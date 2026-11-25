KfW Research erwartet für Deutschland eine anhaltend hohe

Konjunkturdynamik im kommenden Jahr

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Frankfurt am Main (ots) -

- Ökonomen der KfW rechnen für 2026 mit einem preisbereinigten Wachstum von 1,3

Prozent

- Für das kommende Jahr bleibt die Prognose bei plus 1,5 Prozent

- KfW Research hebt Inflationserwartungen für 2027 deutlich an auf 3,0 Prozent

Die volkswirtschaftliche Abteilung der KfW, KfW Research, erhöht ihre Prognose

für das preisbereinigte Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland im

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laufenden Jahr 2026 um 0,2 Prozentpunkte auf nun plus 1,3 Prozent. "Die deutsche

Wirtschaft hat sich als resilient erwiesen, das dritte Quartal entwickelte sich

trotz der heutigen Abwärtsrevision etwas besser als erwartet", sagte Dr. Dirk

Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. Trotz sehr hoher Energiepreise und einem

historischen Niedrigwasser am Rhein wuchs die Wirtschaft im Sommerquartal

leicht.

Für 2027 hält KfW Research an seiner Prognose von einem Wachstum für Deutschland

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von 1,5 Prozent fest. Insbesondere der Schub aus weiter steigenden

Verteidigungsausgaben sowie gut gefüllte Auftragsbücher in einigen

Industriebranchen lassen die Ökonomen von KfW Research auf eine anhaltend hohe

Wachstumsdynamik hoffen. So partizipieren einige Unternehmen in Bereichen wie

Computer, Elektronik und Optik sowie Elektrische Ausrüstungen als Zulieferer am

weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur. Im Tiefbau ist der Auftragseingang

deutlich gestiegen, was für eine Beschleunigung der Bauproduktion in den

nächsten Quartalen spricht, und auch im Maschinenbau haben die Inlandsaufträge

eine positive Trendwende geschafft - das macht Hoffnung für die Entwicklung der

Unternehmensinvestitionen. Der Wachstumsimpuls durch die deutsche Fiskalpolitik

dürfte 2027 mit plus 0,6 Prozentpunkten ähnlich hoch ausfallen wie im laufenden

Jahr.

Deutliche Korrekturen nimmt KfW Research an seiner Inflationsprognose für 2027

vor. Die anhaltenden Konflikte in der Golfregion haben den Ausblick für die

Energiepreiseentwicklung eingetrübt. Öl- und Gasfutures signalisieren nun länger

hohe Preise für 2027. In Deutschland sorgen Gesundheitsreform und Tabaksteuer

für einen zusätzlichen Inflationsschub. KfW Research hebt daher die

Inflationsprognose 2027 für Deutschland um 0,7 Prozentpunkte und für die

Eurozone um 0,6 Prozentpunkte auf jeweils 3,0 Prozent an. Ein weiterer

Zinsschritt der EZB im Dezember um 25 Basispunkte ist daher sehr wahrscheinlich.

Da sich bisher aber nur verhaltene Preiseffekte über Energiegüter hinaus zeigen,

dürfte aus Sicht von KfW Research dann das Ende des Straffungszyklus erreicht

sein.

Vor allem aufgrund der stärker als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite

und dritte Quartal hebt KfW Research die Wachstumsprognose für den Euroraum für

2026 im Vergleich zur August-Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf 1,1 Prozent an.

Für 2027 erwarten die Ökonomen weiterhin ein Wachstum von 1,2 Prozent.

Als anhaltend großes Konjunkturrisiko bewertet KfW Research die Entwicklungen am

Golf. Zudem sind die Aussichten auch vom Wetter abhängig: Aufgrund sehr

niedriger Gasspeicherstände würde ein ungewöhnlich kalter Winter die Gaspreise

noch erheblich antreiben und so möglicherweise zu Produktionseinschränkungen in

energieintensiven Industriezweigen führen.

"Eine Verlangsamung bei den globalen KI-Investitionen könnte sich negativ auf

die europäischen Konjunkturaussichten auswirken. Gerade in Deutschland besteht

durch den neu gewonnenen Wachstumstreiber auch eine erhöhte Verwundbarkeit. Die

momentane Volatilität an den Aktienmärkten zeigt die Risiken, die bezüglich des

Ausbaus der KI-Infrastruktur bestehen. Ich gehe derzeit allerdings nicht davon

aus, dass diese Korrektur den Ausbau signifikant bremsen wird", sagte Dr. Dirk

Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Bei allen strukturellen Problemen, wie hohe

Lohn- und Bürokratiekosten oder dem harten Wettbewerbsdruck aus China, stimmt es

positiv, dass es Teilen der deutschen Industrie offenbar wieder gelingt,

gefragte Komponenten für die globalen Investitionsbedarfe herzustellen."

Der aktuelle KfW-Konjunkturkompass ist abrufbar unter: KfW-Konjunkturkompass |

KfW

(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html)

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