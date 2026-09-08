OTS: KfW / KfW-Studie: Deutschland mit realistischer Chance auf deutliche ...

08.09.26 11:00 Uhr

KfW-Studie: Deutschland mit realistischer Chance auf deutliche

Wachstumssteigerung

Frankfurt am Main (ots) -

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- Dauerhaftes Potenzialwachstum von mehr als einem Prozent pro Jahr erreichbar -

zuletzt lag es nur leicht über null

- Deutschland soll bis 2035 global wieder einer der führenden Technologie- und

Innovationsstandorte werden

- Für neue Dynamik beim Produktivitätswachstum - KI-Anwendungsland Nummer eins

in Industrie und Mittelstand

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- KfW-Chef Stefan Wintels: "Neue Wachstumsformel - Mittelstand, Start-ups,

Kapital besser zusammenbringen"

Deutschland hat trotz jahrelanger Stagnation realistische Chancen auf dauerhaft

deutlich mehr Wachstum. Die neue Chancen-Studie von KfW Research "Standort

Zukunft. Wie Deutschland zu neuer Stärke und Wachstum findet" kommt zu dem

Ergebnis, dass im kommenden Jahrzehnt ein Potenzialwachstum von mehr als einem

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Prozent jährlich erreichbar ist. Dieses Wachstum ist seit 2015 von knapp zwei

Prozent auf nur noch leicht über null gefallen. Voraussetzung für einen

nachhaltigen Umschwung ist, dass Deutschland gezielt die drei zentralen

Wachstumskräfte Arbeit, Kapital und Produktivität stärkt.

Der wichtigste Hebel liegt dabei in einer neuen Dynamik beim

Produktivitätswachstum, betont ein aus der Studie abgeleitetes

Zwölf-Punkte-Papier. Der KfW-Vorstandvorsitzende Stefan Wintels und

KfW-Chefvolkswirt Dr. Dirk Schumacher stellten Papier und Studie heute in

Frankfurt vor. Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung müssen schneller

und breiter in Unternehmen genutzt, digitale Innovationsprojekte leichter

finanzierbar und neue Technologien rascher in Mittelstand und Großindustrie

skaliert werden.

Stefan Wintels: "Deutschland braucht kein ökonomisches Wunder, sondern eine

überzeugende Strategie für dauerhaftes Wachstum." Der aktuelle Aufschwung sei

eine gute Gelegenheit, alles dafür zu tun, um Wachstum nachhaltig zu

verstetigen. "Wir müssen kurzfristig nicht KI-Weltmeister bei der Entwicklung

von Modellen werden, sondern KI-Anwendungsland Nummer eins in Industrie und

Mittelstand. Produktivität entsteht vor allem durch Anwendung im Alltag. Bringen

wir zudem Mittelstand, Start-ups und Kapital besser zusammen, dann entsteht eine

neue Wachstumsformel für Deutschland."

Das Zwölf-Punkte-Papier verdichtet diese Analyse und benennt zentrale Hebel, um

Deutschland aus einer strukturellen Wachstumsschwäche in eine positive

wirtschaftliche Dynamik zu überführen. Wachstum entsteht dabei durch das

Zusammenspiel mehrerer Dimensionen: bessere Rahmenbedingungen für private und

öffentliche Investitionen, eine wettbewerbsfähige Energieversorgung, die

Sicherung von Fach- und Arbeitskräften, ein innovationsfreundlicheres Umfeld

sowie eine stärkere europäische und internationale Einbettung der deutschen

Wirtschaft.

"Unser Standort hat Zukunft, denn Deutschland verfügt über Stärken, um die uns

viele Länder beneiden", sagte Wintels. Er nannte ein robustes wirtschaftliches

Fundament, einen leistungsfähigen Mittelstand, qualifizierte Beschäftigte,

starke Forschungseinrichtungen und eine beachtliche Fähigkeit zur Anpassung.

Eine Reform des deutschen Innovationssystems und eine verstärkte Digitalisierung

in der Breite seien zentrale Stellschrauben. "Wir brauchen das Comeback des zum

Erliegen gekommenen Produktivitätswachstums. Im Ergebnis muss unsere Ambition

sein, Deutschland bis 2035 global wieder zu einem der führenden Technologie- und

Innovationsstandorte zu entwickeln."

KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher warb für intelligente und wirksamere

Regulierung - und den Abbau von Bürokratie: "Jede neue Regel sollte darauf

geprüft werden, ob sie ihren Zweck erreicht, wie hoch ihre Folgekosten sind und

ob sie unternehmerische Initiative unnötig einschränkt. Eine schlanke Verwaltung

ist kein Nebenaspekt, sondern ein harter Standortfaktor. Gezielte

Reformanstrengungen führen zur nachhaltigen Wiederbelebung des Wachstums und

Wiedererlangung der technologischen Wettbewerbsfähigkeit."

Dazu gehört auch, mehr Kapitalmarkt zu wagen: Eigen-, Risiko- und

Wachstumskapital müssen leichter für Innovation, Skalierung und produktive

Investitionen verfügbar werden. Eine operative Brücke für diese

Kapitalmobilisierung bildet der Deutschlandfonds, der Ende 2025 an den Start

gegangen ist und den die KfW im Auftrag der Bundesregierung umsetzt: Er

adressiert Investitionsblockaden, ermöglicht Risikoübernahmen und mobilisiert

privates Kapital. Durch den Deutschlandfonds sollen über öffentliche Mittel und

Garantien in Höhe von rund 30 Milliarden Euro in den kommenden Jahren etwa 130

Milliarden Euro Investitionen in die deutsche Wirtschaft fließen.

Das Zwölf-Punkte-Papier und die Studie sind abrufbar unter: "Standort Zukunft.

Wie Deutschland zu neuer Stärke und Wachstum findet"

(https://www.kfw.de/s/dekCBn90)

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