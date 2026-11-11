OTS: KfW / Klimatechnologien als Wachstumstreiber des Welthandels: Große ...

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Klimatechnologien als Wachstumstreiber des Welthandels: Große
Exportchancen für Deutschland
Frankfurt am Main (ots) -
- Mit 11,4 Prozent und 2,8 Billionen US-Dollar: Umwelt- und Klimatechnologien
gewinnen an Gewicht im Welthandel - Wachstum von durchschnittlich 6,3 Prozent
pro Jahr seit 2017
- Umfangreiche Handelsbeziehungen: Deutschland ist hinter China zweitgrößter
Exporteur von Klimagütern und zweitgrößter Importeur nach den USA
- KfW hat für Umwelt- und Klimafinanzierungen rund 415 Milliarden Euro in den
Jahren 2017 bis 2025 zugesagt - im laufenden Jahr etwa 50 Milliarden Euro
erwartet
Der Anteil von Umwelt- und Klimatechnologien am Welthandel ist im Jahr 2025 auf
11,4 Prozent gestiegen - auf 2,8 Billionen US-Dollar und damit um
durchschnittlich 6,3 Prozent pro Jahr zwischen 2017 und 2025. Damit wächst der
Handel mit diesen Gütern schneller als der Warenhandel insgesamt (4,7 Prozent
pro Jahr im selben Zeitraum). Die größte Dynamik weist das Segment der Güter
auf, die der Emissionsminderung dienen. Dieses ist im gleichen Zeitraum um acht
Prozent pro Jahr gewachsen. Hierzu zählen Produkte etwa für emissionsarme
Mobilität, erneuerbare Energien oder energieeffiziente Gebäude.
Diese Zahlen ergeben sich aus der neuen Studie "Das Potenzial internationalen
Handels: Marktdynamik und wirtschaftliche Chancen im Bereich von
Klimatechnologien". Die Untersuchung haben die KfW und Deloitte auf der
Weltklimakonferenz COP31 in Antalya vorgestellt.
Investitionen in saubere Energien und Elektrifizierung erreichen in diesem Jahr
weltweit voraussichtlich 2,2 Billionen US-Dollar. Damit liegen sie fast doppelt
so hoch wie Investitionen in Öl, Gas und Kohle (1,2 Billionen US-Dollar). Vor
zehn Jahren war das Verhältnis noch ausgeglichen (jeweils 1,2 Billionen
US-Dollar).
Der Marktwert der wichtigsten sauberen Energietechnologien ist in diesem
Zeitraum um rund 20 Prozent pro Jahr auf gut 1 Billion US-Dollar gewachsen. Er
wird sich - unter den gegenwärtigen politischen Rahmenbedingungen - bis 2035 auf
voraussichtlich fast zwei Billionen US-Dollar nochmals fast verdoppeln. Unter
Berücksichtigung der geplanten Politikmaßnahmen ist ein Anstieg auf drei
Billionen US-Dollar möglich.
Deutschland ist umfangreich in den Handel mit Klimatechnologie eingebunden. Beim
Export verfügt es über eine sehr gute Ausgangslage: Auf Basis von Hochrechnungen
für das Jahr 2025 befindet es sich mit zehn Prozent Anteil am globalen
Exportwert von Gütern zur Emissionsminderung auf Platz zwei im Ranking der
Wirtschaftsnationen hinter China (26 Prozent). Es folgen Japan (sieben Prozent)
und die USA (sechs Prozent). Zugleich ist Deutschland in diesem Bereich mit rund
acht Prozent am globalen Handelswert zweitgrößter Importeur nach den USA (15
Prozent) und vor China (fünf Prozent).
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Die Studie sendet ein klares
Signal: Klimatechnologien bieten Deutschland enorme Chancen - dank unserer
starken Position in diesem Bereich weltweit auf Platz zwei. Der globale Handel
lässt sich nutzen, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen und gleichzeitig die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken. Denn der Handel
mit Klimagütern wächst schneller als der Welthandel insgesamt. Deshalb sollten
wir diese Vorteile als Grundlage für wieder stärkeres Wachstum ausbauen.
Klimaschutz ist weit mehr als Umweltpolitik, sondern mittlerweile auch
Industrie-, Handels- und Standortpolitik."
Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die strategische Ausrichtung der KfW,
eine treibende Kraft im Klimaschutz zu bleiben. Seit 2017 hat die KfW 415
Milliarden Euro für Umwelt- und Klimafinanzierungen zugesagt - als verlässliche
Finanzierungspartnerin und Impulsgeberin. Für das laufende Jahr erwartet sie
rund 50 Milliarden Euro Zusagen für Umwelt- und Klimavorhaben (2025: 50
Milliarden Euro). Weiter hält die Bank aus Verantwortung am strategischen Ziel
einer Umweltquote von 38 Prozent ihrer Finanzierungen fest.
Im Zuge der COP 31 baut die KfW ihr großes Engagement in der Türkei aus, das
seit 56 Jahren besteht. Die Türkei hat nicht nur eine wachsende geostrategische
Brückenfunktion, sondern ist vor allem ein attraktiver Markt und wichtiger
Partner für deutsche saubere Klimatechnologien.
Hans-Jürgen Walter, Global Leader Sustainable Finance, Deloitte: "Die hohe
Marktkonzentration bei Schlüsselkomponenten macht unsere Lieferketten anfällig
für Schocks, Produktionsausfälle und geopolitischen Druck. Dagegen helfen jedoch
insbesondere verlässliche Partnerschaften und gezielte Diversifizierung.
Deutschland kann den Preiskampf um standardisierte Basiskomponenten nicht
gewinnen - unsere Stärke liegt im Export hochwertiger Systemlösungen. Eigene
Produktionskapazitäten sollten wir daher nur dort aufbauen, wo echte Engpässe
und Abhängigkeiten drohen. Das gelingt am besten durch eine kluge Verzahnung von
Nachfrage- und Produktionsförderung, die weitaus wirksamer ist als Zölle."
Weitere Ergebnisse der Studie :
- Deutschland profitiert von internationalem Handel: In nationalen statt
globalisierten Lieferketten der Photovoltaik wären die Modulpreise für
deutsche Installateure im Jahr 2020 nach einer Modellrechnung um rund 83
Prozent höher gewesen. Den USA, Deutschland und China wären zwischen 2008 und
2020 insgesamt Einsparungen in Höhe von etwa 67 Milliarden US-Dollar
entgangen.
- Strategische Risiken bestehen auch bei offenen Märkten: China kontrolliert
rund 85 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten für Batteriezellen. In
der Solar-Photovoltaik-Wertschöpfungskette liegt sein Anteil ebenfalls bei
über 80 Prozent der globalen Produktionskapazitäten. Ein einmonatiger Ausfall
chinesischer Batterieexporte würde laut Internationaler Energie-Agentur
weltweit Produktionsverluste von rund 17 Milliarden US-Dollar allein in der
Elektroauto-Industrie verursachen, davon mehr als die Hälfte in der EU.
- Es gibt in Deutschland starke Importabhängigkeiten in Kategorien, die für die
Umsetzung von Klimaschutz besonders relevant sind - etwa bei bestimmten
Photovoltaik-Komponenten. Insgesamt ist Deutschland vergleichsweise gut
aufgestellt: Bei 41 Prozent der relevanten Produktkategorien konzentrieren
sich die Importe zwar auf wenige Lieferländer - das ist jedoch der niedrigste
Anteil unter den 226 Volkswirtschaften im Vergleich.
Die vollständige Studie "Das Potenzial internationalen Handels: Marktdynamik und
wirtschaftliche Chancen im Bereich von Klimatechnologien" können Sie unter
folgendem Link herunterladen: Papers and Proceedings on Economics | KfW (https:/
/www.kfw.de/About-KfW/Service/Download-Center/Research-(EN)/Papers-and-Proceedin
gs-on-Economics-(EN)/)
Mehr unter: Die KfW auf der COP31 in Antalya | KfW.
(https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Antalya-COP31.html)
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