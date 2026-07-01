OTS: KfW / KfW Research: Vier von zehn Mittelständlern beklagen schweren ...

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KfW Research: Vier von zehn Mittelständlern beklagen schweren Zugang
zu Krediten
Frankfurt am Main (ots) -
- So viele mittelständische Unternehmen wie nie nehmen ihre Banken als
restriktiv bei der Kreditvergabe wahr
- Einzelhandel berichtet über besonders drastischen Anstieg der Hemmnisse
- Nachfrage nach Finanzierungen sinkt
Der Kreditzugang der mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat sich
weiter verschlechtert. Im zweiten Quartal 2026 berichteten 40,5 Prozent der
kreditinteressierten Mittelständler, dass sich ihre Banken bei der Kreditvergabe
restriktiv verhalten. Dieser Wert, der im Vergleich zum Vorquartal um 6,5
Prozentpunkte zulegte, markiert einen neuen Rekordwert seit Beginn der
Umfrageaufzeichnung im Jahr 2017. Für die KfW-ifo-Kredithürde wertet die KfW
jedes Quartal Daten der Konjunkturumfragen des ifo-Instituts aus, differenziert
nach Größenklassen und Wirtschaftsbereichen.
Unter den Großunternehmen, die in den vorangegangenen drei Monaten
Kreditgespräche geführt hatten, beklagten 32,9 Prozent strenge Maßstäbe der
Banken. Das waren 3,8 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Dies ist unter den
großen Unternehmen der zweithöchste je dokumentierte Anteil seit Beginn der
Datenerfassung.
"Immer mehr Unternehmen spüren restriktive Kreditvergabestandards der Banken.
Die schwache Konjunktur hinterlässt Spuren in den Bilanzen der Unternehmen. Die
Eigenkapitalquoten und die Ratings haben sich zuletzt verschlechtert. Darauf
reagieren die Banken mit höheren Risikoaufschlägen und härteren
Finanzierungskonditionen", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.
Ein besonders drastischer Anstieg der Kredithemmnisse war im Einzelhandel zu
verzeichnen. Mehr als die Hälfte der Unternehmen in beiden Größenklassen sah
sich Restriktionen beim Kreditzugang ausgesetzt. Damit wurden in dieser Branche
neue Höchstwerte erreicht. "Grund für diese Entwicklung dürfte die
inflationsbedingte Konsumflaute sein, unter welcher der Einzelhandel derzeit in
besonderem Maße leidet", sagt Dr. Dirk Schumacher.
Auch unter den Mittelständlern des Verarbeitenden Gewerbes und der
Dienstleistungsbranche beklagte ein historisch hoher Anteil von 40,8 Prozent
beziehungsweise 42,4 Prozent Zugangsbeschränkungen bei Krediten.
Gleichzeitig nahm im zweiten Quartal aber auch die Kreditnachfrage der
Unternehmen spürbar ab. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen, die
mit Banken in Finanzierungsverhandlungen standen, sank um 1,7 Prozentpunkte auf
19,3 Prozent. Damit fiel das Kreditinteresse auf den tiefsten Stand seit dem
vierten Quartal 2023, als die straffe Geldpolitik die Finanzierungsnachfrage im
Mittelstand dämpfte.
Auch das Interesse der Großunternehmen fiel erneut unterdurchschnittlich schwach
aus. Nur 27,5 Prozent von ihnen führten in den vorangegangenen drei Monaten ein
Kreditgespräch mit ihrer Bank, ein Minus von 1,1 Prozentpunkten zum Vorquartal.
"Der Rückgang der Kreditnachfrage dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein,
dass der Iran-Krieg mit seinen Auswirkungen auf Energiepreise und Lieferketten
die Stimmung in den deutschen Unternehmen stark gedämpft hat", sagt Dr. Dirk
Schumacher.
Die aktuelle KfW-ifo-Kredithürde ist abrufbar unter: KfW-ifo-Kredithürde (https:
//www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Service/Download-Center/Konzernthemen/Research/In
dikatoren/KfW-ifo-Kredith%C3%BCrde/)
Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
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