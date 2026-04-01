OTS: KfW / KfW Research: Gut ein Drittel der Mittelständler berichtet über ...

KfW Research: Gut ein Drittel der Mittelständler berichtet über

schwierige Kreditverhandlungen

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Frankfurt am Main (ots) -

- Finanzinstitute sind weiterhin überdurchschnittlich restriktiv bei der

Kreditvergabe

- Nachfrage nach Krediten bleibt im Mittelstand ebenfalls gering; nur 21 Prozent

der Unternehmen führten im ersten Quartal Kreditgespräche

Das Warten auf eine signifikante Belebung der Kreditnachfrage hat sich im ersten

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Quartal 2026 fortgesetzt. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die

mit Banken über Kredite sprachen, stieg zwar zum zweiten Mal in Folge leicht um

0,8 Prozentpunkte an. Mit 21 Prozent lag die Quote der Mittelständler mit

Kreditinteresse aber unverändert deutlich unterhalb des langfristigen

Durchschnitts. Von den Großunternehmen führten 28,6 Prozent Kreditverhandlungen.

Das waren 2,9 Prozentpunkte weniger als im Schlussquartal 2025.

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"Bislang sehen wir am Kreditmarkt keine Signale für eine Belebung der

Investitionstätigkeit bei den Unternehmen. Die Unsicherheit angesichts

mannigfaltiger geopolitischer Krisen und der konjunkturell schwierigen Lage in

Deutschland ist einfach zu groß", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der

KfW. "Es ist allerdings auch so, dass immer mehr mittelständische Unternehmen

gar keinen Bankkredit zur Investitionsfinanzierung nutzen, sondern unter anderem

Eigenmittel."

Von denjenigen Mittelständlern, die im ersten Quartal Kreditverhandlungen

führten, berichteten 34 Prozent über schwierige Gespräche. Das waren 3,8

Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Die Lage hat sich demnach etwas

entspannt, die Banken sind aber weiterhin überdurchschnittlich restriktiv. Bei

den Großunternehmen bewerteten 29,1 Prozent ihre Kreditverhandlungen als

schwierig, hier gab es kaum eine Veränderung zum Vorquartal.

Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes

Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach

Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

Besonders Mittelständler im Großhandel bewerteten das Verhalten der Banken als

restriktiv. 42,6 Prozent der Unternehmen beklagten hier schwierige

Kreditverhandlungen, gefolgt von 41,9 Prozent im Einzelhandel. Bei den

Großunternehmen beschrieben sogar 44,7 Prozent der Einzelhändler die Banken als

zurückhaltend bei der Kreditvergabe.

"In dem derzeitigen unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld ist es

durchaus möglich, dass die Kreditverhandlungen für viele Unternehmen noch

schwieriger werden als derzeit. Das gilt insbesondere dann, wenn wegen der

aktuellen Lage vermehrt Kredite zur Deckung ungeplant höherer Kosten nachgefragt

werden sollten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:

//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In

dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

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