OTS: KfW / KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des ...

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KfW-Verwaltungsrat bestellt Brigitte Réthier zum Mitglied des
Vorstands der KfW Bankengruppe
Frankfurt am Main (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Brigitte Réthier (56) mit
Wirkung frühestens zum 1. Juli 2026, spätestens aber zum 1. Oktober 2026 für
vier Jahre zum Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe bestellt. Dies erklärten
die Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrats Katherina Reiche, Bundesministerin für
Wirtschaft und Energie, und der stellvertretende Vorsitzende Lars Klingbeil,
Bundesminister der Finanzen, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrats
am 26. März 2026.
Brigitte Réthier soll die Verantwortung für den Geschäftsbereich "Internationale
Finanzielle Zusammenarbeit" übernehmen. Hierzu zählen die KfW Entwicklungsbank,
in der die internationale finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und
Schwellenländern angesiedelt ist, sowie die KfW-Tochtergesellschaft DEG -
Deutsche Entwicklungs- und Investitionsgesellschaft, die Investitionen privater
Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern finanziert.
Brigitte Réthier tritt in dieser Funktion die Nachfolge von Christiane Laibach
an, die nach 36 Jahren in der KfW Bankengruppe in den Ruhestand eintritt. Das
unverändert in der Tochtergesellschaft KfW IPEX-Bank angesiedelte Geschäftsfeld
Export- und Projektfinanzierung soll einem neu geschnittenen Vorstandsressort in
der Verantwortung von Melanie Kehr zugeordnet werden.
Mit dieser Zuordnung werden die inländischen Förderaktivitäten der KfW und das
hiervon weiterhin getrennte Wettbewerbsgeschäft der Tochtergesellschaft KfW
IPEX-Bank von einem Vorstand geführt. Den aktuellen Herausforderungen an die
deutsche Wirtschaft soll damit noch stärker Rechnung getragen werden.
Brigitte Réthier ist derzeit Bereichsvorständin Institutional Clients &
Transaction Banking Sales bei der Commerzbank und verfügt über mehr als drei
Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Bankgeschäft. Ihre Karriere begann sie
Anfang der 1990er-Jahre bei der Royal Bank of Canada in Toronto. 1995 wechselte
sie zur Dresdner Bank nach Frankfurt, wo sie unter anderem verschiedene
Führungsfunktionen im Investmentbanking und Kreditportfolio-Management übernahm.
Nach der Integration der Dresdner Bank in die Commerzbank hatte sie dort mehrere
leitende Rollen inne und verantwortet heute als Bereichsvorständin weltweit die
Betreuung institutioneller Kunden und den Vertrieb im Transaction Banking.
Der Vorstandsvorsitzende der KfW Stefan B. Wintels: "Ich freue mich, dass
Brigitte Réthier den KfW-Vorstand künftig mit ihrer umfassenden Expertise im
Bereich internationaler Finanzierungen und ihrem breit gefächerten Netzwerk
bereichert. Mit ihrer ausgewiesenen Erfahrung als international tätige Bankerin
wird sie dazu beitragen, die globalen Partnerschaften der KfW im Interesse
Deutschlands weiter auszubauen. Zugleich möchte ich bereits heute, einige Monate
vor ihrer offiziellen Verabschiedung, Christiane Laibach für ihr langjähriges
Engagement für die KfW und die stets ausgezeichnete sowie vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Vorstand herzlich danken."
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