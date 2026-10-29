OTS: KfW / KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite
KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite
Frankfurt am Main (ots) -
- Mittelständler und Großunternehmen berichten über einfachere
Kreditverhandlungen als im Vorquartal - Banken sind aber weiterhin
überdurchschnittlich restriktiv
- Großunternehmen zeigen wieder mehr Kreditinteresse, mittelständische
Unternehmen sind weiterhin sehr zurückhaltend
Die Unternehmen in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 wieder etwas
leichter an Kredite gekommen. Zwar stuften immer noch knapp 36 Prozent der
mittelständischen Unternehmen das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen
als restriktiv ein - und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen
Jahre. Das waren allerdings fast fünf Prozentpunkte weniger als im Vorquartal.
Auch für Großunternehmen erleichterte sich der Kreditzugang. Hier klagten noch
gut 27 Prozent der befragten Unternehmen über ein restriktives
Kreditvergabeverhalten ihrer Banken. Im Vorquartal waren es noch fast sechs
Prozentpunkte mehr.
Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes
Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach
Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.
"Die Aussicht auf eine günstigere Wirtschaftslage führt sicherlich auch dazu,
dass Banken bei Kreditverhandlungen positiver auf so manches Unternehmen
blicken. Die Kreditbarrieren sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Für
eine durchgreifenden Lockerung der Kreditvergabepolitik der Banken braucht es
eine anhaltende Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. KfW Research erwartet für
kommendes Jahr 1,5 Prozent Wachstum, die Grundlagen für eine positive
wirtschaftliche Entwicklung sind da", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt
der KfW.
Die Entwicklung der Nachfrage nach Krediten war im dritten Quartal
uneinheitlich. Der Anteil der Großunternehmen, die mit Banken über ein Darlehen
sprachen, stieg um 3,1 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent. Dagegen waren nur knapp
19 Prozent der kleinen und mittelgroßen Unternehmen an einer Kreditaufnahme
interessiert. Das war ein leichtes Minus zum Vorquartal und der niedrigste Wert
seit Sommer 2021.
"Bei den Mittelständlern gibt es einen anhaltenden Abwärtstrend bei der
Nachfrage nach Bankkrediten. Als Hauptgrund geben die Unternehmen an, dass sie
sich nicht verschulden wollen. Dabei spielt die Unsicherheit über die
wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Aber auch die Alterung der Inhaber der
Unternehmen und ungeklärte Nachfolgeregelungen halten von der Kreditaufnahme
ab", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:
//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In
dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)
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