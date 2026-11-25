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KfW Research erwartet für Deutschland eine anhaltend hohe
Konjunkturdynamik im kommenden Jahr
Frankfurt am Main (ots) -
- Ökonomen der KfW rechnen für 2026 mit einem preisbereinigten Wachstum von 1,3
Prozent
- Für das kommende Jahr bleibt die Prognose bei plus 1,5 Prozent
- KfW Research hebt Inflationserwartungen für 2027 deutlich an auf 3,0 Prozent
Die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW, KfW Research, erhöht ihre Prognose
für das preisbereinigte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im
laufenden Jahr 2026 um 0,2 Prozentpunkte auf nun plus 1,3 Prozent. "Die deutsche
Wirtschaft hat sich als resilient erwiesen, das dritte Quartal entwickelte sich
trotz der heutigen Abwärtsrevision etwas besser als erwartet", sagte Dr. Dirk
Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Trotz sehr hoher Energiepreise und einem
historischen Niedrigwasser am Rhein wuchs die Wirtschaft im Sommerquartal
leicht.
Für 2027 hält KfW Research an seiner Prognose von einem Wachstum für Deutschland
von 1,5 Prozent fest. Insbesondere der Schub aus weiter steigenden
Verteidigungsausgaben sowie gut gefüllte Auftragsbücher in einigen
Industriebranchen lassen die Ökonomen von KfW Research auf eine anhaltend hohe
Wachstumsdynamik hoffen. So partizipieren einige Unternehmen in Bereichen wie
Computer, Elektronik und Optik sowie Elektrische Ausrüstungen als Zulieferer am
weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Im Tiefbau ist der Auftragseingang
deutlich gestiegen, was für eine Beschleunigung der Bauproduktion in den
nächsten Quartalen spricht, und auch im Maschinenbau haben die Inlandsaufträge
eine positive Trendwende geschafft - das macht Hoffnung für die Entwicklung der
Unternehmensinvestitionen. Der Wachstumsimpuls durch die deutsche Fiskalpolitik
dürfte 2027 mit plus 0,6 Prozentpunkten ähnlich hoch ausfallen wie im laufenden
Jahr.
Deutliche Korrekturen nimmt KfW Research an seiner Inflationsprognose für 2027
vor. Die anhaltenden Konflikte in der Golfregion haben den Ausblick für die
Energiepreiseentwicklung eingetrübt. Öl- und Gasfutures signalisieren nun länger
hohe Preise für 2027. In Deutschland sorgen Gesundheitsreform und Tabaksteuer
für einen zusätzlichen Inflationsschub. KfW Research hebt daher die
Inflationsprognose 2027 für Deutschland um 0,7 Prozentpunkte und für die
Eurozone um 0,6 Prozentpunkte auf jeweils 3,0 Prozent an. Ein weiterer
Zinsschritt der EZB im Dezember um 25 Basispunkte ist daher sehr wahrscheinlich.
Da sich bisher aber nur verhaltene Preiseffekte über Energiegüter hinaus zeigen,
dürfte aus Sicht von KfW Research dann das Ende des Straffungszyklus erreicht
sein.
Vor allem aufgrund der stärker als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite
und dritte Quartal hebt KfW Research die Wachstumsprognose für den Euroraum für
2026 im Vergleich zur August-Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent an.
Für 2027 erwarten die Ökonomen weiterhin ein Wachstum von 1,2 Prozent.
Als anhaltend großes Konjunkturrisiko bewertet KfW Research die Entwicklungen am
Golf. Zudem sind die Aussichten auch vom Wetter abhängig: Aufgrund sehr
niedriger Gasspeicherstände würde ein ungewöhnlich kalter Winter die Gaspreise
noch erheblich antreiben und so möglicherweise zu Produktionseinschränkungen in
energieintensiven Industriezweigen führen.
"Eine Verlangsamung bei den globalen KI-Investitionen könnte sich negativ auf
die europäischen Konjunkturaussichten auswirken. Gerade in Deutschland besteht
durch den neu gewonnenen Wachstumstreiber auch eine erhöhte Verwundbarkeit. Die
momentane Volatilität an den Aktienmärkten zeigt die Risiken, die bezüglich des
Ausbaus der KI-Infrastruktur bestehen. Ich gehe derzeit allerdings nicht davon
aus, dass diese Korrektur den Ausbau signifikant bremsen wird", sagte Dr. Dirk
Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Bei allen strukturellen Problemen, wie hohe
Lohn- und Bürokratiekosten oder dem harten Wettbewerbsdruck aus China, stimmt es
positiv, dass es Teilen der deutschen Industrie offenbar wieder gelingt,
gefragte Komponenten für die globalen Investitionsbedarfe herzustellen."
Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |
KfW
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