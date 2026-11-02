OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge
KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge
Frankfurt am Main (ots) -
- Mittelständisches Geschäftsklima verbessert sich über alle Branchen hinweg
- Positive Entwicklung auch bei den Großunternehmen
Die Stimmung im Mittelstand hat sich zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der
Index legte im Oktober um 0,5 Zähler auf nun minus 7,8 Punkte zu. Damit liegt
das Geschäftsklima zwar weiterhin unter der Nulllinie, die den langfristigen
Durchschnitt markiert. Die aktuelle Entwicklung reiht sich aber ein in die Riege
der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren der letzten Monate. Die
Mittelständler bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die
Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten besser als noch im September.
Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür werden monatlich
mehr als 9.500 Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen nach ihrer
aktuellen Situation und ihren Erwartungen befragt, differenziert nach
Unternehmensgrößen.
"Die Öl- und Gaspreise sind zuletzt wieder stark gestiegen, und eine Lösung für
den Konflikt zwischen den USA und Iran ist nicht in Sicht. Die weitere
Stimmungsaufhellung in den Unternehmen ist vor diesem Hintergrund besonders
positiv zu bewerten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Der
fiskalpolitische Schub sowie die Nachfrage nach deutschen Vorleistungsgütern für
den weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur dürften den Aufschwung weitertragen.
Allerdings bleiben die Entwicklungen am Golf ein Risiko für die Konjunktur."
Auch das Geschäftsklima in den Großunternehmen hat sich im Oktober verbessert -
von minus 13,2 Punkten im September auf nun minus 9,7 Punkte. Die Unternehmen
bewerteten zwar ihre aktuelle Lage leicht schlechter als noch im September. Die
Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten bewegten sich aber sprunghaft
nach oben.
Enttäuschend entwickelten sich im Oktober die Beschäftigungserwartungen der
Unternehmen. Sowohl im Mittelstand als auch bei den Großunternehmen gab es einen
Rückgang. Positiv ist dennoch, dass sich die Beschäftigungserwartungen seit dem
Frühsommer ein gutes Stück erholt haben.
Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
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Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
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