umsatz von bis zu 500 Millionen Euro befragt. Die Umfrage fand von Februar

bis Juli 2026 statt, zudem gab es eine Sonderbefragung im September 2026.

Auch die Eigenkapitalausstattung der mittelständischen Unternehmen entwickelte

sich insgesamt positiv. Wie schon 2024 lag die durchschnittliche

Eigenkapitalquote im Jahr 2025 bei hohen 30,7 Prozent. Der Anteil schwach

kapitalisierter Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von unter zehn Prozent

sank dabei deutlich von mehr als 28 Prozent auf knapp 24 Prozent. Gleichzeitig

stieg der Anteil der Mittelständler mit einer sehr hohen Eigenkapitalquote (von

über 30 Prozent) um 1,5 Prozentpunkte auf mehr als 51 Prozent.

Die robuste Eigenkapitalbasis zeigt nicht nur, dass die Unternehmen eine hohe

Verlusttragfähigkeit für schwierige Zeiten haben. Sie sind auch in einer guten

Ausgangslage, Investitionen aus eigener Kraft zu schultern und um Fremdkapital

zu erhalten.

"Viele mittelständische Unternehmen sind wirtschaftlich stark aufgestellt. Sie

haben die finanziellen Möglichkeiten, in die Zukunft zu investieren - in ihre

Digitalisierung , in Innovationen, neue Anlagen, in die Klima-Transformation",

sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Die schlechte Nachricht ist:

Zu viele Unternehmen investieren noch gar nicht oder zu wenig. Sie verschieben

Investitionsvorhaben. Das ist problematisch für den Wirtschaftsstandort

Deutschland."

Der Anteil von Unternehmen mit durchgeführten Investitionsvorhaben lag im Jahr

2025 bei lediglich 40 Prozent aller 3,9 Millionen Mittelständler. Der Medianwert

der Investitionsquote betrug 5,4 Prozent. Das heißt, bei der Hälfte der

investierenden Mittelständler lag das Investitionsvolumen bei maximal 5,4

Prozent ihres Umsatzes. Der langjährige Durchschnittswert liegt bei 6,5 Prozent.

Die Neuinvestitionen beliefen sich auf insgesamt 218 Milliarden Euro, das waren

drei Milliarden Euro weniger als im Vorjahr ( real minus 3,7 Prozent auf 213

Milliarden Euro). Viele Unternehmen gaben im September 2026 an, anfänglich für

dieses Jahr geplante Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Als größte Investitionshemmnisse betrachten die Unternehmen laut Befragung vom

September die hohen Preise für Energie, Material und Löhne. Aber auch die

Verunsicherung über die weitere wirtschaftliche Entwicklung, gesetzliche

Vorgaben - Stichwort Bürokratie - sowie die Umsatzentwicklung des eigenen

Unternehmens lähmen derzeit die Investitionstätigkeit.

Ihre insgesamt gute Eigenkapitalsituation würde vielen Mittelständlern die

Fremdkapitalaufnahme für weitere Investitionen erlauben. Doch ihr Interesse an

Bankkrediten ist weiterhin niedrig. Nur zehn Prozent aller mittelständischen

Unternehmen und lediglich 25 Prozent der investierenden Unternehmen haben im

Jahr 2025 Kreditverhandlungen mit Banken oder Sparkassen geführt. Meistgenannter

Grund für die Zurückhaltung: eine generelle Ablehnung, sich zu verschulden.

Die Unternehmen, die Kreditverhandlungen führten, waren aber überwiegend

erfolgreich und erhielten einen Kreditvertrag. Allerdings nahmen

Eigenablehnungen von Kleinstunternehmen nach Vorlage eines Kreditangebots im

Jahr 2025 massiv zu. Dies dürfte daran liegen, dass Kreditinstitute aufgrund der

schwierigen wirtschaftlichen Lage erhöhte Anforderungen gestellt haben und die

Kreditangebote von den Unternehmen daher oft als nicht attraktiv bewertet

wurden.

Das komplette Mittelstandspanel finden Sie unter KfW-Mittelstandspanel | KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Mittelstandspanel.html)

Eine Grafik zur Umsatzentwicklung im Mittelstand finden Sie anbei.

Das KfW-Mittelstandspanel wird von KfW Research seit dem Jahr 2003 durchgeführt

und liefert eine repräsentative Datenbasis der kleinen und mittleren Unternehmen

in Deutschland. Es ist die einzige repräsentative Erhebung für den gesamten

deutschen Mittelstand - vom Soloselbständigen bis hin zu großen Mittelständlern

- und damit die wichtigste Datenquelle für mittelstandsrelevante

Fragestellungen. Zur Grundgesamtheit des KfW-Mittelstandspanels gehören alle

privaten Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, deren Umsatz die Grenze von

500 Mio. EUR pro Jahr nicht übersteigt. In der jüngsten Erhebungswelle haben

sich 10.773 mittelständische Unternehmen beteiligt. Der Befragungszeitraum der

Hauptbefragung der 24. Welle des KfW-Mittelstandspanels lief vom 16.02.2026 bis

zum 10.07.2026. Eine zusätzliche - ebenfalls repräsentative - Sonderbefragung

zum KfW-Mittelstandspanel zur aktuellen Geschäftslage wurde Anfang September

2026 durchgeführt (mit 2.051 Antworten).

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

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