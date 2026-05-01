OTS: KfW / KfW Research: Stimmung der Venture-Capital-Investoren verharrt auf ...

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KfW Research: Stimmung der Venture-Capital-Investoren verharrt auf
niedrigem Niveau
Frankfurt am Main (ots) -
- Leichte Erholung nach Stimmungseinbruch Ende 2025
- Investoren blicken skeptisch auf die nächsten Monate
- Mögliche Zinserhöhungen könnten Fundraising bremsen
Nach dem Stimmungseinbruch zum Jahresende 2025 hat sich das Geschäftsklima auf
dem deutschen Markt für Wagniskapital (Venture Capital, VC) zum Beginn des
Jahres 2026 wieder stabilisiert. Der Stimmungsindikator legte im ersten Quartal
2026 leicht um 6,2 Zähler auf minus 25,9 Punkte zu. Somit bleibt das
VC-Geschäftsklima aber weiterhin unterkühlt und liegt deutlich unter seinem
langjährigen Durchschnitt, der durch die Nulllinie markiert wird.
Die leichte Verbesserung zum Schlussquartal 2025 wurde vor allem durch eine
bessere Bewertung der aktuellen Lage durch die VC-Investoren getragen. Dagegen
bewegten sich die Erwartungen der Investoren auf Sicht von sechs Monaten
seitwärts.
Das geht aus dem gemeinsam von KfW Research und dem Bundesverband
Beteiligungskapital (BVK) vierteljährlich erstellten Barometer zur Stimmung von
Venture-Capital-Investoren in Deutschland hervor.
Die Investoren bewerten das Zinsklima deutlich schlechter als noch vor wenigen
Monaten, als es nach weiteren Zinssenkungen aussah. Inzwischen rechnen
Marktteilnehmer mit Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank. "Das
dürfte erneut das Fundraising für Venture-Capital-Fonds erschweren und die
Bewertungen für Start-ups belasten. Exits macht das nochmals herausfordernder.
Diese Aussichten hängen wie ein Damoklesschwert über dem mit 1,7 Milliarden Euro
Investitionen eigentlich stabilen Jahresstart des VC-Marktes", sagt Dr. Dirk
Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
Ulrike Hinrichs, Vorstandssprecherin des BVK, bleibt aber mit Blick auf das
Gesamtjahr optimistisch: "Künstliche Intelligenz, Robotik und Defense haben im
ersten Quartal global wie auch in Europa die Investitionen befeuert und dürften
das Venture-Capital-Geschehen im weiteren Jahresverlauf prägen. Deutschland kann
hier eine Reihe von Erfolgen vorweisen. Jüngste Finanzierungsrunden etwa bei
Parloa, Neura Robotics oder Upvest sowie die Exits bei Tubulis und Talon.One
dürften national wie international positive Signalwirkung entfalten und sich
auch auf die hiesige Marktstimmung auswirken."
Den Dealflow bewerteten die Investoren im ersten Quartal denn auch positiv. Der
Indikator für die Einstiegsbewertungen fiel dagegen - das heißt, die
VC-Investoren sind zunehmend unzufrieden mit den Einstiegspreisen bei
Neuengagements.
Die Stimmung der VC-Investoren in Deutschland bezüglich des Fundraisings hat
sich im ersten Quartal gebessert und zeigt sich somit äußerst wechselhaft. Sehr
unzufrieden sind die Investoren dagegen weiterhin mit der Möglichkeit, aus ihren
Beteiligungen wieder auszusteigen. Das Exitklima bleibt tief im roten Bereich.
Hinweis: Die KfW berechnet das German-Venture-Capital-Barometer vierteljährlich
zusammen mit dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) exklusiv für das
Handelsblatt. Ausführliche Analysen mit Datentabellen und Grafiken zur
Entwicklung des Geschäftsklimas im Venture-Capital- und Private-Equity-Segment
sind unter http://www.kfw.de/gpeb abrufbar.
Pressekontakt:
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