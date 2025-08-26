OTS: KfW / KfW Research erhöht Wachstumsprognose für Deutschland für 2026 ...
KfW Research erhöht Wachstumsprognose für Deutschland für 2026
deutlich
Frankfurt am Main (ots) -
- Bruttoinlandsprodukt dürfte im kommenden Jahr real um 1,5 Prozent zulegen
- Für 2025 rechnet KfW Research nun mit einem Plus von immerhin 0,2 Prozent
- Investitionspaket des Bundes wird Konjunktur anschieben
Die Bundesregierung plant, die Fiskalpolitik bereits in diesem Jahr sehr
expansiv auszugestalten. Der Fiskalstimulus des Bundes kommt noch schneller und
auch größer als gedacht. KfW Research geht deswegen für das Jahr 2026 von einem
deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum aus als bislang und erhöht seine Prognose
um 0,5 Prozentpunkte auf nun 1,5 Prozent.
Für das laufende Jahr hebt KfW Research seine Prognose ebenfalls von 0,0 Prozent
auf nun 0,2 Prozent an. Im laufenden Quartal wird die deutsche Wirtschaft nur
geringfügig wachsen, dann aber dürfte die konjunkturelle Aufwärtsdynamik
schrittweise zunehmen. "Für die deutsche Wirtschaft sollte zum Jahresende hin
der Rückenwind überwiegen. Schon im vierten Quartal ist mit einem ersten
konjunkturellen Schub durch die Investitionsoffensive des Bundes zu rechnen",
sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Signale für eine zunehmende
Kreditnachfrage der Unternehmen und Haushalte weisen auch auf einen Anstieg der
privaten Investitionstätigkeit hin. Die signifikanten US-Zollerhöhungen seit
Frühjahr 2025 scheinen die Unternehmen recht gut zu verkraften."
Das Wachstum der Eurozone im laufenden Jahr wird durch eine - nach Revisionen -
überraschend starke Entwicklung zum Jahresstart geprägt. KfW Research korrigiert
seine Wachstumsprognose für 2025 um 0,4 Prozentpunkte nach oben auf 1,2 Prozent.
Nachdem zollbedingte Vorzieheffekte ausgelaufen sind, geht es nun vorerst mit
einer geringeren Geschwindigkeit weiter. Für 2026 rechnet KfW Research dann mit
einem Wachstum von 1,1 Prozent für die Eurozone.
Für die Inflation bleibt KfW Research bei seiner bisherigen Prognose für
Deutschland von 2,1 Prozent für 2025 und 2,0 Prozent im kommenden Jahr (gemessen
am Harmonisierten Verbraucherpreisindex, HVPI). "Die Inflation in Deutschland
ist nach dem zurückliegenden Preisschock wieder unter Kontrolle", sagt Dr. Dirk
Schumacher. Für 2025 erwartet die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW
Verbraucherpreissteigerungen in der Eurozone um 2,0 Prozent und 1,9 Prozent für
2026.
Auf- und Abwärtsrisiken für die Prognose der deutschen und europäischen
Konjunkturentwicklung ergeben sich insbesondere durch weiter bestehende
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik, sowie durch
Unsicherheiten in Bezug auf die Umsetzung und Wirkung des Investitionspakets in
Deutschland.
Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |
KfW
(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html)
Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
Tel. +49 69 7431 41336
E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6103159
OTS: KfW