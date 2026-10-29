OTS: KfW / KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite

29.10.26 09:01 Uhr

KfW Research: Unternehmen kommen wieder etwas leichter an Kredite

Frankfurt am Main (ots) -

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- Mittelständler und Großunternehmen berichten über einfachere

Kreditverhandlungen als im Vorquartal - Banken sind aber weiterhin

überdurchschnittlich restriktiv

- Großunternehmen zeigen wieder mehr Kreditinteresse, mittelständische

Unternehmen sind weiterhin sehr zurückhaltend

Die Unternehmen in Deutschland sind im dritten Quartal 2026 wieder etwas

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leichter an Kredite gekommen. Zwar stuften immer noch knapp 36 Prozent der

mittelständischen Unternehmen das Verhalten der Banken in Kreditverhandlungen

als restriktiv ein - und damit deutlich mehr als im Durchschnitt der vergangenen

Jahre. Das waren allerdings fast fünf Prozentpunkte weniger als im Vorquartal.

Auch für Großunternehmen erleichterte sich der Kreditzugang. Hier klagten noch

gut 27 Prozent der befragten Unternehmen über ein restriktives

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Kreditvergabeverhalten ihrer Banken. Im Vorquartal waren es noch fast sechs

Prozentpunkte mehr.

Das sind die Ergebnisse der KfW-ifo-Kredithürde. Dafür wertet die KfW jedes

Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert nach

Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.

"Die Aussicht auf eine günstigere Wirtschaftslage führt sicherlich auch dazu,

dass Banken bei Kreditverhandlungen positiver auf so manches Unternehmen

blicken. Die Kreditbarrieren sind aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Für

eine durchgreifenden Lockerung der Kreditvergabepolitik der Banken braucht es

eine anhaltende Phase wirtschaftlichen Aufschwungs. KfW Research erwartet für

kommendes Jahr 1,5 Prozent Wachstum, die Grundlagen für eine positive

wirtschaftliche Entwicklung sind da", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt

der KfW.

Die Entwicklung der Nachfrage nach Krediten war im dritten Quartal

uneinheitlich. Der Anteil der Großunternehmen, die mit Banken über ein Darlehen

sprachen, stieg um 3,1 Prozentpunkte auf 30,6 Prozent. Dagegen waren nur knapp

19 Prozent der kleinen und mittelgroßen Unternehmen an einer Kreditaufnahme

interessiert. Das war ein leichtes Minus zum Vorquartal und der niedrigste Wert

seit Sommer 2021.

"Bei den Mittelständlern gibt es einen anhaltenden Abwärtstrend bei der

Nachfrage nach Bankkrediten. Als Hauptgrund geben die Unternehmen an, dass sie

sich nicht verschulden wollen. Dabei spielt die Unsicherheit über die

wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle. Aber auch die Alterung der Inhaber der

Unternehmen und ungeklärte Nachfolgeregelungen halten von der Kreditaufnahme

ab", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:

//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In

dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)

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