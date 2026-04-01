OTS: KfW / KfW Research: Gut ein Drittel der Mittelständler berichtet über ...

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KfW Research: Gut ein Drittel der Mittelständler berichtet über
schwierige Kreditverhandlungen
Frankfurt am Main (ots) -
- Finanzinstitute sind weiterhin überdurchschnittlich restriktiv bei der
Kreditvergabe
- Nachfrage nach Krediten bleibt im Mittelstand ebenfalls gering; nur 21 Prozent
der Unternehmen führten im ersten Quartal Kreditgespräche
Das Warten auf eine signifikante Belebung der Kreditnachfrage hat sich im ersten
Quartal 2026 fortgesetzt. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die
mit Banken über Kredite sprachen, stieg zwar zum zweiten Mal in Folge leicht um
0,8 Prozentpunkte an. Mit 21 Prozent lag die Quote der Mittelständler mit
Kreditinteresse aber unverändert deutlich unterhalb des langfristigen
Durchschnitts. Von den Großunternehmen führten 28,6 Prozent Kreditverhandlungen.
Das waren 2,9 Prozentpunkte weniger als im Schlussquartal 2025.
"Bislang sehen wir am Kreditmarkt keine Signale für eine Belebung der
Investitionstätigkeit bei den Unternehmen. Die Unsicherheit angesichts
mannigfaltiger geopolitischer Krisen und der konjunkturell schwierigen Lage in
Deutschland ist einfach zu groß", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der
KfW. "Es ist allerdings auch so, dass immer mehr mittelständische Unternehmen
gar keinen Bankkredit zur Investitionsfinanzierung nutzen, sondern unter anderem
Eigenmittel."
Von denjenigen Mittelständlern, die im ersten Quartal Kreditverhandlungen
führten, berichteten 34 Prozent über schwierige Gespräche. Das waren 3,8
Prozentpunkte weniger als im Vorquartal. Die Lage hat sich demnach etwas
entspannt, die Banken sind aber weiterhin überdurchschnittlich restriktiv. Bei
den Großunternehmen bewerteten 29,1 Prozent ihre Kreditverhandlungen als
schwierig, hier gab es kaum eine Veränderung zum Vorquartal.
Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes
Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach
Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.
Besonders Mittelständler im Großhandel bewerteten das Verhalten der Banken als
restriktiv. 42,6 Prozent der Unternehmen beklagten hier schwierige
Kreditverhandlungen, gefolgt von 41,9 Prozent im Einzelhandel. Bei den
Großunternehmen beschrieben sogar 44,7 Prozent der Einzelhändler die Banken als
zurückhaltend bei der Kreditvergabe.
"In dem derzeitigen unsicheren politischen und wirtschaftlichen Umfeld ist es
durchaus möglich, dass die Kreditverhandlungen für viele Unternehmen noch
schwieriger werden als derzeit. Das gilt insbesondere dann, wenn wegen der
aktuellen Lage vermehrt Kredite zur Deckung ungeplant höherer Kosten nachgefragt
werden sollten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:
//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In
dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
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