OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand kühlt sich im August ab

KfW Research: Stimmung im Mittelstand kühlt sich im August ab
Frankfurt am Main (ots) -
- Nach fünf Anstiegen fällt der KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erstmals wieder
- Zollvereinbarungen sind offenbar ein dämpfender Faktor, denn die
Exporterwartungen sinken
- Fiskalpaket könnte Laune bald wieder aufhellen
Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im August nach einer Serie von
fünf Anstiegen erstmals wieder eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex sank leicht
um 0,6 Zähler auf nun minus 13,1 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen
Durchschnitt markiert. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die
Erwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten
gaben leicht nach.
Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW
Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt
nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.
Besonders stark verschlechterte sich im August die Stimmung im mittelständischen
Dienstleistungssektor. Nur leicht gab das Geschäftsklima im Einzelhandel und im
Verarbeitenden Gewerbe nach, im Bauhauptgewerbe und im Großhandel stieg die
Laune dagegen etwas. Vor allem die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte
Aufschluss über die Wahrnehmung der im Befragungszeitraum getroffenen
Zollvereinbarung mit den USA geben. Der kleine Rückschlag bei der Stimmung,
zusammen mit dem ebenfalls erhobenen deutlichen Rückgang der Exporterwartungen
des Mittelstands, könnten darauf hindeuten, dass viele Unternehmen ein besseres
Ergebnis erhofft hatten. Die Exporterwartungen sanken um 3,8 Zähler auf minus
13,8 Zähler.
Anders als im Mittelstand verbesserte sich das Geschäftsklima der
Großunternehmen im August - um 1,5 Zähler auf nun minus 18,1 Punkte. Während die
Unternehmen ihre aktuelle Lage auch leicht schwächer einschätzten, stiegen die
Geschäftserwartungen deutlich.
"Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist durchwachsen. Der
US-Protektionismus legt den exportorientierten Unternehmen Steine in den Weg und
auch die Binnenwirtschaft schwächelt noch", sagt Dr. Dirk Schumacher,
Chefvolkswirt der KfW. "Zum Jahresende hin und vor allem 2026 dürften die massiv
steigenden Staatsausgaben das Wachstum in Deutschland antreiben und die Laune in
den Unternehmen heben."
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
er/?redirect=80065)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
emitteilung.na.na.journalisten.na)
