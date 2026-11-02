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OTS: KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge

KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge

Frankfurt am Main (ots) -

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- Mittelständisches Geschäftsklima verbessert sich über alle Branchen hinweg

- Positive Entwicklung auch bei den Großunternehmen

Die Stimmung im Mittelstand hat sich zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der

Index legte im Oktober um 0,5 Zähler auf nun minus 7,8 Punkte zu. Damit liegt

das Geschäftsklima zwar weiterhin unter der Nulllinie, die den langfristigen

Durchschnitt markiert. Die aktuelle Entwicklung reiht sich aber ein in die Riege

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der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren der letzten Monate. Die

Mittelständler bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die

Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten besser als noch im September.

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür werden monatlich

mehr als 9.500 Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen nach ihrer

aktuellen Situation und ihren Erwartungen befragt, differenziert nach

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Unternehmensgrößen.

"Die Öl- und Gaspreise sind zuletzt wieder stark gestiegen, und eine Lösung für

den Konflikt zwischen den USA und Iran ist nicht in Sicht. Die weitere

Stimmungsaufhellung in den Unternehmen ist vor diesem Hintergrund besonders

positiv zu bewerten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Der

fiskalpolitische Schub sowie die Nachfrage nach deutschen Vorleistungsgütern für

den weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur dürften den Aufschwung weitertragen.

Allerdings bleiben die Entwicklungen am Golf ein Risiko für die Konjunktur."

Auch das Geschäftsklima in den Großunternehmen hat sich im Oktober verbessert -

von minus 13,2 Punkten im September auf nun minus 9,7 Punkte. Die Unternehmen

bewerteten zwar ihre aktuelle Lage leicht schlechter als noch im September. Die

Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten bewegten sich aber sprunghaft

nach oben.

Enttäuschend entwickelten sich im Oktober die Beschäftigungserwartungen der

Unternehmen. Sowohl im Mittelstand als auch bei den Großunternehmen gab es einen

Rückgang. Positiv ist dennoch, dass sich die Beschäftigungserwartungen seit dem

Frühsommer ein gutes Stück erholt haben.

Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic

e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet

er/?redirect=80065)

Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen

Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https

://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html

?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press

emitteilung.na.na.journalisten.na)

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,

Tel.: +49 69 7431 41336

mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6382120

OTS: KfW

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